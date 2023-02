Tipy na víkend: Začíná Matějská pouť! Za uzeným na Veveří, za vláčky do Ostravy

Obří kolo, 150,- Kč: Chladno? Tady to neplatí! Letos poprvé jsou kabinky obřího kola vyhřívané, takže si kroužení a výhledy užijete bez nastydnutí.

Na pražském Výstavišti v Holešovicích začne v sobotu Matějská pouť. Připravena je zhruba stovka atrakcí. Mezi novinkami bude letos několik atrakcí z Nizozemska, například 65 metrů vysoký kolotoč Airbone, kolotoč otáčející se na kyvadle nebo vodní horská dráha. Těšit se můžete také na horskou dráhu Super Mouse, která na pouti byla již v minulosti, nebo zábavné městečko pro děti. Na „Matěje" můžete zajít až do 10. dubna. Více čtěte ZDE

Z Neumětel vyrazí v sobotu v 9 hodin družina vladyky Horymíra, který pojede na svém Šemíkovi směrem ku Praze. Do Radotína by měla družina dorazit kolem 16. hodiny. Jízdy, která zahajuje jezdeckou sezonu, se můžete zúčastnit jako jezdci i jako diváci.

Do neděle 5. března můžete ve Velkém a Palmovém skleníku Květné zahrady v Kroměříži obdivovat křehkou krásu kamélií. Víkendové prohlídky budou ozvláštněny doprovodným programem. Mezi více než stovkou krásek jsou rarity staré i více než 100 let. Dosahují výšky až 7 metrů a jsou z původních sbírek z poloviny 19. století.

Umělecko průmyslové muzeum v Praze otevřelo novou stálou expozici zaměřenou na užité umění. V šesti úsecích na 1300 vystavených exponátech si můžete prohlédnout běžnou, ale pro současníky často nevšední součást života našich předků. Uvidíte třeba, jak se měnilo dámské spodní prádlo, co shromažďovali pro svou potěchu panovníci, jak se dřív využívaly přírodní materiály, prostor tu mají i předměty spojené s rituály a slavnostmi a nechybí ani nábytek.

Pražský hrad otevřel i přes zimní sezonu Jelení příkop. Přírodní rokle bude přístupná každý den od 10 hodin do soumraku. Některé vchody budou otevřeny pouze za příznivého počasí, kdy nebude v Jelením příkopu sníh. Hrad zároveň upozornil na náročný terén. V zimních měsících se otevřela i Královská zahrada.

Areál Žluté lázně v pražském Podolí se převléká ze zimního do zamilovaného aranžmá. Park osvícení více než 400 tisíci diodami bude celý únor „vyprávět“ vyprávět příběh mnoha podob lásky. Návštěvníci mohou procházet parkem s novými světelnými prvky se symboly lásky. O víkendech je možné vyjet na Vltavu vyzdobenou lodí.

Imaginárium Matěje Formana a jeho přátel ve Chvalském zámku u Prahy představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Výstava do 21. června přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace.

Unikátní a ojedinělá výstava robotických a statických modelů dinosaurů v životních velikostech se po čtyřech letech vrací na výstaviště do Českých Budějovic . Robotický Triceratops vám ukáže, že i dinosauři museli čůrat, nad hlavou se vám občas proletí Pteranodon, nemůže chybět ani vládce druhohor Tyrannosaurus rex, nebo 12 metrů dlouhý Brachiosaurus. Výstava potrvá do 12. března.

Regionální muzeum v Žatci otevřelo novou expozici s Žateckým pokladem. Soubor vzácných stříbrných a zlatých předmětů o váze téměř tři kilogramy poprvé představuje v kompletní. Dodnes jde o nejtěžší a co do škály předmětů nejbohatší soubor uložený před rokem 1050 v Čechách.

Výstava 100 let pardubického hokejového klubu Dynamo.

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo výstavu k výročí hokejového klubu s názvem Dynamo 100. Připomíná historii klubu, důležité momenty a lidi. Nechybí vzácné artefakty, prsteny pro vítěze Stanley Cupu, Vezinova trofej, svoji výzbroj zapůjčil například bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Výstava potrvá do 1. října.

Atmosféra hradů a zámků v zimním období je úplně jiná než přes léto. Vyzkušejte to a zajděte třeba do těch, které spravuje Národní památkový ústav, přehled najdete ZDE. Otevřené jsou ale i mnohé další památky třeba hrad Český Štenberk, hrad Loket, zámek Loučeň, zámek Mělník a mnohé další.

Jízdní kola, motocykly, automobily. V obchodním a zábavním centru Olympia Brno můžete do 26. února navštívit unikátní výstavu historických vozů slavné automobilky Škoda. Prohlédnete si laurinky, v čele s modelem Voiturette z roku 1905, jedním z prvních automobilů, který vyjel z mladoboleslavské automobilky. Vzácný je závodní speciál hraběte Kolowrata z roku 1907, k vidění jsou ikonické modely Popular, Tudor, Rapid, Octavie či kabriolet Felicie. Více čtěte ZDE

17. Čarodějný svět Harryho Pottera

Předměty spojené s čarodějnickým učněm Harry Potterem vystavuje Letohrádek Mitrovských v Brně. Zájemci uvidí figurky hlavních hrdinů, vedlejších postav i magických stvoření, sběratelské kartičky s podobiznami známých osobností čarodějnického světa, dále napodobeniny čarodějnických hůlek hlavních hrdinů, ukázky kostýmů atd. Bude možné nahlédnout do Pobertova plánku. Výstava začne v sobotu a potrvá do 30. dubna od 10 do 16 hodin.