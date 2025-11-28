Tipy na víkend: Rozsvítí strom republiky! Bitva tří císařů a otevře se peklo
První adventní víkend slibuje polojasné počasí s teplotami kolem nuly. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Rozsvítí vánoční strom republiky
V sobotu začnou na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze vánoční trhy. Strom na Staroměstském náměstí se bude letos rozsvěcet za doprovodu písně Ewy Farné Vánoce na míru. Přesný čas první světelné show pořadatelé nesdělují, aby nedocházel k „zašpuntování“ náměstí. Vánoční strom republiky na „Staromáku“ je letos laděný do bílé barvy a pravidelně se bude rozsvěcet každý den od 16.30 do 21.30 v hodinových intervalech. Trhy potrvají do 6. ledna.
Hrad otevírá brány
Pražský hrad v sobotu od 9 hodin otevře své brány. I tentokrát si budete moci projít běžně nepřístupné reprezentační prostory, které budou navíc vánočně nazdobené. Nahlédnete tak třeba do místností, ve kterých mívá prezident důležitá jednání nebo přijímá významné hosty. Zdarma budou přístupné také stálé expozice a další návštěvnické okruhy.
Za krampusáky
Krampus show pro děti i dospělé, která nabízí děsivou atmosféru rakouských krampus čertů se koná v sobotu na louce za Křižíkovými pavilony na holešovickém Výstavišti v Praze. Nachystáno je více než 200 démonů. Akce je rozdělená na odpolední rodinnou a večerní šou.
..a kam ještě za čerty?
*Koněprusy - V Koněpruských jeskyních opět vypukne hotové peklo a to každý den až do 6. prosince, kdy se tu setkáte s čerty, Luciferem anděly i Mikulášem.
*Lindava – Příhodně pojmenované místo Pekelné doly slibuje o víkendu pravé inferno. V autentickém prostředí pekla z pohádky "S čerty nejsou žerty" se to bude pekelníky jen hemžit. Potkáte i čertovu babičku, Lucifera, hříšníky, Mikuláše i anděly.
*Moravský kras - Akce Ďábelský Výpustek se koná o víkendu. V divadelně pojatém představení přímo v jeskyni se vysloužilý voják rozhodne zachránit duši své milé a vydá se do pekla mezi čerty.
Rekonstrukce Bitvy u Slavkova
Na napoleonském bojišti u obce Tvarožná proběhne v sobotu ve 14 hodin rekonstrukce bitvy tří císařů z roku 1805. Předpokládá se účast 1500 válečníků ze 14 zemí. Vstup na bitvu je kromě VIP tribuny zdarma. Letošní rekonstrukce má být podle pořadatelů vzhledem ke 220. výročí události největší za poslední roky. Více čtěte ZDE
Festival Life!
Akce je oslavou pohybu, radosti a společných zážitků! Od pátku do neděle jsou na výstavišti v Brně připraveny ve čtyřech pavilonech různé sporty a disciplíny na pomezí sportu, zábavy a adrenalinových atrakcí. V jednom pavilonu bude Herní festival MČR s možností zahrát si videohry a jeden pavilon bude patří festivalu Dance Life!
Brnohraní
Akce pro fanoušky deskových a karetních her. K dispozici bude přes 100 herních titulů. Určeno pro zkušené, ale i úplné nováčky. Hraje se v sobotu od 10 do 21 a v neděli od 9 do 17 hodin v Bobycentru v Brně. Na místě je možné zakoupit hry i komiksy.
Přehlídka vynálezů
Přehlídka kreativity Maker Faire se koná v sobotu od 10 hodin na Výstavišti Flora v Olomouci. Propojujeme nadšené tvůrce, vynálezce, inovátory, bastlíře a nadšence. Uvidíte tu nejnovější technologie a inovace, potkáte se s roboty i odborníky v nejrůznějších odvětvích.
Šlechtické Vánoce
I když návštěvnická sezóna hradů a zámků skončila, mnohé otevírají své brány i přes advent a nabízí nejrůznější programy. V sobotu se zahájí na zámku v Opočně období adventních a vánočních prohlídek, koná se zde Zámecký jarmark. Postupně se s tematickou výzdobou otevřou brány dalších objektů, kde se nyní vše chystá nejenom na prohlídky, ale také na trhy a koncerty. Program památek pod správou Národního památkového úřadu najdete ZDE
Advent v Polabí
Tradiční velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se koná v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem. V interiérech všech devíti chalup budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Součástí vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Zavítat sem můžete do 28. prosince.
…a co nabízí další skanzeny?
*Mařatice - Muzeum v přírodě Rochus připravilo tradiční akci „Adventní čas je tady zas“. První adventní víkend si zde některé již zapomenuté zvyky a obyčeje z období adventu do začátku Vánoc. Nebude chybět obchůzka svatého Mikuláše s družinou nebo tajemné Lucky.
*Hlinsko - Vánoce na Veselém Kopci zahájí v sobotu a program potrvá do 7. prosince. Dozvědět se tu můžete třeba to, jak naši předci před 200 lety prožívali adventní období. Jaké slavili svátky a jak vypadala oslava Štědrého večera. V některých roubenkách budou připraveny ukázky výroby vánočních předmětů, zpívat se budou koledy.
*Strážnice - Skanzen v akci Radujme se, veselme se, představuje tradiční vánoční zvyky od 19. století po současnost -přípravy tradičních jídel, stolování, obchůzka Lucek, tří králů, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Zájemci se mohou naučit známé i méně známé koledy. Otevřeno v sobotu i v neděli od 9 do 15 hodin.
Sto let českých Vánoc
Areál zámku Loučeň na Nymbursku opět září neodolatelnou sváteční atmosférou a přináší další díl z Příběhů vánočního stromečku. Letos je výzdoba komnat věnovaná českým Vánocům. Uvidíte stromeček inspirovaný pohádkou Tři oříšky pro Popelku, staročeský stromeček, císařský a mnohé další. Součástí je i bohatá vánoční výzdoba zámeckých zahrad. Zavítat sem můžete až do 17. ledna.
Půjdeme spolu do betléma
*Praha - Staročeský vánoční trh, tradiční vánoční výstava, se do 2. ledna koná v Betlémské kapli. Součástí je nejrůznější doprovodný program v podobě zpíván koled či řemeslných dílen.
*Říčany – Výstavu Betlémská záhada aneb co vám o Vánocích neřekli, můžete vidět ve zdejším muzeu. Součástí je i expozice betlémů a v jednu z postav se tu můžete i proměnit.
*Ostrov - Výstava betlémů se opět otevře v klášterním Kostele Zvěstování Panny Marie a nabídne díla významných betlémářů a sběratelů. K vidění bude také pohyblivý betlém.
*Liberec - Galerie v Liebiegově paláci se proměnila ve vánoční pokoje. Svoji tvorbu tam prezentují sklářské firmy i výtvarníci. Ve dvou vyzdobených pokojích nechybí ani vánoční stromek, na každém je 200 ozdob. K vidění je i betlém z foukaného skla a další vánoční doplňky.
*Třebíč - Muzeum Vysočiny Třebíč při letošní výstavě ukáže i betlém, který sloužil jako upoutávka na československý pavilon na světové výstavě Expo 67 a v roce 1966 stál ve výloze obchodního domu v kanadském Torontu.
*Staré Město u Uherského Hradiště - Unikátní dřevo-kovový betlém v životní velikosti bude v areálu KOVOZOO. Zvířata jsou vyrobená ze železného šrotu, lidské postavy vyřezány ze dřeva. A to vše je dozdobeno tím, co našli na smetišti.
*Brno - Letohrádek Mitrovských zve na Betlémy různých velikostí i druhů, na historické i soudobé. Výraznou část expozice tvoří scény a loutky z nového pohádkového filmu “Mikulášský příběh“. Novinkou je “letohrádkovský“ vyřezávaný betlém. Prohlédnout si to můžete do 11. ledna.
*Vizovice - Galerie Mariette v předzámčí zámku Vizovice otevřela svou každoroční Vánoční výstavu. Ve dvou výstavních sálech tu uvidíte um tradiční české výroby foukaných skleněných vánočních ozdob. Výstavu můžete navštívit do 23. prosince.
Křišťálová zahrada
V Botanické zahradě v Praze začal druhý ročník světelné výstavy Křišťálová zahrada, pořádané pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. Více čtěte ZDE
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
Kouzelný Wonderland
V rozsáhlém areálu je k vidění na 200 světelných instalací - od obřích pand přes pravěkou vesnici s mamuty a dinosaury až po magický světelný tunel s medúzami či pohádkovými postavami. Park nabízí i venkovní atrakce včetně kolotočů, vláčků či autíček. Zábavný areál Wonderland v Praze Letňanech můžete navštívit až do 11. ledna.
Cesta světlem
V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE Další světelná instalace je na hradě Špilberk v Brně. K vidění je tu více než stovka světelných objektů, které odkazují k historii města. Zavítat sem můžete do 11. ledna. I areál Dolních Vítkovic v Ostravě ožil světly, do konce roku se odtud můžete vydat na cesta do vesmíru.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
Fantasy výstava v Mánesu
Vydejte se na cestu do zákulisí velkorozpočtového fantasy seriálu a zblízka si prohlédněte více než 80 vizuálně propracovaných kostýmů z fantasy série The Wheel of Time (Kolo času). Do 5. prosince hostí Galerie Mánes v Praze výstavu, která je první svého druhu u nás. Provede vás místnostmi i prostředím, kde budete mít příležitost nahlédnout do fantazijních světů tohoto výjimečného seriálu.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.
Telka slaví 70
Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.
Svět malíře Smetany
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
100 let Čechie
U příležitosti 100. výročí od začátku výroby vystavuje Národní technické muzeum v Praze 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland. Je to první ucelený přehled všech typů, k vidění bude i stroj dlouhý 3,2 metrů. Právě délka tyto stroje proslavila, ve své době nahrazovaly automobil, který byl pro mnoho lidí nedostupný. Zavítat sem můžete až do března příštího roku. Zároveň tu můžete navštívit i expozici představujcí vývoj kolejové dopravy. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení.
Jé, to znám!
Retro výstavu „Jé, to znám!", která oživuje vzpomínky a také zapomenutou legendu ilustrace Vilibalda Weinzettla (1916 až 1991), připravilo Regionální muzeum Mělník. K vidění jsou desítky dětských leporel, reklamní plakáty, ale i produktové obaly včetně oblíbené stavebnice Alfa, mozaiky Brouček, nebo populárních Hašlerek. Malí i velcí se mohou těšit také na tematické interakce s rozšířenou realitou. Expozici můžete navštívit do konce listopadu.Výstava leporel a ilustrací Vilibalda Weinzettla v Regionálním muzeu v Mělníku.Autor: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNCFotogalerie86 fotografií