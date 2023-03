Tipy na víkend: Velikonoční trhy začínají! Veletrh Sběratel i rozloučení se zimou

Nejen centrum Prahy – Staroměstské, Václavské a náměstí Republiky – ale i města napříč republikou obsadí od soboty velikonoční trhy. Velikonoce se letos budou slavit od 7. do 10. dubna.

*Přerov nad Labem - Tradiční výstava „Jaro na vsi“ ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé.

Originální dopis pro otce Freddie Mercuryho, možnost nakoupit vzácné známky, pamětní tisícikorunu, mince nebo bankovky od prodejců z celé Evropy, nacenění vlastních sbírek. To vše a mnoho dalšího nabídne jarní veletrh Sběratel, který se koná v pátek a sobotu v hotelu Olympik Praha .

Přes půl století se na Výstavišti v Lysé nad Labem s prvními jarními dny otevírá veletrh nejen pro zemědělce. Pokud sháníte osivo, sazenice, kytičky, stromky anebo zahradní vybavení, či drobné zvířectvo otevřeno tu je až do neděle.

Vyrazte v sobotu s dětmi za Rumcajsem! Pochod začíná na nádvoří jičínského zámku na Valdštejnově náměstí. Vybrat si můžete z nejrůznějších délek tras od 3 do 50 km. Cestu můžete absolvovat i na kole.

Od jedné z nejslavnějších bitev našich dějin, bitvy u Sudoměře, uplyne letos 603 let. V sobotu od 13 hodin k rybníkům Markovec a Škaredý přitáhnou s vozy husité, pronásledováni křížovníky ze Strakonic a železnými pány z Písku. Diváci uvidí strhující příběh, kdy Jan Žižka s hrstkou husitů slavně zvítězí nad jízdou křížovníků a katolických pánů. Rekonstrukce začínají ve 14 a 16 hodin.

Největší mandloňový sad ve střední Evropě v Hustopečích je v plném květu. Od pátku až do neděle tu jsou připraveny slavnosti, kde můžete navštívit vinné sklepy, ochutnat místní speciality, shlédnout kuchařská show, soutěže jedlíků a mnoho dalšího.

Jízdní kola, motocykly, automobily. V obchodním centru Arkády Pankrác v Praze můžete do 26. března navštívit unikátní výstavu historických vozů slavné automobilky Škoda. Soukromý sběratel Ladislav Samohýl vybíral téměř ze 100 exponátů své rozsáhlé sbírky. K vidění jsou vozy staré více než sto let – například závoďák hraběte Kolowrata, ikonické modely Popular, Tudor, Rapid, Octavie či kabriolet Felicie a mnoho dalšího.

Na 40 skvostů z 12 světových galerií, mezi nimiž nechybí Mona Lisa nebo Michelangelova socha Davida, je k vidění v Galerii Mánes v Praze . Koná se tu úchvatná výstava Mistři renesance, která až do konce května představí dokonalé kopie legendárních umělců v reálné velikosti a detailním provedení. Více čtěte ZDE délka: 01:52.17 Video Video se připravuje ... Unikátní výstava začíná! Mona Lisa, Venuše i David u Vltavy: Mistři renesance se sešli v Mánesu... Blesk – Ivan D. Hladík

Na výstavě jsou prezentovány oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý dramatický rok. Spolu se snímky českých a slovenských fotoreportérů se představí i nastupující mladá generace. Ve třech sálech Národního muzea v Praze můžete vidět více než 450 tištěných fotografií a 350 snímků v obrazovkách a projekcích od 120 autorů. Výstava trvá do 31. července.

Umělecko průmyslové muzeum v Praze otevřelo novou stálou expozici zaměřenou na užité umění. V šesti úsecích na 1300 vystavených exponátech si můžete prohlédnout běžnou, ale pro současníky často nevšední součást života našich předků. Uvidíte třeba, jak se měnilo dámské spodní prádlo, co shromažďovali pro svou potěchu panovníci, jak se dřív využívaly přírodní materiály, prostor tu mají i předměty spojené s rituály a slavnostmi a nechybí ani nábytek.

Imaginárium Matěje Formana a jeho přátel ve Chvalském zámku u Prahy představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Výstava do 21. června přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace.

Regionální muzeum v Žatci otevřelo novou expozici s Žateckým pokladem. Soubor vzácných stříbrných a zlatých předmětů o váze téměř tři kilogramy poprvé představuje v kompletní. Dodnes jde o nejtěžší a co do škály předmětů nejbohatší soubor uložený před rokem 1050 v Čechách.

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo výstavu Jaké odění, takové uctění. Představuje lidové kroje z východních Čech. Výstava je o to zajímavější, že kroje východních Čech nejsou běžně v podvědomí lidí, mnohé z nich zanikly tak dávno, že je už nikdo nepamatuje. K vidění jsou bohaté měšťanské kroje z Polabí, tradiční z okolí Litomyšle a Vysokého Mýty i chudší z podhůří Orlických ho. Podívat se sem můžete až do začátku září. Další výstavní sály jsou věnované výročí hokejového klubu Dynamo 100. Nechybí vzácné artefakty, prsteny pro vítěze Stanley Cupu, Vezinova trofej, svoji výzbroj zapůjčil například bývalý hokejový brankář Dominik Hašek.

Oblíbená výstava nejrůznějších exponátů vyrobených z kostiček lega bude k vidění až do konce srpna na Zámku Slavkov – Austerlitz u Brna . Součástí bude i dílnička, kde si malí i velcí mohou sestrojit svoje modely.

20. Čarodějný svět Harryho Pottera

Předměty spojené s čarodějnickým učněm Harry Potterem vystavuje Letohrádek Mitrovských v Brně. Zájemci uvidí figurky hlavních hrdinů, vedlejších postav i magických stvoření, sběratelské kartičky s podobiznami známých osobností čarodějnického světa, dále napodobeniny čarodějnických hůlek hlavních hrdinů, ukázky kostýmů atd. Bude možné nahlédnout do Pobertova plánku. Výstava potrvá do 30. dubna od 10 do 16 hodin.

