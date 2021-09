1. Festival architektury

Na 300 akcí v 80 městech a obcích po celé republice i na Slovensku se konají od pátku až do 7. října v rámci festivalu Den architektury. Připraveny jsou exkurze do běžně nepřístupných budov ať už moderní architektury či nebo do historických objektů. Více najdete ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku