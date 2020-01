Osm lidí nepřežilo požár v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech. Další se zranili. Příbuzným všech chovanců způsobila tragédie šok a zděšení. „Náš Milan je v pořádku. Teprve se snažíme zjistit, o co všechno přišel, abychom mu dovezli nové věci. Zatím se nemůžeme nikam dovolat,“ řekla v neděli deníku Aha! znepokojená Martina (50) z Jirkova.

Její muž dělá Milanovi opatrovníka, proto za ním manželé do Vejprt často jezdí. „Soudem stanoveným opatrovníkem je zhruba deset let můj muž, kterého si ještě za života vybral Milanův otec. Byl to jeho kolega z práce,“ vysvětlila Martina Aha!

Milan je podle ní v domově spokojený, na návštěvy opatrovníků se ale vždy moc těší. „Má rád dárky. Tak mu vždy vozíme nějaké sladkosti, něco pro radost. Na Vánoce si přál tablet, tak jsme mu ho koupili, loni novou postel. Zatím ani nevíme, jak věci dopadly, zda nebudou poškozené kouřem,“ uzavřela Martina.

V domově byl v době požáru i brněnský rodák Jiří Meluzín (25), stejně jako Milan naštěstí přežil. Při tragédii ale zemřeli jeho kamarádi. „Volal mi ráno, byl celý roztřesený, skoro nemohl mluvit. Říkal, že tam hořelo, že umřeli jeho kamarádi, všichni se znali,“ popsala pro Blesk.cz maminka Jiřího Monika Linder (42), která za synem kvůli nemocné slinivce nemůže přijet.

Monika se o nemocného syna nemůže starat, protože nezvládala jeho agresivní výpady. „Párkrát mě i napadl, nedá se zvládnout. Bohužel je nemocný,“ posteskla si maminka.

Hořet začalo ve Vejprtech v neděli krátce před pátou ráno. Osm klientů domova zemřelo, dalších 30 se zranilo. Dva lidé jsou ve velmi vážném stavu. Příčiny tragédie vyšetřuje policie.

