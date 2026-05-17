Na letišti u Klatov zemřel parašutista: Nezvládl manévr

Autor: profimedia.cz
Autor: ČTK - 
17. května 2026
16:00

Tragický seskok skončil smrtí. Na letišti u Klatov zahynul parašutista, který při nebezpečném manévru ve vysoké rychlosti dopadl do vodní plochy. Přestože se ho svědci i záchranáři dlouhé minuty snažili oživit, muž svým zraněním na místě podlehl.

Při seskoku přes vodní hladinu zemřel v sobotu večer na letišti u Klatov čtyřiatřicetiletý parašutista. Muž nezvládl manévr a spadl do vody, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Červenková. Na neštěstí upozornily severy Krimi-Plzeň.cz a Novinky.cz.

„Muž byl ihned svědky vytažen a resuscitován, ale bohužel neúspěšně,“ uvedla mluvčí. Příčinu neštěstí kriminalisté zjišťují. Policisté na místo poslali koronera a nařídili soudní pitvu.

„Muž byl svědky vytažen z vodní plochy, následně u něj probíhala za pomoci operátora záchranné služby laická resuscitace. Na místě zasahovali záchranáři, kteří pokračovali v rozšířené kardiopulmonální resuscitaci. Zranění byla natolik vážná, že lékaři museli konstatovat exitus,„ řekla mluvčí záchranářů Andrea Divišová. Zasahoval také vrtulník.

Podle Krimi-Plzeň.cz šlo o německého parašutistu, který při seskoku dopadl ve velmi vysoké rychlosti na hladinu umělé vodní plochy. Šlo zřejmě o tzv. swooping, během něhož se parašutista snaží letět těsně nad vodní hladinou a následně se jí dotknout například nohama nebo speciálním prknem. Cílem je co nejdelší “skluz„ nad vodou po velmi rychlém průletu těsně před dopadem, uvedl server. Parašutista používá speciální úzký padák s vysokou rychlostí letu a manévr vyžaduje přesné načasování i zkušenosti.

Neštěstí se stalo na letišti Chaloupky u Klatov v sobotu kolem 19:00.

 

