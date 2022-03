„Objevily se případy, kdy uprchlíci platí takzvaným překupníkům za to, že je rychleji protáhnou centrem a pomohou s vyplněním formulářů, aby rychleji získali víza," uvedla mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.



délka: 02:03.24 Video Ukrajinští uprchlíci v Brně Blesk TV

řekl mluvčí policie Petr Vala.

Policie v této souvislosti zatím odmítá spekulovat, co by případným překupníkům hrozilo. „Záleželo by na situaci, čeho přesně by se dotyčný dopustil,“ vysvětlil Vala.



8. 3. 2022 10:22 Lidskoprávní organizace Human Rights Watch uvádí, že se ruská armáda možná v neděli dopustila válečných zločinů při bombardování křižovatky v Iripni, západně od Kyjeva. Po silnici v tu chvíli prchali lidé z okolí Kyjeva. „Opakovaný charakter útoků, jež podle vlády zabily nejméně osm civilistů, naznačuje, že ruské síly porušily své závazky podle mezinárodního humanitárního práva neprovádět nerozlišující či neproporční útoky, které ubližují civilistům, a nepodnikla opatření, aby zabránila civilním obětem,“ stojí ve zprávě. 10:14 Ruského plynu proudí do Evropy přes Ukrajinu i přes Polsko navzdory konfliktu stále dost, vyplývá z dat operátora plynovodu Jamal-Evropa i ze sdělení ruského dodavatele Gazprom. Podle údajů společnosti Refinitiv Eikon byl tok plynovodem Nord Stream 1 pod Baltským mořem ráno na stabilní úrovni. Ruský plyn také nadále proudí přes Ukrajinu na Slovensko. Dodávky jsou podle dnešního vyjádření Gazpromu vysoké, průtok činí dohodnutých 109 milionů metrů krychlových za 24 hodin. Mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov řekl, že evropští zákazníci od doby, kdy vstoupily v platnost sankce proti Rusku, výrazně zvýšili objednávky. 10:12 „Statistiky ukazují, že s příchodem ukrajinských uprchlíků před ruskou invazí nijak nerostou počty covid pozitivních případů v České republice,“ informuje ministerstvo zdravotnictví.

Fotogalerie 83 fotografií Válka na Ukrajině: Uprchlíci zaplnili brněnské výstaviště (2.3.2022) Autor: Blesk:Jiří Nováček

Denně zde odbaví přibližně tisíc žadatelů. „Největší nápor byl v pátek, kdy se do něj sjeli Ukrajinci, kteří do ČR přijeli v předchozích dnech. Nyní jsou čekací doby úměrné tomu, kdy dorazí nárazová vlna. V průběhu pondělí byla od patnácti minut, něco přes dvě hodiny,“ dodala Knotková.