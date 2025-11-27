Akce pořadatelé naplánovali od 28. až 30. listopadu. Bitevní ukázka u Tvarožné začne v sobotu od 14 hodin. Představí se v ní 1600 účastníků z 15 zemí světa, 100 koní a 20 děl.

„Prostor bojiště pod Santonem, který bude mít tentokrát rozměry 250krát 400 metrů. Obvykle je to 200krát 250 metrů,“ uvedl za pořadatele Miroslav Jandora. Producentem akce je společnost AusterlitzPro.

Střet francouské a ruské gardy

Scénář rekonstrukce bitvy je volně inspirován střetnutím na Starých vinohradech, kde francouzská Vandammova pěší divize nejprve porazila a donutila k ústupu ruskou divizi generála Miloradoviče, poté rakouskou divizi generála Rottermunda.

„Následně došlo ke střetnutí elitních sborů obou znepřátelených armád: Napoleonovy a Alexandrovy gardy. Kvůli francouzské početní převaze ruská garda po krátkém boji ustoupila směrem na Křenovice a dále na Hodonín,“ popsal scénu Jandora.

Marc Schneider končí po 20 letech

V roli Napoleona se naposledy představí Američan Mark Schneider. „Mark je skutečným vyznavačem napoleonské historie. Bravurně zvládá jízdu na koni a do postavy slavného vojevůdce se i podle odborníků umí dokonale vžít. Říká však, že 20 let je už dlouhá doba a je na čase přestat,“ vysvětlil Jandora. 

Oficiálně se rozloučí se svou rolí v úterý 2. prosince na Žuráni, odkud Napoleon řídil svou armádu a poté na Mohyle míru.  

V pátek 28. listopadu je u Podolí v plánu akce Ohně na Žuráni. Hlavní část bude tradičně v sobotu, kdy rekonstrukce bitvy začne pod Santonem ve 14 hodin. Akce vyvrcholí v neděli pietním aktem na Mohyle míru.

Bitevní momentky z letošní rekonstrukce bitvy u Slavkova u obce Tvarožná. Historie se nemění, opět triumfovali Francouzi.
Bitevní momentky z letošní rekonstrukce bitvy u Slavkova u obce Tvarožná. Historie se nemění, opět triumfovali Francouzi.
Autor: Zdeněk Matyáš