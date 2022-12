Koho USA vyměnily za basketbalistku? Rusové získali obchodníka se smrtí! Jeho život inspiroval Hollywood

Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek na Twitteru oznámil, že basketbalová šampionka Brittney Grinerová byla propuštěna z ruského vězení. Sportovkyně, kterou ruský soud poslal do vězení za pašování konopí, byla vyměněna za pětapadesátiletého ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Ruské úřady propustily z vězení americkou basketbalistku Brittney Grinerovou. V únoru u ní byly objeveny náplně do elektronické cigarety s hašišovým olejem. I když se sportovkyně hájila tvrzením, že je zabalila nedopatřením a že má látku na lékařský předpis kvůli bolesti, ruské soudy tím neobměkčila. Letos v srpnu ji soud poslal na devět let do vězení.

Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek skrze Twitter informoval veřejnost, že se Grinerová konečně vrací do USA. „Je v bezpečí. Je v letadle. Je na cestě domů,“ napsal prezident. Spojené státy sportovkyni vyměnily za vězněného ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

Měl několik identit

Podle zpravodajského webu CNN se Rus narodil v roce 1967 v Dušanbe v Tádžikistánu, avšak kvůli častému falšování dokladů a změně jmen se datum nedá přesně určit. Používal navíc několik jmen a identit.

Viktor se narodil do rodiny účetní a automechanika. Vystudoval jazyky na vojenském institutu a poté sloužil u sovětského letectva jako překladatel. Tehdy se také poprvé dostal služebně do Afriky.

Po rozpadu Sovětského svazu v hodnosti poručíka odešel z armády, levně od ní zakoupil čtyři vojenská dopravní letadla Antonov a začal podnikat v letecké přepravě. Butovova letecká společnost Air Cess, která zbankrotovala, vlastnila v dobách svého největšího rozmachu kolem padesátky letounů a kromě nákladů přepravovala i cestující.

Bush mu zmrazil konto

But nejdříve vozil bohaté Rusy na nákupy do Dubaje, poté dovážel mražená kuřata do Afriky a nejvíce mu údajně vynesl obchod s květinami. V Jižní Africe podle médií nakupoval gladioly za dva dolary a poté je prodával v Dubaji za sto dolarů.

Za praní špinavých peněz byl počátkem nového tisíciletí na Rusa vydán mezinárodní zatykač, a But tak musel odejít z Belgie, kde žil. Postupně se obchodník dostal zpět do rodné vlasti, kde mu v roce 2004 tehdejší americký prezident George Bush nechal zmrazit jeho účty v USA.

Trest 25 let

Když byl v minulosti médii konfrontován s tím, zda prodával zbraně Talibánu či Al-Káidě, vše popíral. „Je to falešné obvinění a je to lež. V životě jsem neudělal nic, čeho bych se měl bát,“ sdělil v minulosti But.

V březnu 2008 byl zatčen v Bangkoku a byl transportován do USA. Tam byl v roce 2012 odsouzen k 25 letům vězení V base strávil But nakonec téměř 15 let, než byl vyměněn za americkou basketbalistku vězněnou v Rusku za pašování drog.

But si za svůj život vysloužil mnoho přezdívek. Ta nejznámější je zřejmě obchodník se smrtí. Jeho život totiž inspiroval hollywoodského režiséra a scénáristy Andrewa Niccola k natočení filmu Obchodník se smrtí, kde si hlavní roli zahrál Nicolas Cage.