Ženě volal neznámý muž z několika telefonních čísel. Tvrdil, že je bankéř, a varoval ji před nebezpečím, ve kterém má údajně být její bankovní účet. Hned ale vyděšené ženě nabídl řešení. To ji málem stálo veškeré úspory.

„Uvedl, že je nutné, aby svoje peníze převedla na bezpečný rezervní účet, který jí vytvoří,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Znamenalo to úspory vybrat a vložit je do bitcoinmatu. Nešťastnice poslechla, vybrala 800 tisíc, a pustila se do díla zkázy.

Pozorní policisté

„Peníze začala vkládat do bitcoinmatu na základě instrukcí falešného bankéře a zaslaných QR kódů,“ uvedla Brožová. Poté, co vložila prvních 300 tisíc, si jí všimli policisté. Ženu oslovili, a tím jí zachránili alespoň část úspor.

„Vysvětlili jí, že v současné době se jedná o velmi častý podvod vylákání finančních prostředků a že se může stát obětí trestného činu,“ dodala Brožová. Žena tak díky policistům nepřišla o zbylého půl milionu.

Po podvodném bankéři teď pátrají a apelují na občany, aby na podobné telefonáty rádoby bankéřů nereagovali.

