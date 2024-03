Tipy na víkend: Velikonoce jsou tu! Vyrazte za zábavou, folklorem i dobrotami

*Rožnov pod Radhoštěm - Velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů uvidíte od soboty do pondělí v areálu Dřevěného městečka. Připraveny jsou i ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek, bohatá nabídka výrobků lidových řemeslníků i občerstvení.

*Pasohlávky – Obří zajíci v Aqualandu Moravia budou provázet návštěvníky od čtvrtka do velikonočního pondělí. Pro děti jsou připravené tvořivé dílny, sportovní aktivity a hledat se budou i ukrytá vajíčka s odměnami.

*Hlinsko - Řemeslníci ve skanzenu na Veselém kopci od pátku do pondělí předvedou výrobu velikonočních předmětů. Představí se křesťanské tradice i lidové zvyky, pověry a úkony, výzdobu, předměty a pokrmy.

*Dobrá Voda u Českých Budějovic - V okolí kostela Panny Marie Bolestné od pátku do pondělí čeká v délce téměř 800 metrů velikonoční jarmark a pouťové atrakce.

*Křivoklát - Knížecí Velikonoce na Křivoklátě nabídnou od pátku do neděle velikonoční jarmark, program pro děti i dospělé, prohlídky hradních interiérů a mnoho dalšího.

*Přerov nad Labem - Tradiční výstava »Jaro na vsi« ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé. V celém areálu skanzenu budou připomínány různé staré zvyky a obyčeje, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí. Zavítat sem můžete až do 21. dubna.

*Kouřim – Do 7. dubna ožívá skanzen národopisnými pořady s rekonstrukcemi lidových obyčejů. Seznámíte se například se zvyky, které se dříve vztahovaly k jednotlivým postním nedělím, s některými magickými úkony, které se zaměřovaly na obřadní očistu a zajištění štěstí. Prohlédnete si i svátečně prostřený stůl s velikonočními pokrmy. V době velikonoc je připraven speciální program.

Nejznámější a nejnavštěvovanější pouť u nás, Matějská, se opět roztáčí v areálu pražského Výstaviště v Holešovicích . Můžete tu vyzkoušet kolem stovky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Zadovádět si tu můžete až do 14. dubna.

O velikonočních prázdninách otevírá Národní hřebčín své areály. V Kladrubech nad Labem čekají komentované prohlídky stájí, zámku a expozice historických kočárů a postrojů. Ve Slatiňanech se můžete vydat na prohlídku hřebčína, která vás zavede jak do stájí s vraníky, tak i do kočárovny a knížecí sedlovny Auerspergů.

Už jen do konce března uvidíte na Výstavišti v Praze Holešovicích přes 75 originálních exponátů z bondovek. Kochat se tu můžete legendárními bouráky, ale i letadly, vrtulníky, mořskými i vesmírnými plavidly, kterými se proháněli agenti Jejího Veličenstva od Seana Conneryho až po Daniela Craiga. Více se dočtete ZDE Na Výstavišti v pražských Holešovicích je k vidění výstava aut, letadel a dalších strojů, které měl ve "výbavě" agent 007 James Bond. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Výstava Czech Press Photo je mimořádnou výstavou, která vznikala v mimořádné době. V letošním ročníku soutěžilo 236 fotografek a fotografů, kteří přihlásili přes čtyři tisíce fotografií v osmi kategoriích. V prostorách Národního muzea můžete do konce srpna vidět oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění více než 470 tištěných fotografií a více než 240 snímků v obrazovkách a projekcích.

Interaktivní výstava je inspirovaná stejnojmennou knihou Analfabeta Negramtoná. V Městském muzeu v Mimoni je připravena interaktivní výstava, která nejen děti provede různými literárními žánry, při kterých budou plnit nejrůznější úkoly. Do 21. dubna se potkáte se třeba s Pinocchiem nebo Pipi Dlouhou punčochou.

Výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku zve do doby Rudolfa II. Odhaluje zajímavosti z panovníkova života a představuje řadu exponátů. Multimediální výstavou zájemce provází samotný digitálně oživený římský císař a český král. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který vládce ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Lidé se díky výstavě seznámí nejen s osudy panovníka žijícího na přelomu 16. a 17. století, ale i sbírkami, které shromažďoval. Trvá do 23. června.

Originál přenosného šifrovacího přístroje Enigma je ozdobou výstavy v Technickém muzeu v Brně , zapůjčilo Slovenské technické muzeum v Košicích. Přístroje Enigma sloužily k šifrování komunikace mezi německými jednotkami a velením. Výstava je věnovaná kryptologii, tvoří ji exponáty ze světa šifrování, kódování, sledování a odposlechů. Potrvá do konce roku. Více čtěte ZDE

Letohrádek Mitrovských v Brně pořádá pozoruhodnou výstavu největších záhad světa. K vidění bude například slavná lebka z jednoho kusu křišťálu, repliky Longinova kopí, Turínského plátna, válečná Tutanchamonova trubka a mnoho dalších záhadných artefaktů. Ke každému se váže pozoruhodná historie plná záhad. Na výstavu můžete zavítat do 28. dubna. Více čtěte ZDE

12. Unikátní »Arielky«

Do 31. března každý den mimo pondělí a úterý najdou návštěvníci v brněnském Technickém muzeu výstavu 44 historických motocyklů světově známé anglické firmy Ariel. Co do počtu exponátů jde v Česku o unikátní akci. Návštěvníky upoutá mimo jiné jeden z nejstarších dochovaných motocyklů Ariel v Česku z roku 1916. Stroje vesměs zapůjčili členové Českého Ariel klubu. Více čtěte ZDE