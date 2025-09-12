Tipy na víkend: Vinobraní jsou tu! Za pohádkou do Jičína a Plzeň zazáří
Víkend 13. a 14. září bude jako na houpačce: déšť i sluníčko. Nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Vinobraní jsou tu!
*Znojmo - Znojemské historické vinobraní promění od pátku do neděle centrum města na královské město. Připravený je tradiční historický průvod, šermíři a tanečnice, hudební a odpočinkové zóny a především víno a spousta místních pochutin.
*Mikulov – Na několika scénách proběhne od pátku do neděle Pálavské vinobraní. Program je nabitý, kromě vína ve všech podobách, uvidíte folklór, kejklíře, rytíře, divadlo, jarmark…
*Strážnice – Sobotní vinobraní je nejvýznamnější akcí města. Připraven je folklorní program s tématikou vína a vinařství, ale také koncerty různých žánrů, slavnostní průvod městem i rytířský turnaj, ohňová show nebo zpívání ve víchách u cimbálky.
*Moravská Nová Ves - Vinobraní se koná v sobotu v autentickém prostředí sklepních uliček Výmol a Zátiší. Od 14.30 hodin prochází obcí krojovaný průvod, který „otevře horu“ a slavnosti vína započnou.
*Praha - Vinobraní na Vinici sv. Kláry v Botanické zahradě v Troji můžete navštívit celý víkend. Oslavy sklizně nabídnou to nejlepší od vinařů z Čech i Moravy a bohatý doprovodný program. Nebo zajděte na Vinohradské vinobraní v Mahlerových sadech na Žižkově.
*Kuks – Tradiční slavnosti vína a burčáku v prostředí barokního areálu se konají v sobotu. Po kaskádovém schodišti opět poteče víno jako za dob hraběte Šporka.
Karlovské slavnosti
V sobotu se uskuteční oslava 675. výročí položení základního kamene kláštera a kostela v areálu Muzea Policie ČR v Praze si zaslouží pořádnou oslavu. Ta proběhne v sobotu a zahájí ji v 10 hodin historický průvod v čele s Karlem IV., který vyjde z Apolinářské ulice. Po celý den je pak v muzeu připraven program v podobě například ukázek zásahů policie, kynologů, vozidel…
Běh pro celou rodinu
Běh pro celou rodinu se koná v sobotu, vyběhnout můžete kdykoliv mezi 9 až 13 hodinou z Centrálního parku u metra Opatov. Cíl je po necelých 7 kilometrech u Aquapalace Praha. Každý, kdo dokončí závod, obdrží jako odměnu celodenní vstupenku do tohoto aquaparku. Na startu potkáte VIP a známé osobnosti, po doběhu čeká na všechny doprovodný program – živá hudba, zábava a aktivity pro malé i velké. Důležité je se předem online zaregistrovat.
Svatohorská šalmaj
Na svatohorském náměstíčku v Příbrami se v sobotu koná historická slavnost Příbramské svatohorské šalmaje. Právě zvuk této píšťaly, ale i bubny tamborů či fanfáry trubačů podtrhnou program, který přinese hudbu, tanec či řemesla. Mnohá z nich si mohu návštěvníci i vyzkoušet.
Plzeň v záři
Plzeň bude zářit! Od pátku do neděle západočeská metropole oslaví 10 let od titulu Evropské hlavní město kultury třídenní show Plzeň v záři. Těšit se můžete na světelné instalace, hudbu, divadlo i dech beroucí akrobacii. Vrcholem pak bude vzdušné představení, při němž se akrobaté vznášejí přímo nad hlavami diváků.
Speed Festival
Víkend plný jedinečných vozů, automobilových závodů, kultury a hlavně zážitků to je Speed Festival v České Lípě. K vidění budou závodní auta, veteráni, motorky i historické vlaky. Letošní ročník opět přinese výjimečné propojení kultury a ikonických filmových automobilů. K vidění bude například Lamborghini Countach z Vlka z Wall Street, DeLorean ze Zpátky do budoucnosti, auto Jamese Bonda, legendární Knight Rider a mnoho dalších.
…kam ještě za auty?
*Mladá Boleslav - Setkání automobilových veteránů po názvem Oldtimer Bohemia Rally se koná do soboty. Organizátoři připravují soutěž pro přibližně 120 posádek v několika kategoriích.
Zahrada Čech
Veletrh Zahrada Čech zaměřený na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody se uskuteční do 17. září v Litoměřicích. Návštěvníci se mohou těšit na pestrost v sortimentu jednotlivých vystavovatelů, řadu novinek i bohatý kulturní program. Nebudou chybět ani tradiční výrobky, regionální potraviny a zahrádkářské potřeby.
Jičín – město pohádky
Až do neděle se Jičín stane dějištěm již 35. ročníku multikulturního festivalu nejen pro děti. Letos Pohádkový týden nabídne tvůrčí dílny, ukázku starých řemesel, pouliční divadélka, koncerty, jarmark a spoustu dalších zážitků. Program najdete ZDE
Dožínky a slavnosti jídla
*Jesenice u Prahy – Zdejší Vlastivědné muzeum pořádá v sobotu Štrúdlové slavnosti. Vlastnoručně upečený štrúdl můžete donést do muzea do 12 hodin, anebo se jen pobavit a ochutnávat.
*Kostelec n. Černými lesy - V sobotu od 11hodin proběhne 22. ročník Černokosteleckého Vykulení. Akce se koná v unikátních prostorách pivovarského areálu a je zaměřena především na zapomenuté bednářské řemeslo a pivo a pivní dobroty.
*Hradec Králové - Tradiční svátek sklizně s programem pro celou rodinu, zvířaty a ukázkou zemědělské techniky proběhne o víkendu v Šimkových sadech.
*Vrchlabí – Tradiční lidová oslava konce léta a sklizně plná písní, tanců a zábavy pro malé i velké se koná v sobotu. Součástí ej i soutěž o nejlepší koláč.
*Ploskovice - Slané i sladké delikatesy, maková kosmetika, něco makového na sebe a jiné makové produkty můžete ochutnat i vyzkoušet na Makových slavnostech, které se konají v sobotu na zámku.
*Semily – Tradiční dožínky - slavnost klasů, brambor, hroznů a chmelových šišek – můžete zažít v sobotu. Program je našlapaný: průvod městem, cimbálovky, soutěže, ochutnávky …
*Oslavany - O víkendu si připomenou návštěvu krále Přemysla Otakara I. s rodinou. V areálu zámku je připraven historický program v podobě koňského turnaje, tržiště, soutěží, ohňové show, ohňostroje a mnoho dalšího.
*Prostějov – Hanácké slavnosti můžete navštívit celý víkend. Největší folklorní slavnost nabízí umění mnoha souborů, cimbálovky, spousta jídla a pití a další akce.
Bambifest
Víkendová přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež Bambifest navštivte v Bělském lese v Ostravě. Návštěvníci se mohou těšit na desítky stanovišť s kroužky, ukázky činnosti spolků a také bohatý program na pódiu.
Dny historie a tradic
Dny evropského dědictví se budou napříč republikou konat celé září. Pořádány jsou nejrůznější doprovodné akce – přednášky, prohlídky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže. Kam zajít a co tam uvidíte, najdete ZDE
Lucy a Selam: Světové unikáty
Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE
Večerníček slaví 60 let
Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Výstava byla prodloužena do 12. října.
Unikátní Pragovky
Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky. Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.
Kdo si hraje, nezlobí
Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
Šperky Velké Moravy
Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.
Lego na Slavkově
Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.Fotogalerie45 fotografií