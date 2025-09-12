Tipy na víkend: Vinobraní jsou tu! Za pohádkou do Jičína a Plzeň zazáří

    12. září 2025 ● 05:00

    Víkend 13. a 14. září bude jako na houpačce: déšť i sluníčko. Nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Vinobraní jsou tu!

    *Znojmo - Znojemské historické vinobraní promění od pátku do neděle centrum města na královské město. Připravený je tradiční historický průvod, šermíři a tanečnice, hudební a odpočinkové zóny a především víno a spousta místních pochutin.

     

    *Mikulov – Na několika scénách proběhne od pátku do neděle Pálavské vinobraní. Program je nabitý, kromě vína ve všech podobách, uvidíte folklór, kejklíře, rytíře, divadlo, jarmark…

     

    *Strážnice – Sobotní vinobraní je nejvýznamnější akcí města. Připraven je folklorní program s tématikou vína a vinařství, ale také koncerty různých žánrů, slavnostní průvod městem i rytířský turnaj, ohňová show nebo zpívání ve víchách u cimbálky.

     

    *Moravská Nová Ves - Vinobraní se koná v sobotu v autentickém prostředí sklepních uliček Výmol a Zátiší. Od 14.30 hodin prochází obcí krojovaný průvod, který „otevře horu“ a slavnosti vína započnou.

     

    *Praha - Vinobraní na Vinici sv. Kláry v Botanické zahradě v Troji můžete navštívit celý víkend. Oslavy sklizně nabídnou to nejlepší od vinařů z Čech i Moravy a bohatý doprovodný program.  Nebo zajděte na Vinohradské vinobraní v Mahlerových sadech na Žižkově.

     

    *Kuks – Tradiční slavnosti vína a burčáku v prostředí barokního areálu se konají v sobotu. Po kaskádovém schodišti opět poteče víno jako za dob hraběte Šporka.

    Do Znojma se po dvouleté odmlce vrátil král Jan Lucemburský s chotí Eliškou Přemyslovnou.
    Autor: Hynek Zdeněk

  • 2.

    Karlovské slavnosti

    V sobotu se uskuteční oslava 675. výročí položení základního kamene kláštera a kostela v areálu Muzea Policie ČR v Praze si zaslouží pořádnou oslavu. Ta proběhne v sobotu a zahájí ji v 10 hodin historický průvod v čele s Karlem IV., který vyjde z Apolinářské ulice. Po celý den je pak v muzeu připraven program v podobě například ukázek zásahů policie, kynologů, vozidel…

    Oslavy založení kostela na pražském Karlově.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Běh pro celou rodinu

    Běh pro celou rodinu se koná v sobotu, vyběhnout můžete kdykoliv mezi 9 až 13 hodinou z Centrálního parku u metra Opatov. Cíl je po necelých 7 kilometrech u Aquapalace Praha. Každý, kdo dokončí závod, obdrží jako odměnu celodenní vstupenku do tohoto aquaparku. Na startu potkáte VIP a známé osobnosti, po doběhu čeká na všechny doprovodný program – živá hudba, zábava a aktivity pro malé i velké. Důležité je se předem online zaregistrovat.

    Během z Opatova do Čestlic.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Bedekr Blesku: Výlety po horách

    Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.

    Nový cestovatelský bedekr Blesku pro rok 2025.
    Autor: blesk

  • 5.

    Svatohorská šalmaj

    Na svatohorském náměstíčku v Příbrami se v sobotu koná historická slavnost Příbramské svatohorské šalmaje. Právě zvuk této píšťaly, ale i bubny tamborů či fanfáry trubačů podtrhnou program, který přinese hudbu, tanec či řemesla.  Mnohá z nich si mohu návštěvníci i vyzkoušet.

    Příbramská svatohorská šalmaj jsou historické městské slavnosti.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Plzeň v záři

    Plzeň bude zářit! Od pátku do neděle západočeská metropole oslaví 10 let od titulu Evropské hlavní město kultury třídenní show Plzeň v záři. Těšit se můžete na světelné instalace, hudbu, divadlo i dech beroucí akrobacii. Vrcholem pak bude vzdušné představení, při němž se akrobaté vznášejí přímo nad hlavami diváků.

    Plzeň v září zazáří.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Speed Festival

    Víkend plný jedinečných vozů, automobilových závodů, kultury a hlavně zážitků to je Speed Festival v České Lípě. K vidění budou závodní auta, veteráni, motorky i historické vlaky. Letošní ročník opět přinese výjimečné propojení kultury a ikonických filmových automobilů. K vidění bude například Lamborghini Countach z Vlka z Wall Street, DeLorean ze Zpátky do budoucnosti, auto Jamese Bonda, legendární Knight Rider a mnoho dalších.

     

    …kam ještě za auty?

    *Mladá Boleslav - Setkání automobilových veteránů po názvem Oldtimer Bohemia Rally se koná do soboty. Organizátoři připravují soutěž pro přibližně 120 posádek v několika kategoriích.

    Setkání veteránů v Mladé Boleslavi.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Zahrada Čech

    Veletrh Zahrada Čech zaměřený na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody se uskuteční do 17. září v Litoměřicích. Návštěvníci se mohou těšit na pestrost v sortimentu jednotlivých vystavovatelů, řadu novinek i bohatý kulturní program. Nebudou chybět ani tradiční výrobky, regionální potraviny a zahrádkářské potřeby.

    Zahrada Čech v Litoměřicích.
    Autor: Foto ČTK - Ondřej Hájek/profimedia.cz

  • 9.

    Jičín – město pohádky

    Až do neděle se Jičín stane dějištěm již 35. ročníku multikulturního festivalu nejen pro děti. Letos Pohádkový týden nabídne tvůrčí dílny, ukázku starých řemesel, pouliční divadélka, koncerty, jarmark a spoustu dalších zážitků. Program najdete ZDE

    Jičín je opět městem pohádky.
    Autor: ČTK / Taneček David

  • 10.

    Dožínky a slavnosti jídla

    *Jesenice u Prahy – Zdejší Vlastivědné muzeum pořádá v sobotu Štrúdlové slavnosti. Vlastnoručně upečený štrúdl můžete donést do muzea do 12 hodin, anebo se jen pobavit a ochutnávat.

     

    *Kostelec n. Černými lesy - V sobotu od 11hodin proběhne 22. ročník Černokosteleckého Vykulení. Akce se koná v unikátních prostorách pivovarského areálu a je zaměřena především na zapomenuté bednářské řemeslo a pivo a pivní dobroty.

     

    *Hradec Králové - Tradiční svátek sklizně s programem pro celou rodinu, zvířaty a ukázkou zemědělské techniky proběhne o víkendu v Šimkových sadech.

     

    *Vrchlabí – Tradiční lidová oslava konce léta a sklizně plná písní, tanců a zábavy pro malé i velké se koná v sobotu. Součástí ej i soutěž o nejlepší koláč.

     

    *Ploskovice - Slané i sladké delikatesy, maková kosmetika, něco makového na sebe a jiné makové produkty můžete ochutnat i vyzkoušet na Makových slavnostech, které se konají v sobotu na zámku.

     

    *Semily – Tradiční dožínky - slavnost klasů, brambor, hroznů a chmelových šišek – můžete zažít v sobotu. Program je našlapaný: průvod městem, cimbálovky, soutěže, ochutnávky …

     

    *Oslavany - O víkendu si připomenou návštěvu krále Přemysla Otakara I. s rodinou. V areálu zámku je připraven historický program v podobě koňského turnaje, tržiště, soutěží, ohňové show, ohňostroje a mnoho dalšího.

     

    *Prostějov – Hanácké slavnosti můžete navštívit celý víkend. Největší folklorní slavnost nabízí umění mnoha souborů, cimbálovky, spousta jídla a pití a další akce.

    Hanácké slavnosti v Prostějově.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Bambifest

    Víkendová přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež Bambifest navštivte v Bělském lese v Ostravě. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stanovišť s kroužky, ukázky činnosti spolků a také bohatý program na pódiu.

    Bambifest v Ostravě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Dny historie a tradic

    Dny evropského dědictví se budou napříč republikou konat celé září. Pořádány jsou nejrůznější doprovodné akce – přednášky, prohlídky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže. Kam zajít a co tam uvidíte, najdete ZDE

    Celé září probíhají Dny evropského dědictví.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Lucy a Selam: Světové unikáty

    Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE

    Národní muzeum v Praze vystavuje jedny z nejcennějších a nejstarších exponátů našich předků na světě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Večerníček slaví 60 let

    Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Výstava byla prodloužena do 12. října.

    Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.
    Autor: ČTK / Šulová Kateřina

  • 15.

    Unikátní Pragovky

    Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky.  Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.

    V Národním technickém muzeu V Praze na Letné vystavují unikátní vozy Praga.
    Autor: Foto Blesk - Robert Klejch

  • 16.

    Kdo si hraje, nezlobí

    Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.

    Výstava dobových hraček v Týnci nad Sázavou.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 18.

    Šperky Velké Moravy

    Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

    Šperky Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá.
    Autor: Blesk:Slávka Červená

  • 19.

    Lego na Slavkově

    Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.

    Lego ve Slavkově u Brna.
    Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku
    Jičín je opět městem pohádky.
    Jičín je opět městem pohádky.
    Autor: ČTK / Taneček David

     

     

     

tipy na víkend tipy na výlety CzechTourism pohádka Praha Božena Němcová výstava Karel Loprais Rallye Dakar Národní technické muzeum v Praze Princ a Večernice Pyšná princezna Česko Tatra 815

Cestování

Chorvatsko

Cesta autem Cesta vlakem Nejlepší pláže Nejlepší kempy Ostrovy Dubrovník Záhřeb Zadar Trogir Hvar Pag

Další destinace

Řecko autem Bulharsko autem Itálie autem

