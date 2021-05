Krvavý útok čtyř teenagerů, kteří se jen tak vrhli na kolem nich procházejícího chlapce, je šokující. Zachytila ho kamera městské policie v centru Brna. Rozevlátá a vzájemně se podpírající skupinka s láhvemi v rukou v ulici Bašty nejspíš hledala oběť, na které by si vybila svou agresivitu.

Ve skupince tvořené dvěma dívkami a třemi mladíky zaujal jeden z hochů, který se na chodníku stavěl do bojového postoje a kopal kolem sebe do prázdna. Po cestě k Denisovým sadům bezdůvodně chytil za bundu chlapce, který mlčky přicházel s rukama v kapsách, a začal s ním cloumat.

Bouchla si i slečna

„Oba další mladíci i jedna dívka se potom zapojili do útoku, při kterém mladý muž inkasoval několik kopanců do celého těla i ránu pěstí do obličeje. Při tomto úderu údajně přišel o dva zuby,“ popsal drsnou scénu mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

délka: 01:54.63 Video Čtveřice nezletilců bezdůvodně zbila v Brně mladíka Městská policie Brno, Policie ČR

Napadený se rychlou chůzí se zakrváceným kapesníkem na ústech vydal do Nádražní ulice, kde ho za několik desítek vteřin kontaktovali strážníci. O hrubém útoku už totiž věděli z vysílaček. Další autohlídka rychle vyrazila na ulici Bašty.

Lapili je ještě na místě činu

„Příjezd byl tak rychlý, že celou pětici zastihla ještě v této ulici. Čtyři podezřelé, mezi nimiž byli i nezletilí, předali policistům pro důvodné podezření z trestného činu,“ dodal mluvčí. Policejní vyšetřovatelé ocenili pohotovost operátora u kamer, díky kterému získali dostatečný důkazní materiál od úplného začátku události.