Oblast Lužických jezer (Lauzitzer Seeland) s vodní plochou 140 km² v někdejší Německé demokratické republice, nyní v německém Sasku, patří k absolutním inlajnovým a cyklistickým rájům. Když tratě v okolí i kolem 20 jezer srovnám se stavem před pěti lety, všechno se ještě zlepšilo! Asfaltové povrchy udržují ve vzorném stavu, jen na málo úsecích člověka může zaskočit zvlněný povrch. A výrazně přibylo stánků a restaurací v blízkosti jezer.
S partou kamarádů jsem se zaměřil na moje dvě oblíbená jezera: Dreiweibern See (Jezero Tří ženských) a Bärwalder See (Jezero Lesa medvědů).
20 kilometrů luxusní jízdy a koupání u „Medvěda“
Ubytovali jsme se v Bautzenu (Budyšíně), historickém městě vzdáleném od Liberce 75 km, na Medvěda je to dalších zhruba 25 kilometrů. Byl jsem tady několikrát v plné sezoně v srpnu, ale nikdy tu nebylo takové vedro jako letos. Drtit kilometry v 35 stupních není mimo milosrdný stín lesních porostů nic moc příjemného. Na trati (okruh lze prodloužit na 23 km) nejsou žádné krpály, ale úplná rovina to také není. Po výkonu pak hurá do čisté vody jezera!
Poloprázdné písečné pláže a parkování za pár korun
Na několikasetmetrovém úseku písečné pláže navíc nebyl žádný nával. Mezi bruslaři tu dokonce převažovali Češi. Parkování není drahé, na den vyjde jen na šest eur (cca 150 korun). Jako výchozí bod pro navigaci doporučuji vesničku Uhyst, tam už jsou značené odbočky přímo k jezeru.
Z měsíční těžební krajiny největším jezerem Saska
Zajímavostí je historie celého místa. V dobách NDR byla tato oblast zdevastovanou krajinou plnou obřích rypadel. Po pádu železné opony padlo i rozhodnutí vytěžené díry propojit a zatopit. Vzniká tak postupně největší uměle vytvořená vodní plocha v Evropě. Největším jezerem v Sasku je právě Bärwalder See, které se napouštělo 10 let vodou z řeky Sprévy (hotovo bylo v roce 2007). Dominantou vodní plochy je nedaleká elektrárna Boxberg, jejíž chladicí věže jsou nepřehlédnutelné a vytvářejí podobnou kombinaci s „industriálním“ koupáním jako Nechranická přehrada a Tušimice u nás doma.
Jezero Tří ženských: Kde zaparkovat zadarmo a rovnou vyrazit
Jen pár kilometrů od Medvědího jezera se nachází další zajímavá výzva pro inlajnové a cyklo nadšence – jezero Tří ženských (Dreiweibern See). Název odkazuje na původní vesničku, ke které se váže legenda, podle níž tři odvážné ženy zachránily dceru šlechtice před krutými nájezdníky (v jiné verzi tyhle tři „baby“ jako jediné přežily morovou epidemii).
Výchozím místem pro navigaci je vesnička Lohsa. Nechat auto můžete na placeném parkingu v kempu, dá se ale zajet až k okruhu a tam zaparkovat před značkou zákaz vjezdu zadara. Okruh měří osm kilometrů a opět lze jízdu skvěle kombinovat s koupelí v jezeře, jsou tady pěkné plážičky. A trať? Žádné strmé výjezdy a sjezdy a vzorný povrch. V lesních úsecích si dejte pozor jen na kamínky, větvičky a šišky na trase.
Skvělé jídlo u Pyramidy a tip na večerní romantiku
Když už máte dost, určitě se zastavte na výborné jídlo a skvěle vychlazené pivo v Pyramidě, dominantě okruhu. Ubytovat se můžete v kempech u jezer, případně v penzionech či soukromí v blízkosti, na Bookingu či v rámci Airbnb najdete mnoho zajímavých nabídek.
A kdo si chce užít i trochu historie, tomu můžu doporučit právě zmíněný Bautzen (Budyšín). Neoficiálnímu hlavnímu městu Lužických Srbů se také někdy přezdívá Saský Norimberk. Staré město zdobí bezmála dvacet úžasných středověkých věží a bašt. Naprostou raritou je Šikmá věž bohatství (Reichenturm) z roku 1490 – od své svislé osy je vychýlená o 1,44 metru! Fascinující je také Stará vodárna z 15. století. Procházky centrem, výhled z hradeb a samozřejmě večerní posezení v nějaké příjemné hospůdce stojí za to. Zum Wohl (Na zdraví)!