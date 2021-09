14. Koulení kola

Recesistický závod koulení kola z Lednice do Brna je připraven na neděli. Trase vede po cyklostezce od zámku v Lednici, do vinařské vísky Pavlova a pak do Strachotína – Pouzdřan – Vranovic – Židlochovic – Rajhradic a po cyklostezce z Modřic podél Svratky a okolo Zvonařky a Tesca až na Starou radnici v Brně. Je to zhruba 60 km…