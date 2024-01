Tipy na víkend: V káře Jamese Bonda! Ledová Noemova archa i výstava exotů

Druhý lednový víkend přinese jen lehké oteplení. Teploty se přes den budou držet na nule, na horách by mělo slavě sněžit. Není ale důvod sedět doma. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

Sál Kolektivního domu ve Zlíně se opět promění v hernu chytrých her a hraček. Největší část budou tvořit deskové a společenské hry velkých českých i zahraničních výrobců a zajímavé hlavolamy. Jako každý rok organizátoři chystají také mnoho novinek. Kreativita bude podpořena velkým množstvím nejrůznějších designových stavebnic. Pro nejmenší děti se chystají různé logické skládačky. Zahrát si tu můžete do 6. února.

Čtyři týdny se můžete na Pustevnách kochat krásou ledových soch. Začíná tu oblíbený festival, který má letos podtitul Noemova archa. O víkendech bude posílena i autobusová doprava. Festival potrvá do 4. února.

Na Výstavišti v Praze Holešovicích je k vidění přes 75 originálních exponátů z bondovek. Kochat se tu můžete legendárními bouráky, ale i letadly, vrtulníky, mořskými i vesmírnými plavidly, kterými se proháněli agenti Jejího Veličenstva od Seana Conneryho až po Daniela Craiga. Zavítat sem můžete až do konce března příštího roku. Více se dočtete ZDE Na Výstavišti v pražských Holešovicích je k vidění výstava aut, letadel a dalších strojů, které měl ve "výbavě" agent 007 James Bond. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Baroko v Čechách