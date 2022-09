Tipy na víkend: Vinobraní jsou tu! Zažijte koňskou krásu i návrat v čase

Dny evropského dědictví potrvají od soboty do 18. září. Národní zahájení se uskuteční v Chebu, který letos slaví 700 let od první zmínky o něm. Po celé republice budou zpřístupněny i běžně nepřístupné památky a objekty. Více najdete ZDE Dny evropského dědictví letos zahajují v Chebu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Výstavní síň frýdeckého zámku se o víkendu proměníme v les plný hub a hřibů. Až do pondělí můžete přijít do zámku ve Frýdku-Místku , kde se koná výstava Živé houby. Prohlédnout si tu můžete exponáty jedlých i jedovatých hub, k dispozici bude i mykologická poradna.

Unikátní multimediální zpracování obrazů a plakátů Alfonse Muchy v nadživotní velikosti, v pohybu a 3D prostoru. To nabízí výstava v Jízdárně Pražského hradu. Silný zážitek nabídne projekce Slovanské epopeje, kde návštěvníci stanou v samotném centru dění nejvýznamnějších milníků historie slovanských národů, obklopeni živými výjevy z monumentálních ohromujících pláten. Zavítat sem můžete už jen do 13. září.

16. Ztracený Saudkův komiks na výstavě

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze až do března příštího roku. Více čtěte ZDE