Svět splněných snů fanoušků sci-fi, fantasy a hororu se otevře od pátku do neděle v pražském O₂ universu . Vedle bohatého fanouškovského programu, návštěvy několika zahraničních hvězd, workshopů a dalšího bude mezi nejatraktivnější části určitě patřit soutěž kostýmů oblíbených postav.

V Loučni na Nymbursku si v sobotu připomenou hrdinství tamního knížete Karla Aloyse Fürstenberga a jeho vojáků v první části napoleonských válek. Přenesete se tu do konce 18. století a k vidění budou hned dvě bojové ukázky - bitvy u Hüningenu (12 h) a bitvy u Stockachu (14.30 h). Program tu začíná v 11 hodin slavnostním pochodem.

*Praha – v botanické zahradě v Troji je připravená venkovní expozice dýní všemožných druhů, tvarů i velikostí. Největším lákadlem je určitě vůbec největší dýně vypěstovaná u nás, váží neskutečných 175 kilo. Podívat se sem můžete do konce října. Více čtěte ZDE

10. Flora Olomouc

To, co na jaře zasadíte, s tím se můžete na podzim pochlubit. Takové je moto podzimní části Flory Olomouc, která probíhá na výstavišti od čtvrtka do neděle. Součástí jsou i oblíbené Zahradnické trhy, gastronomický festival, dlabání dýní a další program.