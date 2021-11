Všichni obchodníci mají své prodejny umístěné v podchodu pod hlavním nádražím. V místě, kde denně projde až sto tisíc lidí. Je totiž hlavní spojnicí mezi autobusovým nádražím Zvonařka, nákupním centrem Vaňkovka a samotným středem města.



uvedla Alena Fialová z prodejny kalendářů, diářů a křížovek.

Stejně to vidí i další obchodníci. „Určitě souhlasíme s architektonickou úpravou, prostor pod nádražím si ho určitě zaslouží. Jestli v něm ale budou i poté prodejní prostory netušíme. Nevíme vůbec, na čem jsme,“ přidal se Zdeněk Starý, provozovatel prodejen Oříšek jede.



Vznikla petice

Přitom právě jeho prodejna oříšků v podchodu pod hlavním nádražím suverénně vyhrála v Čichové mapě Brna jako nejvoňavější místo celého města! „Pracuji tady už dvacet let a lidé si na nás hodně zvykli,“ přidala se prodavačka Blanka Selucká.

Na podporu obchodníků vznikla petice a vzniká i nová občanská iniciativa nazvaná: Zachraňme brněnský podchod. Její koordinátor Tomáš Uher upozorňuje: „Pokud by došlo po architektonických úpravách k uzavření prodejen, bylo by to ke škodě věci. Lidé si zvykli cestou v podchodu kupovat pečivo, rychlé občerstvení, oříšky či kafe,“ vysvětlil Uher.



Redakce Blesk.cz se snažila zjistit více o záměrech radnice, ale ani ona nezískala jasné vyjádření.sdělil radní pro majetek Róbert Čuma (44, Piráti).