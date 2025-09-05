Tipy na víkend: Turnaj králů i závody veteránů! U Chlumce se strhne bitva
První školní víkend přímo vyzývá k výletům. Čeká ná slunečné počasí s teplotami do 25 stupňů. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Veletrh Sběratel
Největší sběratelský veletrh ve střední Evropě opět zve v pátek a v sobotu do výstavního areálu v Praze-Letňanech. Přes 240 vystavovatelů tu předvede poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice, ale třeba také staré akcie nebo autogramy. Letošním tahákem je vzácná obálka z Měsíce.
- 2.
Turnaj králů
Turnaj, který se tradičně věnuje životu českých králů, se odehraje o víkendu v parku Maxe van der Stoela v Praze 6, začátek je v sobotu ve 13 hodin. Diváci se mohou těšit na rytíře na koních v královském turnaji, dobovou kapelu, panoše, dvorní dámy a další kostýmované účinkující. Tradiční ponožkovou bitvu pro děti a chybět nebude ani dobové tržiště a občerstvení.
- 3.
Jízda do vrchu
Tradiční mezinárodní jízda historických vozidel se pojede na pražské Zbraslavi. Během sobotního dopoledne budou automobily vystaveny na Zbraslavském náměstí a od 13 hodin se vydají k závodním jízdám do vrchu směrem na Jíloviště. Tam dorazí zhruba kolem 17. hodiny a budou tam vystaveny až do nedělního poledne.
…a kam ještě za veterány?
*Roudnice nad Labem - Na Husově náměstí se v sobotu sjedou automobiloví a motocykloví pradědečkové, sportovní a klasické vozy 60. a 70. let, americké luxusní vozy i některá vozidla bývalého východního bloku. Na své si přijdou také milovníci zemědělské techniky a užitkových strojů.
*Vratislavice nad Nisou - Ferdinand Porsche Festival je největší setkání majitelů těchto sporťáků u nás. V sobotu si tu navíc připomenou i 150 let od narození slavného rodáka. Každoročně se sem sjíždí několik stovek majitelů nejrůznějších všemožných modelů aut. Celý den tu můžete obdivovat nejen vozy, ale setkat se například i se závodníky.
- 4.
Za řemesly
V sobotu od 9.30 do 16 hodin ožije areál skanzenu Veselý Kopec programem Den s řemesly. Program je věnovaný představení tradičních řemesel a technologií. Tradiční rukodělnou výrobu přímo na místě předvedou zkušení řemeslníci a většina z nich také umožní návštěvníkům si práci vyzkoušet vlastníma rukama a svůj výrobek si odnést.
…a kam ještě zajít?
*Kristiánov – Sklářská slavnost se tu koná v sobotu od 9 hodin. Hlavním magnetem programu bude sklářská show světově uznávaného Martina Janeckého.
- 5.
Bitva u Chlumce
Již 212. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova, která se odehrála v roce 1813 v době Napoleonských válek, si připomenou nadšenci v pátek i sobotu na bojišti Chlumec pod Horkou. Těšit se můžete na vojenský tábor, fotokoutek, výstavu děl, pohádku pro děti nebo pochod vojsk a pietní akt u kaple ve Stradově. Samozřejmostí jsou také ukázky samotné bitvy.
- 6.
Vinobraní a dožínky
*Praha - Celý víkend v Královské zahradě probíhá Vinobraní na Pražském hradě. Na 18. ročníku se můžete těšit na moravský burčák, širokou nabídku vín ze všech tuzemských vinařských regionů a ochutnávku kvalitních českých potravin.
*Kačina – V areálu nádherného neoklasicistního zámku se v sobotu dobře napijete i najíte. Koná se tu dožínková slavnost a to hned na dvou pódiích i s programem pro děti.
*Máslovice – Posvícenské vinobraní láká v sobotu na vína, koláče, stloukání másla, program pro děti, hudební vystoupení i taneční zábavu.
*Jaroměř - Vůně čerstvě upečeného chleba, cinkot pivních sklenic, tóny folklórní hudby v sobotu od 14 hodin jaroměřské náměstí. Tradiční Dožínkový den opět slibuje den plný regionálních chutí, řemesel a hudby.
*Nechory - Starou vinařská slavnost, zarážení hory, můžete zažít v sobotu. Tradičně se koná při západu slunce.
*Bělá pod Pradědem – Dožínková slavnost ovládne celou sobotu. Průvod vyje v 11.30 na Ovčín, připraveny jsou koncerty, tanec ukázky vábení zvěře a další program.
- 7.
Bedekr Blesku: Výlety po horách
Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.
- 8.
Busking Fest
O víkendu to v historickém centru Plzně bude žít. Skvělou podívanou si připravili muzikanti, tanečníci, divadelníci, kouzelníci a akrobati ze všech koutů světa v rámci festivalu pouličního umění Pilsen Busking Fest. Hlad a žízeň zaženete ve food zóně na náměstí Republiky, v dětské zóně se pak chystá čtení pro nejmenší, dětská jóga nebo kreativní dílničky.
- 9.
Záchranáři na Lipně
Den s Integrovaným záchranným systémem je připraven na sobotu od 10 do 15 hodin na Lipně. V akci uvidíte policisty, hasiče, leteckou vodní i horskou záchrannou službu a další složky. Předvedou se kynologové a nejmodernější vybavení. Mnohé akce si budete moci také vyzkoušet.
- 10.
Městské slavnosti
*Trocnov – Trocnovské slavnosti nabídnou v sobotu úderem 10. hodiny bohatý program. Uvidíte ukázky husitských bojovníků, sokolníky, připravena je i dětská bitva, gastronomická show s ochutnávkami dobových pokrmů, ukázky řemesel a mnoho dalšího.
*Soběslav - Sobotní program Soběslavských slavností začíná v 15 hodin na hradním nádvoří pozváním purkrabího k oslavě narozenin Viléma z Rožmberka. Uvidíte rytířský souboj, připraveny jsou historické i současné hry a taškařice či jarmark s ochutnávkou vín.
*Náchod - Kuronské slavnosti přinesou v sobotu jedinečnou atmosféru 18. století, inspirovanou historií náchodského zámku a osobností vévody Petra Birona. Připravený je pestrý kulturní, řemeslné trhy, tvořivé dílny, ukázky historických řemesel a zbraní, slavnostní příjezd vévody s družinou i prohlídky zámeckých prostor.
*Dolní Kounice – V magickém areálu Rosa coeli se celý víkend koná středověký program se šermíři i s rytířskými kláními na koních. Uvidíte i akrobacii, loutkové divadlo, alchymistické pokusy nebo večerní ohňová show.
- 11.
Formule 1 v Brně
Pořádnou dávku adrenalinu nabídne o víkendu Masarykův okruh v Brně, kde se předvedou závodní speciály od supersportů Gran Turismo až po monoposty. Fanoušky vtáhnou do děje i exhibiční jízdy vozů F1. Konkrétně se bude jednat o Arrows A22, se kterými se v roce 2001 proháněl Jos Verstappen, otec čtyřnásobného šampiona Maxe Verstappena. K vidění bude i supersport Praga Bohema.
- 12.
Sport pro každého
Na 120 klubů představí v sobotu na brněnské Kraví Hoře více než 55 druhů sportů. Každý si bude moci vyzkoušet, co ho zaujme a najít tak přesně to, co ho bude bavit. Den náborů má za cíl pomoci dětem i rodičům vybrat ten nejlepší zájmový sportovní kroužek.
- 13.
Chorvatský Kiritof
Kiritof je největší slavnost moravských Chorvatů a koná se v sobotu v jihomoravské Jevišovce. Navazuje na tradiční předválečné hody, které se v obci konaly až do násilného odsunu chorvatského obyvatelstva do vnitrozemí na přelomu 40. a 50. let. Letos jsou v bohatém kulturním či gastronomickém programu připraveny novinky.
- 14.
Den s dopraváky
V sobotu se otevře areál dílen Martinov v Ostravě, kde se pořádá Den ostravských dopraváků. Pro návštěvníky budou od 10 do 16 hodin připraveny nejen oblíbené vyhlídkové jízdy, ale i spousta atrakcí včetně bohatého doprovodného programu.
- 15.
Dny historie a tradic
Dny evropského dědictví se budou napříč republikou konat celé září. Pořádány jsou nejrůznější doprovodné akce – přednášky, prohlídky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže. Kam zajít a co tam uvidíte, najdete ZDE
- 16.
Lucy a Selam: Světové unikáty
Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října.
- 17.
Večerníček slaví 60 let
Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Zavítat sem můžete do 30. září.
- 18.
Unikátní Pragovky
Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky. Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.
- 19.
Kdo si hraje, nezlobí
Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.
- 20.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
- 21.
Nové muzeum veteránů
Bývalé prvorepublikové kino v Turnově se proměnilo v automobilovou Galerii veteránů. Ve dvou patrech bude vystavených zhruba 40 aut a motocyklů z 20. až 70. let minulého století. Nad nimi je kavárna s průhledem na historické vozy a vyhlídkou na město. Vybudoval jej místní sběratel Jindřich Svoboda. Muzeum bude v provozu pět dnů v týdnu, od středy do neděle.
- 22.
Šperky Velké Moravy
Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.
- 23.
Lego na Slavkově
Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.