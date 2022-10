Tipy na víkend: Zombie běh, park plný světýlek, setkání vynálezců i narozeniny hraběnky

Na koupališti Džbán v Praze se v sobotu otevírá kouzelný svět Alenky z říše divů. Zhruba 1,5 km dlouhá procházka pohádkovou zemí se sochami, které jsou vyrobené z tisíců LED světýlek. To vše za doprovodu hudby, zvukových efektů a magických hádanek a rébusů. Lumina Park bude otevřen do února.

11. Ztracený Saudkův komiks na výstavě

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze až do března příštího roku. Více čtěte ZDE