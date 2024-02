Zpět

Otřesný případ znásilnění, sexuálního zneužívání a ohrožení mravní výchovy dětí řeší Krajský soud v Brně. Předseda spolku historického šermu Martin B. (42) z Vysočiny měl podle obžaloby zneužívat chlapce do 15 let, které přitom svazoval lanem, obinadlem či potravinářskou fólií. Hrozí mu až 12 let za mřížemi.