V ohnivé peklo se byt proměnil během několika krátkých minut v pondělí po půl čtvrté odpoledne. Smrt v něm našli bráškové Ondra (†3) a Dalibor (†5). Přežila jen sestřička Pavla (9), kterou z plamenů vynesl duchapřítomný soused.

„Pavla leží zraněná v nemocnici. Byla to ona, kdo o ně vlastně pořád pečoval. Ta Lidka na ně kašlala, ta si jen zvala samé grázly a feťáky, celým vchodem smrděla věčně marihuana. Hluk byl celý den, ale i v noci,“ prozradila Blesk.cz žena ze sousedství.

Neměly žádné dětství

V osudné pondělní odpoledne zůstaly děti doma samotné. „Lidka tu měla kámošku a prý šly řešit občanku na úřad. Víte, s ní byly pořád jen problémy. Věčně pila a pařila. Kravál byl. My se tu té její bandy báli,“ dodává sousedka.

Podle ženy ze sousedství má Lidka děti s různými otci a má ještě nejstarší dceru (14), která je v péči dětského domova. „Tam je jí lépe. Tady ty děti neměly žádné dětství, a nakonec ještě přišly o život,“ rozplakala se žena.

Žila chlastem a zábavou

V okolí se lidé Lidce raději vyhýbali. „Ona taky. Jen když něco potřebovala, tak chodila prosit. Ty její děti byly chudáci i za života. Lidka měla raději chlast a zábavu,“ přidala se další sousedka.

Doplnila, že se v bytě navzdory malým dětem scházely divné existence, z nichž šel strach. „Jak to tam tak rychle blaflo, mohl to být i benzin v kanystrech, který doma přechovávali kvůli malé motorce. Jinak nechápu, jak to tak během pár vteřin mohlo všechno shořet,“ dodává.

Čeká se na expertízy

Příčinu požáru šetří vyšetřovatelé hasičů i policie. „Posbírali veškeré stopy na místě události, jež jsme poslali k odborné expertize, a čekáme nyní na její výsledky,“ řekla policistka Zlatuše Viačková.

Vyšetřování v podobných případech trvá i několik týdnů. Výslechy matky ani Pavlínky kvůli jejich zdravotnímu stavu zatím provedeny nebyly. Matka se zhroutila a výslech dcery se připravuje ve spolupráci s dětským psychologem.

VIDEO: Ničivý požár v Havířově: Dvě děti zemřely v plamenech.

