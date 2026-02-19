Do bytu na plzeňském sídlišti Košutka zavolala policisty nešťastná máma. Nedokázal si poradit s agresivním synem, který měl psychické problémy.

K uklidnění situace ale nedošlo ani po příjezdu hlídky. Muž dokonce policisty postříkal pepřákem. Ti se jej snažili uklidnit, ale vyšinutý muž před jejich zraky vyskočil z okna v 7. patře.

Rodinný gang prodával nemocná štěňata z množíren: U soudu zapírají

Část členů rodinného gangu, který je obžalován z týrání psů.

„Případ si převzali kriminalisté, zabývají se veškerými okolnostmi této události,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Mluvčí záchranné služby Andrea Divišová uvedla, že k události vyjely dvě sanitky, vůz s lékařem a inspektor provozu. Lékař konstatoval mužovu smrt. „Dále jsme také ošetřili a následně transportovali do zdravotnického zařízení jednoho příslušníka policie, který byl zasažen pepřovým sprejem,“ dodala.

VIDEO: Opilec na českobudějovickém sídlišti hrozil, že se zastřelí, měl u sebe samopal.

Video
Video se připravuje ...

Opilec na českobudějovickém sídlišti hrozil, že se zastřelí, měl u sebe samopal. PČR