Tipy na víkend: Turnaj králů i závody veteránů! U Chlumce se strhne bitva

/
  • Neseďte doma, vyrazte na výlet.
    5. září 2025 ● 05:00

    První školní víkend přímo vyzývá k výletům. Čeká ná slunečné počasí s teplotami do 25 stupňů. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Veletrh Sběratel

    Největší sběratelský veletrh ve střední Evropě opět zve v pátek a v sobotu do výstavního areálu v Praze-Letňanech.  Přes 240 vystavovatelů tu předvede poštovní známky, mince, medaile, bankovky, pohlednice, ale třeba také staré akcie nebo autogramy. Letošním tahákem je vzácná obálka z Měsíce.

    Tahákem letošního veletrhu Sběratel je obálka z Měsíce.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Turnaj králů

    Turnaj, který se tradičně věnuje životu českých králů, se odehraje o víkendu v parku Maxe van der Stoela v Praze 6, začátek je v sobotu ve 13 hodin. Diváci se mohou těšit na rytíře na koních v královském turnaji, dobovou kapelu, panoše, dvorní dámy a další kostýmované účinkující. Tradiční ponožkovou bitvu pro děti a chybět nebude ani dobové tržiště a občerstvení.

    Turnaj králů v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Jízda do vrchu

    Tradiční mezinárodní jízda historických vozidel se pojede na pražské Zbraslavi. Během sobotního dopoledne budou automobily vystaveny na Zbraslavském náměstí a od 13 hodin se vydají k závodním jízdám do vrchu směrem na Jíloviště. Tam dorazí zhruba kolem 17. hodiny a budou tam vystaveny až do nedělního poledne.

     

    …a kam ještě za veterány?

    *Roudnice nad Labem - Na Husově náměstí se v sobotu sjedou automobiloví a motocykloví pradědečkové, sportovní a klasické vozy 60. a 70. let, americké luxusní vozy i některá vozidla bývalého východního bloku. Na své si přijdou také milovníci zemědělské techniky a užitkových strojů.

     

    *Vratislavice nad Nisou - Ferdinand Porsche Festival je největší setkání majitelů těchto sporťáků u nás. V sobotu si tu navíc připomenou i 150 let od narození slavného rodáka. Každoročně se sem sjíždí několik stovek majitelů nejrůznějších všemožných modelů aut. Celý den tu můžete obdivovat nejen vozy, ale setkat se například i se závodníky.

    Závod do vrchu se opět pojede z pražské Zbraslavi na Jíloviště.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Za řemesly

    V sobotu od 9.30 do 16 hodin ožije areál skanzenu Veselý Kopec programem Den s řemesly. Program je věnovaný představení tradičních řemesel a technologií. Tradiční rukodělnou výrobu přímo na místě předvedou zkušení řemeslníci a většina z nich také umožní návštěvníkům si práci vyzkoušet vlastníma rukama a svůj výrobek si odnést.

     

    …a kam ještě zajít?

    *Kristiánov – Sklářská slavnost se tu koná v sobotu od 9 hodin. Hlavním magnetem programu bude sklářská show světově uznávaného Martina Janeckého.

    Den řemesel na Veselém Kopci.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Bitva u Chlumce

    Již  212. výročí bitvy u Chlumce a Přestanova, která se odehrála v roce 1813 v době Napoleonských válek, si připomenou nadšenci v pátek i sobotu na bojišti Chlumec pod Horkou. Těšit se můžete na vojenský tábor, fotokoutek, výstavu děl, pohádku pro děti nebo pochod vojsk a pietní akt u kaple ve Stradově. Samozřejmostí jsou také ukázky samotné bitvy.

    Bitva u Chlumce.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Vinobraní a dožínky

    *Praha  -  Celý víkend v Královské zahradě probíhá Vinobraní na Pražském hradě. Na 18. ročníku se můžete těšit na moravský burčák, širokou nabídku vín ze všech tuzemských vinařských regionů a ochutnávku kvalitních českých potravin.

     

    *Kačina – V areálu nádherného neoklasicistního zámku se v sobotu dobře napijete i najíte. Koná se tu dožínková slavnost a to hned na dvou pódiích i s programem pro děti.

     

    *Máslovice – Posvícenské vinobraní láká v sobotu na vína, koláče, stloukání másla, program pro děti, hudební vystoupení i taneční zábavu.

     

    *Jaroměř - Vůně čerstvě upečeného chleba, cinkot pivních sklenic, tóny folklórní hudby v sobotu od 14 hodin jaroměřské náměstí. Tradiční Dožínkový den opět slibuje den plný regionálních chutí, řemesel a hudby.

     

    *Nechory - Starou vinařská slavnost, zarážení hory, můžete zažít v sobotu. Tradičně se koná při západu slunce.

     

    *Bělá pod Pradědem – Dožínková slavnost ovládne celou sobotu. Průvod vyje v 11.30 na Ovčín, připraveny jsou koncerty, tanec ukázky vábení zvěře a další program.

    V Nechorech budou zarážet horu.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Bedekr Blesku: Výlety po horách

    Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.

    Nový cestovatelský bedekr Blesku pro rok 2025.
    Autor: blesk

  • 8.

    Busking Fest

    O víkendu to v historickém centru Plzně bude žít. Skvělou podívanou si připravili muzikanti, tanečníci, divadelníci, kouzelníci a akrobati ze všech koutů světa v rámci festivalu pouličního umění Pilsen Busking Fest. Hlad a žízeň zaženete ve food zóně na náměstí Republiky, v dětské zóně se pak chystá čtení pro nejmenší, dětská jóga nebo kreativní dílničky.

    Busking festival v Plzni.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Záchranáři na Lipně

    Den s Integrovaným záchranným systémem je připraven na sobotu od 10 do 15 hodin na Lipně.  V akci uvidíte policisty, hasiče, leteckou vodní i horskou záchrannou službu a další složky. Předvedou se kynologové a nejmodernější vybavení. Mnohé akce si budete moci také vyzkoušet.

    Záchranářský den na Lipně.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Městské slavnosti

    *Trocnov – Trocnovské slavnosti nabídnou v sobotu úderem 10. hodiny bohatý program. Uvidíte ukázky husitských bojovníků, sokolníky, připravena je i dětská bitva, gastronomická show s ochutnávkami dobových pokrmů, ukázky řemesel a mnoho dalšího.

     

    *Soběslav - Sobotní program Soběslavských slavností začíná v 15 hodin na hradním nádvoří pozváním purkrabího k oslavě narozenin Viléma z Rožmberka. Uvidíte rytířský souboj, připraveny jsou historické i současné hry a taškařice či jarmark s ochutnávkou vín.

     

    *Náchod - Kuronské slavnosti přinesou v sobotu jedinečnou atmosféru 18. století, inspirovanou historií náchodského zámku a osobností vévody Petra Birona. Připravený je pestrý kulturní, řemeslné trhy, tvořivé dílny, ukázky historických řemesel a zbraní, slavnostní příjezd vévody s družinou i prohlídky zámeckých prostor.

     

    *Dolní Kounice – V magickém areálu Rosa coeli se celý víkend koná středověký program se šermíři i s rytířskými kláními na koních. Uvidíte i akrobacii, loutkové divadlo, alchymistické pokusy nebo večerní ohňová show.

    Městské slavnosti v Náchodě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Formule 1 v Brně

    Pořádnou dávku adrenalinu nabídne o víkendu Masarykův okruh v Brně, kde se předvedou závodní speciály od supersportů Gran Turismo až po monoposty. Fanoušky vtáhnou do děje i exhibiční jízdy vozů F1. Konkrétně se bude jednat o Arrows A22, se kterými se v roce 2001 proháněl Jos Verstappen, otec čtyřnásobného šampiona Maxe Verstappena. K vidění bude i supersport Praga Bohema.

    Formule 1 v Brně.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Sport pro každého

    Na 120 klubů představí v sobotu na brněnské Kraví Hoře více než 55 druhů sportů. Každý si bude moci vyzkoušet, co ho zaujme a najít tak přesně to, co ho bude bavit. Den náborů má za cíl pomoci dětem i rodičům vybrat ten nejlepší zájmový sportovní kroužek.

    V Brně si můžete vyzkoušet mnoho sportů.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Chorvatský Kiritof

    Kiritof je největší slavnost moravských Chorvatů a koná se v sobotu v jihomoravské Jevišovce. Navazuje na tradiční předválečné hody, které se v obci konaly až do násilného odsunu chorvatského obyvatelstva do vnitrozemí na přelomu 40. a 50. let. Letos jsou v bohatém kulturním či gastronomickém programu připraveny novinky.

    Chorvaté v Jevišovce oslaví svůj svátek.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Den s dopraváky

    V sobotu se otevře areál dílen Martinov v Ostravě, kde se pořádá Den ostravských dopraváků. Pro návštěvníky budou od 10 do 16 hodin připraveny nejen oblíbené vyhlídkové jízdy, ale i spousta atrakcí včetně bohatého doprovodného programu.

    Den s dopraváky v Ostravě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    Dny historie a tradic

    Dny evropského dědictví se budou napříč republikou konat celé září. Pořádány jsou nejrůznější doprovodné akce – přednášky, prohlídky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže. Kam zajít a co tam uvidíte, najdete ZDE

    Celé září probíhají Dny evropského dědictví.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    Lucy a Selam: Světové unikáty

    Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října.

    Národní muzeum v Praze vystavuje jedny z nejcennějších a nejstarších exponátů našich předků na světě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Večerníček slaví 60 let

    Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Zavítat sem můžete do 30. září.

    Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.
    Autor: ČTK / Šulová Kateřina

  • 18.

    Unikátní Pragovky

    Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky.  Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.

    V Národním technickém muzeu V Praze na Letné vystavují unikátní vozy Praga.
    Autor: Foto Blesk - Robert Klejch

  • 19.

    Kdo si hraje, nezlobí

    Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.

    Výstava dobových hraček v Týnci nad Sázavou.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 20.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 21.

    Nové muzeum veteránů

    Bývalé prvorepublikové kino v Turnově se proměnilo v automobilovou Galerii veteránů. Ve dvou patrech bude vystavených zhruba 40 aut a motocyklů z 20. až 70. let minulého století. Nad nimi je kavárna s průhledem na historické vozy a vyhlídkou na město. Vybudoval jej místní sběratel Jindřich Svoboda. Muzeum bude v provozu pět dnů v týdnu, od středy do neděle.

    Bývalé prvorepublikové kino v Turnově se proměnilo v automobilovou Galerii veteránů
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 22.

    Šperky Velké Moravy

    Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

    Šperky Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá.
    Autor: Blesk:Slávka Červená

  • 23.

    Lego na Slavkově

    Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.

    Lego ve Slavkově u Brna.
    Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku
