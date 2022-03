Víkend nás vrátí do zimy, připravte se na teplotu jen sotva nad nulou a sněžení. Přesto nemusíte sedět doma a můžete vyrazit na výlet. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů.

V sobotu vyběhne v 10 hodin ze Staroměstského náměstí tradiční ½ Maraton Praha 2022. Kromě nejdelší trati je připraveno i několik doprovodných závodů a v centru metropole čekejte až do odpoledne velké změny v dopravě MHD. Více čtěte ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Na pražském Výstavišti v Holešovicích probíhá Matějská pouť. Připravena je asi stovky atrakcí a stánků, což je méně než dřív. Novinkami je několik atrakcí z Nizozemska, mezi nimi třeba nový šedesátimetrový booster Apollo 13. Dokončuje se i obří kolo, kabinky budou nově uzavřené a vyhřívané. Cena za nejdražší atrakce se pohybuje okolo 130 Kč. Kvůli rekonstrukci areálu je netradičně vstup nově vstup z ulice Za Elektrárnou. Pouť potrvá do 18. dubna. Více čtěte ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Srdce každého zahrádkáře zaplesá na 15. ročníku veletrhu For Garden, který se koná od čtvrtka do neděle na výstavišti v Praze Letňanech . K vidění tu bude vše od vybavení zahrad přes potřeby kutilů až po setbu a květiny. Součástí je i řada workshopů a poradenských center.

4. Velikonoční trhy jsou zpět

Po nevydařených vánočních trzích jsou zpátky na mnoha místech alespoň ty velikonoční. V Praze se uskuteční na Staroměstském náměstí od soboty až do 24. dubna. Dokonce až do 2. května pak můžete zajít na trhy do areálu Pražského hradu. Na Jiřském náměstí bude připraveno i předvádění tradičních řemesel.