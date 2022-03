„Máme tady speciální skupinu ukrajinských dětí. Přihlásilo se jich šest ve věku 6 až 12 let. Jde hlavně o volnou hernu,“ uvedla mluvčí Střediska volného času (SVČ) Lužánky Kristýna Kolibová.



délka: 00:47.63 Video o ukrajinské děti se starají ve Středisku volného času v Brně. Hynek Zdeněk

Děti jsou podle ní velmi aktivní. Kromě malování a hraní her je zaujala i možnost projít se po parku či vyslechnout si pohádku v rodném jazyce.

„Když jsem na sociálních sítích viděla, že shánějí překladatele pro děti do Ukrajinštiny, neváhala jsem ani chvilku. Je to to nejmenší, co pro svou rodnou vlast můžu udělat,“ vysvětlila Snižana Andrusjaková (24), která se v Brně usadila již před 12 lety.



Fotogalerie 97 fotografií Snižana Andrusjaková (vpravo, 24) pomáhá ukrajinským dětem, aby zapomněly na hrůzy války. Autor: Hynek Zdeněk

SVČ Lužánky má další tři ukrajinské děti i na příměstských táborech, kde jsou společně s českými dětmi.dodala Kolibová.