Štír

Díky zvýšenému přísunu energie jste motivovaní k lepším výsledkům. Ať už se pustíte do čehokoliv, vyjde vám to na jedničku. Samozřejmostí je dostatečný odpočinek, ale to vám snad nemusí nikdo radit. Většinou pracujete do posledních sil a pak jste vyřízení.