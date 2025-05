Tipy na víkend: Slavnosti svobody v Plzni! Šperky Velké Moravy i den koní

1. Motýli ve Fata Morganě Na pět tisíc pestrobarevných motýlů několika desítek druhů, které se dováží z britské farmy ve Stratfordu nad Avonou, se postupně bude opět líhnout ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Praze Troji. Letos se výstava zaměřuje na téma vábení – jak rostliny lákají tyto jemné opylovače. Oblíbená výstava potrvá do 25. května. Motýli ve Fata Morganě v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Traktoriáda Spanilá jízda historických traktorů a motocyklů se chystá v sobotu v Libni u Dolních Břežan. Start je ve 12.30, ještě před nimi vyjedou historická auta a motocykly. K vidění bude i práce kynologů, vodních záchranářů, králičího hopu nebo coutry tance. Program je připraven na celý den. Traktoriáda v Libni u Dolních Břežan. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Staročeské máje Největší přehlídka folkloru ve středních Čechách se bude konat všechny květnové víkendy. Na deseti místech poberounského a podbrdského kraje se představí bezmála pět desítek souborů z celé České republiky i zahraničí. Tuto sobotu se odehrají v Karlštejně, Neumětelech, Miškovicích či Třeboradicích. Součástí akce je bohatý doprovodný program. Kam a kdy zajít najdete ZDE Staročeské máje napříč Poberouním. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Bedekr Blesk: Výlety po horách Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma. Nový cestovatelský bedekr Blesku pro rok 2025. Autor: blesk

5. Slavnosti svobody Jubilejní výročí 80 let od konce války si v Plzni opět připomenou Slanosti svobody. Konají se od 2. do 6. května a program je velmi pestrý. Divácky nejvyhledávanější Convoj of Liberty, tedy jízda stovek historických kusů vojenské techniky, je plánovaná na neděli 4. května. Více čtěte ZDE a podrobný program najdete ZDE Convoy od Liberty 2024: Plzní projel Konvoj svobody, přehlídka historické vojenské techniky. Autor: Zbyněk Schnapka

6. Lázně zahajují Od pátku do neděle je připraven nabitý program nejen na kolonádě v Karlových Varech, který tak odstartuje letošní lázeňskou sezonu. Připraveno je velké množství aktivit od svěcení pramenů, hudebních vystoupení, módních přehlídek, sokolníků až po příjezd císaře Karla IV. s družinou, který je naplánovaný na sobotu na 15.30 hodin. Zahájení sezony v Karlových Varech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Čarovný Beltine Pohanský svátek Beltine, který zahajuje léto, můžete oslavit v sobotu od 10 hodin v Zemi Keltů v Nasavrkách. Připraven je tu čaroprogram. Setkáte se s druidem, zažijete svatbu, závod s májkou, velký beltinový obřad s průvodem loučí, koncerty a další akce. Oslavy Beltine v Nasavrkách. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Kováři na Šlakhamru Kováři z celého Česka se v sobotu od 10 hodin sjedou na Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou, aby tu všem předvedli své řemeslo a to jak na mobilních výhních, tak i na velkém, vodou poháněném bucharu. Na mobilních kovadlinách si pak může každý vyzkoušet svou zručnost. Šlakhamerský buchar je jedním z pěti plně funkčních zařízení v celé republice. Kováři na Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Pannám hradeckým Folklorní odpoledne v duchu lidových tradic prožijete v sobotu od 14.30 na Šrámkově statku v Pileticích. Připraven je tu program na oslavu jarních dní s tradičním stavěním májky všem pannám hradeckým. Na pódiu pod dubem se představí královéhradecké folklorní soubory, připraven je jarmark a další kulturní program. Folklorní odpoledne v Pileticích. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Už ho nesou! Výroční 20. ročník dračích slavností v Trutnově se koná v sobotu. Těšit se můžete na hudbu, tanec, rytířské turnaje, divadla, výtvarné instalace a dílny, řemeslné trhy a především na večerní procesí s drakem. Přijďte zvolat: Už ho nesou! Draka ponesou v Trutnově. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Den koní V areálu Centra Eden v Bystřici pod Pernštejnem se v sobotu koná koňský dne. Těšit se můžete například na přehlídku plemen koní, parkur, drezuru, klání mladých rytířů, westernovou ukázku, španělskou školu, ukázku koňského póla a další jezdecké disciplíny. Den koní v Bystřici pod Pernštejnem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Tajemství starých dílen Stará řemesla, šermířská vystoupení, lukostřelnice, středověká hudba a ve 21 hodin závěrečná ohňová show. To je sobotní program v Troubkách na Olomoucku. Pro veřejnost budou připraveny ukázky a workshopy různých řemesel jako například výroba svíci, tkaní na karetkách, kovář, soustružení dřeva, ražení mincí a další. Otevřeny budou i dílničky nebo dobová kuchyně. Tajemství starých dílen odhalíte v Troubkách. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Lúcký košt trnek Trnky ve všech variantách od vařených, přes povidla až po tekuté mohou ochutnat návštěvníci tradičního koštu v Louce u Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Akce v kulturním domě začíná v sobotu v 15 hodin. Vystoupí folklorní soubory i heligongář. Košt trnek v Louce na Hodonínsku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Mocný Čingischán Víc než 260 exponátů přibližuje osobnost slavného dobyvatele a zakladatele Velké Mongolské říše Čingischána, ale také jeho předchůdce a následovníky, umění i každodenní život dávných Mongolů. Výstava v Národním muzeu v Praze zahrnuje předměty světového kulturního dědictví, které jsou v zahraničí k vidění jen výjimečně. Ve třech sálech uvidíte tak třeba zlaté šperky, zbraně, oděvy, rituální masky, malby, keramiku či jezdecké vybavení včetně nejvzácnějšího exponátu z doby Velké Mongolské říše, unikátního dřevěného koňské sedla. Zavítat sem můžete do 22. června. Více čtěte ZDE Video Video se připravuje ... Zahájení výstavy Čingischán v Národním muzeu, 11. března 2025 Blesk.cz - Ivan Hladík

15. Zpátky v čase Pomocí nejmodernějších technologií vtělených do „stroje času“ můžete v nejnovější expozici obchodního domu Máj v Praze uspořádat cestu do minulosti. Je tu připraven interaktivní expozice Back in Time, která zachycuje historii Prahy od 9. století. Program Back in Time začíná legendou o Libuši, vede na dvůr Karla IV. ke vzniku Staroměstského orloje a Golemovi. Jeden ze sálů se věnuje událostem let 1945, 1968. Prohlídka končí v síni slávy s výběrem několika historických osobností. Nová zážitková expozice Back in Time v OD Máj. Autor: pořadatelé

16. Werich na zámku Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

17. Kdo si hraje, nezlobí Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října. Výstava dobových hraček v Týnci nad Sázavou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

18. Imaginárium a knedlíkový fotbálek Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna. Imaginárium ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Autor: ČTK / Josef Vostárek

19. Šperky Velké Moravy Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince. Šperky Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá. Autor: Blesk:Slávka Červená

20. Svět kostiček Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti. Modely ze stavebnice Lego - tovární sety i autorskou tvorbu sběratele Petra Šimra – uvidíte do 21. června také na zámku v Holešově na Kroměřížsku. Lego ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku