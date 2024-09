Tipy na víkend: Vinobraní začínají! Veletrh Sběratel, veteráni i festival vědy

Největší setkání sběratelů ve střední a východní Evropě se koná v pátek a v sobotu na výstavišti PVA Expo Praha Letňany . Poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice, ale třeba také staré akcie nebo autogramy bude nabízet přes 230 vystavovatelů z celého světa. Z toho řada se do Prahy chystá vůbec poprvé. Na návštěvníky čeká také zajímavý doprovodný program.

Ladronkafest je největší festival volnočasových aktivit ve střední Evropě. Cílem akce je představit pestré možnosti aktivního trávení volného času. Zavítat na něj můžete v sobotu od 11 hodin do parku Ladronka v Praze 6 . Těšit se můžete na kapely, workshopy, adrenalin, exhibice, soutěže, přehlídky, tanec, sportovní aktivity a umění.

Čtenáři Blesku mají o letošní výletní sezonu postaráno. S novým bedekrem můžete procestovat celé Čechy, Moravu i Slezsko, tentokrát se vydáváme po náměstích. Nejkrásnější městská centra, jejich památky, muzea, kavárny, cukrárny či restaurace , vše je pokupě v informacemi nabitém paperbacku. Včetně turistických tras i výstupů na městské věže. Co je nejdůležitější – přílohou bedekru jsou slevové kupony pro celou rodinu, 48 kuponů ušetří tisíce!

5. Závod do vrchu

Tradiční mezinárodní jízda historických vozidel Závod do vrchu Zbraslav – Jíloviště se koná již v sobotu. Závod je přehlídkou nablýskané krásy veteránů všech možných značek. Trať vede z náměstí na Zbraslavi po silnici 2. třídy na Baně a do cíle na vrcholu kopce Cukrák. Kolem 17. hodiny vozy dorazí na Jíloviště, kde budou až do nedělního poledne veteráni vystaveny. Ten nejlepší si odnese pohár Elišky Junkové.