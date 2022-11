Tipy na víkend: Svatý Martin je tu! Skláři ukáží, co umí a obdivujte veterány

Akrobatické vystoupení nad vodní hladinou i večerní jízdy na tobogánech, zažijte skvělou párty i se slavnostním přípitkem. Akce se koná v sobotu v Aquapalace Praha a užijte si tu párty na mořských vlnách stejně, jako byste se ocitli na Havaji. Párty s neomezeným vstupem do Vodního a Saunového světa startuje v 17 hodin a trvá až do 1 hodiny po půlnoci.

*Dubí - Výstava představí vánoční ozdoby ze skleněných perliček rodinné firmy z Poniklé. Výroba se na Jablonecku a v Krkonoších udržuje už více než sto let. V současnosti jsou jedinými výrobci tohoto typu ozdob na světě. Křehkou krásu můžete obdivovat až do konce ledna v Domě porcelánu. Tam se také tento víkend konají vánoční prodejní trhy.

*Litomyšl - Do zámeckého sklepení se vrací prodejní výstava vánočních ozdob. Provoní ji jehličí, svařené víno a perníčky, a rozzáří stovky vánočních ozdob. Sály zaplní stromky, které se odějí ozdobami různých barev a tvarů a nechybí ani betlém. Každý víkend až do vánoc budou připraveny i dílny, kde si můžete vyrobit i vlastní ozdobu.

9. Ztracený Saudkův komiks na výstavě

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze až do března příštího roku. Více čtěte ZDE