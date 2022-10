Tipy na víkend: Velká pardubická, výlov Rožmberku a Břevnovská pouť

Výlov největšího českého rybníka Rožmberka v jižních Čechách můžete zažít od pátku do neděle. Začátek je již okolo 7 hodiny ranní, kdy rybáři zatahují ryby do sítí. Součástí výlovu bude i doprovodný program, můžete si zkusit chytat ryby na udičky, pochutnat si na spoustě rybích dobrot a vůbec si užít vše, co se kolem ryb točí.

10. Ztracený Saudkův komiks na výstavě

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze až do března příštího roku. Více čtěte ZDE