Lov na lidi v Sarajevu: Boháči platili za střelbu na ženy i děti?! Zabíjel prý i člen královské rodiny!

Bohatí cizinci měli platit v Sarajevu za střelbu na civilisty.
Bosenská válka: Kryjící se civilisté před srbskými snipery
Bosenská válka: Dva bosenští vojáci v okně nad Sarajevem
Autor: Štepánka Grofová - 
17. května 2026
12:30

Šokující obvinění z války v Bosně znovu ožilo. Během obléhání Sarajeva v 90. letech umíraly tisíce civilistů pod palbou odstřelovačů. Nová svědectví ale naznačují ještě děsivější rozměr války. Podle několika investigativních projektů a výpovědí svědků měli do Bosny jezdit bohatí zahraniční „turisté“, kteří si za vysoké částky kupovali možnost střílet na lidi v ulicích města.

Na hrozný příběh znovu upozornil slovinský dokument Sarajevo Safari režiséra Mirana Zupaniče z roku 2022. Na něj navázal italský spisovatel Ezio Gavazzeni. V Miláně začal shromažďovat svědectví a materiály o údajných „lovech na lidi“ během války v Bosně. Právě jím předložené důkazy vedly milánského prokurátora Alessandra Gobise k zahájení oficiálního vyšetřování v září 2025. Prokuratura kauzu prověřuje jako podezření z vícenásobné vraždy se zvláštní krutostí a nízkými pohnutkami.

Na podání trestního oznámení se podílí také bývalý italský soudce Guido Salvini. „To, že se v Sarajevu odehrálo něco nepopsatelného a že hobby střelci zabíjeli lidi pro zábavu, je prakticky nepochybné,“ řekl médiím. Podle něj už existuje příliš mnoho svědectví a zdrojů, než aby šlo vše označit za pouhou konspirační teorii.

Víkendoví ostřelovači

Z výpovědí bývalých příslušníků tajných služeb, vojáků i obyvatel Sarajeva mrazí. Cizinci cestovali přes Srbsko do pozic bosenskosrbských odstřelovačů v kopcích nad městem. Jeden z vojáků popsal, že obránci Sarajeva během války dostávali přes vysílačky varování od Srbů, aby o víkendech stáhli ženy a děti z ulic. „Věděli jsme, že přijíždějí víkendoví odstřelovači,“ řekl německému magazínu Der Spiegel.

Podle svědectví citovaných magazínem si někteří střelci odváželi vystřelené nábojnice jako trofeje. Barvy údajně označovaly typ oběti. Modrá představovala chlapce, růžová dívky, žlutá ženy a černá starší muže.

Miliony za jediný výstřel

Další svědci tvrdili, že ke konci války výrazně rostly i částky za útoky na děti. Odměny mohly dosahovat v přepočtu až zhruba 1,2 milionu korun za jediný zásah. Italská expertka Martina Radiceová uvedla, že účastníci už nehledali běžný lov ani exotická safari, ale „silnější adrenalin“. Někteří byli ochotni utratit za jediný víkend až v přepočtu téměř pět milionů korun.

Kriminalisté a psychologové zapojení do vyšetřování mluví o „elitní psychopatii“ a lidech vědomě překračujících všechny hranice. Radiceová zároveň upozornila, že mnozí z údajných účastníků dodnes žijí běžným životem a zastávají významné společenské pozice.

Tajemný aristokrat

Mezi střelci se objevovali Italové, Němci, Britové nebo Francouzi. Jeden z bývalých členů bosenskosrbských jednotek navíc tvrdil, že mezi návštěvníky mohl být i nejmenovaný evropský aristokrat. „Mnozí mi řekli, že mezi střelci byl i evropský člen královské rodiny. Přilétal vrtulníkem a chtěl střílet děti,“ uvedl podle britského deníku The Times bývalý důstojník bosenské tajné služby Nedžad Ugljen. Tato tvrzení ale nikdy nikdo nezávisle nepotvrdil.

První podezřelý

Letos v únoru bylo zahájeno vyšetřování prvního podezřelého, osmdesátiletého bývalého řidiče kamionu z Itálie. Čelí podezření z několika vražd s přitěžujícími okolnostmi. Úřady zatím neuvedly, zda přímo střílel, nebo zajišťoval logistiku.

Obléhání Sarajeva trvalo od roku 1992 do 1996 a patřilo k nejdelším v moderních dějinách. Ve městě tehdy zemřelo přes 10 tisíc lidí včetně velkého množství civilistů a dětí. Odstřelovači i dělostřelecké útoky se staly symbolem bosenské války.

Tomáš Souček ( 17. května 2026 14:10 )

ford raptor ( 17. května 2026 13:44 )

Uživatel_5661015 ( 17. května 2026 13:35 )

Uživatel_5864581 ( 17. května 2026 13:09 )

Uživatel_6270639 ( 17. května 2026 13:07 )

