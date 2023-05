Tipy na víkend: Slavnosti svobody v Plzni! Velorexy v Boskovicích a klenoty na Kašperku

Jednodenní festival Pojď dál, který každoročně organizuje kapela The Tap Tap a Jedličkův ústav proběhne letos již po jedenácté. V bohatém programu si každý najde zábavu. Akce se koná v areálu škol Jedličkova ústavu před branami pražského Vyšehradu . Program najdete ZDE Festival Pojď dál na pražském Vyšehradě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Zrekonstruovanou zahradu Strakovy akademie v Praze si letos můžete poprvé prohlédnout v sobotu a pak každý týden až do poloviny října. Stejný cyklus v prohlídkách mají i zahrady Černínského paláce v Praze .

3. Den Evropy

V Praze na Střeleckém ostrově v pátek od 13 do 22 hodin čeká spousta zajímavého programu, vystoupení umělců, besedy a workshopy, ochutnávky i program pro děti. Den Evropy na Střeleckém ostrově se letos koná společně s festivalem United Islands of Prague, který slaví 20 let.