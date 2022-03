Až z Dněpropetrovska utekla před válkou do Brna veterinářka Olga Aleksieienko. Narychlo zamířila se malým synem Konstantinem za dcerou Sofií, která v Brně studuje na Mendelově univerzitě.

Cesta do bezpečí zabrala čtyři dny. Paní Olga se synem se vydala na cestu v pátek. „Manžel, který zůstal na Ukrajině, nás přivezl k slovenským hranicím. Dceři jsme průběžně posílali polohu, a ona z dostupných zdrojů kontrolovala, jestli je další cesta před námi bezpečná,“ svěřila se.

Z hranice se pak oba uprchlíci dostali autobusem do přijímacího centra ve slovenské Ubľe. „Tam jsme řekli, kam chceme jet a čekali na dobrovolníky, kteří nás odvezli do Brna,“ popsala anabázi Olga. Jména dobrovolníků, kteří se jich ujali, nezná, ale na dálku jim ještě jednou děkuje.

Před osmi lety zažila Olga uprchlickou vlnu z druhé strany, kdy se do jejího města na východě Ukrajiny uchýlili lidé z doněcké a luhanské oblasti. Teď se stala obětí války i ona.

VIDEO: Ukrajinští uprchlíci v Brně.

Video Ukrajinští uprchlíci v Brně - Blesk TV

Jsou spolu

„Od pondělního večera jsme s maminkou a bratrem spolu. Dobrovolníci mi je přivezli až ke kolejím,“ září štěstím dcera Sofiia, studentka čtvrtého ročníku.

Lidé ze školy podle ní o rodinu hodně pečují. „Máme společnou jednu buňku, takže jsme pospolu jako jedna rodina. Na kolejích nám pomáhají s ubytováním a dokonce i s jídlem,“ je vděčná Sofia.

Mendelova univerzita nabízí válečným uprchlíkům 100 ubytovacích míst v Brně a Lednici. Své studenty sestěhovává dohromady, aby se uvolnily celé pokoje pro ukrajinské rodiny s dětmi.

Olga je dojatá obrovskou solidaritou a masivním dobrovolnickým hnutím. „Je strašně důležité, co nejvíce umenšit stres pro děti. Už na Slovensku se o to všichni snažili a tady v Brně to pokračuje,“ svěřila se. Společně s dcerou už na kolejích uvařily první jídlo, a na dálku se dokonce úspěšně spojily i s otcem rodiny.