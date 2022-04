Sdílej: Sobota se ještě vydaří, teploty čekejte až 19 stupňů, občas se mohou vyskytnout přeháňky. Neděle už proprší na většině území, teploty se budou pohybovat do 17 stupňů. Přesto nemusíte sedět doma a můžete vyrazit na výlet. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů.

1. Kam na pálení čarodějnic *Praha – od 15.30 je v pátek na Libeňském ostrově připraven program pro děti i dospělé *Praha – v areálu Žlutých lázní se v sobotu od 10 hodin můžete těšit na bohatý program, na zapálení ohně dojde v 18 hodin *Praha - Čarodějnická olympijská stezka a další bohatý program je připraven na sobotu na Ladronce. Festival je největším čarodějnickým rejem ve střední Evropě. *Radyně – tradiční pálení čarodějnic v Radyni na Plzeňsku se uskuteční v sobotu, program začíná ve 13 hodin *Strakonice - rej čarodějnic v Panské zahradě započne v sobotu od 16 hodin. Připraven je program pro děti, ohnivá show, opékání špekáčků i živá hudba. *Libáň – na zdejším hradě si čarodějnice na celý víkend připravily pro zájemce čarodějnickou školu létání na koštěti, přípravu lektvarů a další kouzlení. *Děčín - Čarodějnický den plný zábavy, magie a her je připraven na sobotu od 14 hodin v Jižních zahradách zámku. *Čechy pod Kosířem - sobota bude patřit čarodějnicím a dalším tajemným bytostem, které obsadí zámecké sklepení a park. Přes den bude připraven program pro děti, od 19 hodin se chystají strašidelné prohlídky zámeckého parku¨. *Olomouc – živá hudba, pořádná vatra, rej masek a v noci i ohňostroj je připraven v Korunní pevnůstce na sobotu od 13 hodin *Brno – Čarodky na bzzzukotu ve sportovním areálu na ulici Líšeňská (za poliklinikou Viniční) začne v sobotu ve 14 hodin. Připraven je program pro děti, jóga, divadlo, detektivní hra. *Strážnice – Slet čarodějnic v zahradě DDM je připraven na sobotu od 15 hodin. Soutěž o nejoriginálnější masku, hry a soutěže, opékání špekáčků. *Znojmo – Pálení čarodějnic v Kapucínské zahradě začne sobotu v 16 hodin Chill párty, ve 20.30 bude Jam Session u ohně.

2. Příbramské hornické slavnosti Hornické slavnosti se uskuteční v pátek od 14.30 hodin v areálu Ševčinského dolu v Příbrami. Odtud vyjde průvod krojovaných horníků a hutníků se zástupci z celé ČR směrem k dolu Marie a dále přes náměstí 17. listopadu k Divadlu Antonína Dvořáka. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Řepařská drážka zahajuje Slavnostní zahájení 16. sezóny na Kolínské řepařské drážce se chystá na celý víkend. Vlaky budou taženy parní lokomotivou a do 14:45 je budou přepadávat kovbojové na koních. Odjezdy najdete ZDE

4. Kam vyrazit za dobrotami *Praha – v sobotu je na náplavce připraven tradiční výběr dobrot, tentokrát ale „okořeněn“ čarodějnickými akcemi. Večer si můžete opéct špekáček a od 21 h je připravena ohnivá show. *Plzeň - na pěší zóně U Branky bude připraveno v pátek a v sobotu 24 špičkových vinařství z Čech a Moravy a více než desítka stánků s rozmanitou nabídkou delikates. *České Budějovice - Veřejná část Mezinárodního pivního festivalu proběhne v pátek a v sobotu v pavilonu T1 výstaviště. *Uherské Hradiště – v sobotu se bude konat 17. ročník oblíbené akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska. Společná snídaně začne na Masarykově náměstí už v 8 h, po návratu zpět bude na cyklisty čekat vinný trh. Letošní novinkou je zbrusu nová stezka Ryzlinku rýnského.

5. Stavění máje Hradecká kulturní a vzdělávací společnost ve spolupráci s hradeckým folklórním souborem Dupák připravuje na sobotu oslavu jara tradičním stavěním májky všem pannám hradeckým i přespolním. Tato lidová slavnost se uskuteční od 14.30 hodin na Šrámkově statku v Pileticích. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Dobývání Sovince Akce s obsáhlým programem, pohádky, rytířské souboje, sokolníci, kejklíři, ukázky bojového umění středověku, pásmo soubojů a mnohem víc - to vše je připraveno na celý víkend na hradě Sovinec. Akce vyvrcholí rytířským turnajem plným jedinečných a nefalšovaných soubojů na sekery, palcáty a meče.

7. Motýli ve Fata Morganě Oblíbená tradiční akce ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v pražské Troji opět předvede líhnutí motýlů. Do zahrady postupně dorazí na 5 500 kukel několika desítek druhů. Nebudou chybět tropičtí krasavci s blankytně modrými křídly, průsvitné babočky, monarchové stěhovaví, pestrobarevní otakárci a ani velcí soví motýli nebo motýli jedovatí. Do skleníku můžete zavítat do 22. května. Více čtěte ZDE Motýlí krása v pražské Botanické zahradě v Troji Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Svět animace Slavnou historii i současnost animované tvorby v Česku přibližuje výstava v Pražské tržnici v hale číslo 17 v Holešovicích. Na návštěvníky tu čeká ukázka animačních technik, řada optických iluzí, originální kresby, obrazové scénáře, desítky loutek, rekvizity, dekorace i ukázky z animovaných filmů a počítačových her. Součástí bude také promítání 140 českých animovaných filmů. Výstava je otevřená do 3. července. Více čtěte ZDE Autor: Foto Blesk - Ivan D. Hladík

9. Za dinosaury Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Od 8. století po první válku Minulost českých zemí od 8. století až do první světové války ukazuje poprvé v jednom výstavním celku nová stálá expozice ve staré budově Národního muzea v Praze nazvaná Dějiny. Návštěvníci v ní uvidí na 2000 exponátů od nejmenších středověkých šperků po největší exponát v podobě arcibiskupského kočáru z 18. století. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Zázraky evoluce Stálá výstava v přírodovědecké části Národního muzea v Praze Zázraky evoluce nabízí opravdu unikátní výlet mezi zvířata. K vidění je na 1500 exponátů včetně 400 zcela nových, jimž vévodí legendární kostra plejtváka myšoka. Řada vystavených exponátů je zachycena v přirozené akci – při lovu, páření, péči o mláďata, odpočinku. Více čtete ZDE Autor: Blesk:Alexandr Malachovský

12. Poklady mezi hračkami Více než dva tisíce let staré hračky, jsou naprostým unikátem v nově otevřeném Muzeu hraček ve Starém purkrabství na Pražském hradě. V muzeu ale uvidíte i další poklady z obrovské soukromé sbírky Ivana Steigera - od plyšových medvídků, přes dřevěné hračky, autíčka, luxusní barbíny i figurky třeba z Hvězdných válek. Exponátů je tu několik stovek. Autor: Blesk:Jan Vilimek

13. Muzeum šlapacích autíček V Hergetově cihelně u Karlova mostu v Praze se otevřelo muzeum Pedal Planet. Najdete více než 120 exkluzivních modelů šlapacích autíček. Uvidíte tu mnoho unikátů včetně jednoho z prvních šlapadel z přelomu 19. století, technicky složitá autíčka, výdobytky socialismu i ukázky art deco a mnoho dalšího. Autor: Blesk:Daniel Černovský

14. Cyklohráčkem na výlet Na svou už osmou sezonu opět vyráží speciální Cyklohráček z pražského hlavního nádraží po trase pražského Semmeringu směrem na Okoř a do Slaného. Součástí vlaku nejsou jen speciální hrací vagony, ale i vagon pro cyklisty. Na cestující čeká množství výletních tras ve stanicích, kde vlak staví. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Historie škodovky ve Škodovce Historií vozů vyráběných pod značkou Škoda projdete v muzeu v Mladé Boleslavi. K vidění je tu toho opravdu spoustu, pro děti je připravená hrací zóna. Aktuálně zde probíhá výstava ke 120. výročí vzniku motosportu, který připomíná i neobyčejný příběh závodníka Narcise Podsedníčka a dalších jeho následovníků. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Panenky nestárnou Na výstavu starožitných panenek, jejich doplňků, kočárků, ale i starých medvídků zve Muzeum v Novém Strašecí. K vidění budou panenky a miminka československé, tak i italské, německé či francouzské, uvidíte historické i retro unikáty ze soukromých sbírek. K vidění bude i nábytek, rovněž i kolíbky, postýlky a kočárky a další krásné kousky. Výstava potrvá do 19. června.

17. Filmové legendy Svět filmových legend ožívá v muzeích hned na čtyřech místech republiky – v Praze, v Poděbradech, v Kutné Hoře a Kroměříži. V každém jsou k vidění stovky do detailů propracovaných exponátů nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů. Autor: Blesk – Martin Přibyl

18. Pět nových výstav Pět nových expozic je připraveno v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, které se otevře po téměř čtyřleté rekonstrukci. Všechny expozice se vážou k městu. Jde o tematické oblasti textil, zbraně, motocykly ČZ, dudáci a loutky. Poslední expozice se věnuje řádu maltézských rytířů, který v hradním areálu, kde se muzeum nachází, sídlil. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Vzhůru do oblak Interaktivní výstava, na které se dozvíte spoustu zajímavého o zákonitostech létání z hlediska biologie, fyziky nebo inženýrství i z historie a současnosti, je připravená v DEPO2015 v Plzni. Pro menší návštěvníky je připraven i „létající koberec“, který je zanese do světa pohádek mezi létající zvířata. Výstava je otevřená až do konce srpna, vstupenky je třeba zakoupit předem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

20. Draci na Kozlu Draci v „životní velikosti“ se slétli do jízdárny zámku Kozel na Plzeňsku. Plastiky desítky mytických tvorů doplnila trojice drakobijců, kteří podle legend tato bájná zvířata lovili. Vystavená je i jejich výzbroj jako kopí či samostříl. Výstava nazvaná Draci a drakobijci je dílem fantazie autora Aleše Drašnara. Výstava je přístupná do konce dubna o víkendech, od května každý den kromě pondělí, potrvá to až do září. Více čtěte ZDE Autor: Romana Vébrová

21. Loutky v Paláci šlechtičen Po pěti letech se otevírá opravený Palác šlechtičen v Brně. Nabízí rovnou dvě velké výstavy. Jedna je věnovaná historii loutkářství u nás a představí se takřka 600 loutek, druhá provede lidovým moravským folklorem. Více čtěte ZDE Autor: mzm.cz

22. Stroje Leonarda da Vinci Výstava v Technickém muzeu v Brně nabízí výběr více než padesáti modelů da Vinciho strojů, které vytvořili italští řemeslníci přesně podle jeho plánů a návrhů. Zvedák, kuličkové ložisko, setrvačník a další vynálezy si tu navíc můžete vyzkoušet. Výstava nabízí i reprodukce slavných da Vinciho obrazů, jako je Mona Lisa, Poslední večeře, Dáma s hranostajem a další. To vše doplní informační panely a audiovizuální projekce. Výstava trvá do konce roku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

23. Špilberk ukáže skvosty ze zbrojnice Raný středověk, gotika, třicetiletá válka, nacistický wehrmacht, to vše v řeči zbraní nabízí nová výstava na hradě Špilberku v Brně pod názvem Poklady špilberské zbrojnice. Většina militárií se přitom skrývala léta v depozitářích. Raritou je mj. přední část kyrysu francouzského vojáka z roku 1805, zasaženého v bitvě u Slavkova dělovou koulí. Unikátní výstava potrvá až do konce roku. Autor: Foto Blesk - Zdeněk Matyáš

24. Československá „nej“ Výstava v Letohrádku Mitrovských v Brně představuje to nejlepší, co bylo a je u nás a na Slovensku k vidění, zažití, ale i ochutnání. Celou výstavou vás provedou Igráčci. Setkáte se tu se zhruba 100 prvenství a dalších specifik, která dobyla svět a je potřeba si je připomínat. Ať už se jedná o významné osobnosti, architekturu, módu, sport nebo třeba o objevy, vynálezy či gastronomii. Doplňkem hlavní expozice je legendární stavebnice SEVA. K vidění tu je do 1. května. Více najdete ZDE Autor: Foto Blesk - Jiří Nováček

25. Výstava unikátních tarotů Sál Evropa v Hodoníně vystavuje největší tuzemskou sbírku tarotových karet, kterou dal dohromady sběratel Pavel Langer. Návštěvníci uvidí karty Emy Destinnové, historické exemláře z Francie i poněkud kontroverzní tarot Kryšpína Alexandrijského. Výstava potrvá do 18. září. délka: 00:41.63 Video Video se připravuje ... V Hodoníně je unikátní výstava tarotů. Hynek Zdeněk

26. Slovanská epopej Na zrekonstruovaném zámku v Moravském Krumlově jsou opět k vidění velkoplošná plátna Slovanské epopeje od Alfonse Muchy. Kapacita návštěvníků je omezena na 100 a to jak kvůli protipandemickým opatřením, tak kvůli udržení konstantní teploty a vlhkosti. Více čtěte ZDE Autor: Robert Klejch

27. Výpustek nabízí novou trasu Nový zážitkový okruh v jeskyni Výpustek v Moravském krasu u obce Křtiny nabízí od poloviny února Správa jeskyní České republiky. S výjimkou pondělí jde vždy o tři denní vstupy, nutná je však rezervace. Skupinky návštěvníků jsou omezeny na 10 osob, nezbytnou přilbu s čelovkou lze vypůjčit na místě. Milovníky tajemna čeká 690 metrů dlouhá tzv. Nízká chodba s krápníkovou výzdobou, část z ní absolvují po kolenou. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let a je potřeba se dopředu objednat na čísle 516 439 111. Více ZDE délka: 01:58.10 Video Video se připravuje ... Průvodce Jaroslav Ondráček při výkladu na nové trase v jeskyni Vypustek u Křtin Zdeněk Matyáš