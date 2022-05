Oblíbená tradiční akce ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v pražské Troji opět předvede líhnutí motýlů. Do zahrady postupně dorazí na 5 500 kukel několika desítek druhů. Nebudou chybět tropičtí krasavci s blankytně modrými křídly, průsvitné babočky, monarchové stěhovaví, pestrobarevní otakárci a ani velcí soví motýli nebo motýli jedovatí. Do skleníku můžete zavítat do 22. května. Více čtěte ZDE

Slavnou historii i současnost animované tvorby v Česku přibližuje výstava v Pražské tržnici v hale číslo 17 v Holešovicích . Na návštěvníky tu čeká ukázka animačních technik, řada optických iluzí, originální kresby, obrazové scénáře, desítky loutek, rekvizity, dekorace i ukázky z animovaných filmů a počítačových her. Součástí bude také promítání 140 českých animovaných filmů. Výstava je otevřená do 3. července. Více čtěte ZDE

Interaktivní výstava, na které se dozvíte spoustu zajímavého o zákonitostech létání z hlediska biologie, fyziky nebo inženýrství i z historie a současnosti, je připravená v DEPO2015 v Plzni . Pro menší návštěvníky je připraven i „létající koberec“, který je zanese do světa pohádek mezi létající zvířata. Výstava je otevřená až do konce srpna, vstupenky je třeba zakoupit předem.

26. Draci na Kozlu

Draci v „životní velikosti“ se slétli do jízdárny zámku Kozel na Plzeňsku. Plastiky desítky mytických tvorů doplnila trojice drakobijců, kteří podle legend tato bájná zvířata lovili. Vystavená je i jejich výzbroj jako kopí či samostříl. Výstava nazvaná Draci a drakobijci je dílem fantazie autora Aleše Drašnara. Výstava je přístupná do konce dubna o víkendech, od května každý den kromě pondělí, potrvá to až do září. Více čtěte ZDE