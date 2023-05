Nejčastější fígle prodejců: Pozor na rozptylovací cedulky i špatné cenovky!

Snem každého obchodníka je zákazník s vozíkem plným luxusního zboží. Aby toho docílili, používají nejrůznější triky. Míří na všechny lidské smysly s jediným cílem – prodat!

Řadu prodejních fíglů už zákazníci odhalili. Marketingoví odborníci ale stále vymýšlejí nové a nové. Boj o každou položku navíc v košíku začíná hned u vchodu a končí těsně před pokladnou. A pak stačí jen zaplatit to, co jste přihodili do vozíku navíc...Podívejte se na 10 nejčastějších fíglů!