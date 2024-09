Tipy na víkend: Přijede sv. Václav! Vinobraní na Karlštejně, Křivoklání, noc vědců i sokoloven

*Mladá Boleslav - Den svatého Václava, patrona českých zemí, se slaví různě. V Mladé Boleslavi svátek české státnosti pojali tak, jak to umí nejlépe – do ulic vyrazí desítky automobilů. Historická auta vyjedou na 22. Svatováclavskou jízdu v sobotu v 9.30 hodin.

* Národní svatováclavská pouť se koná do pátku do neděle. V pátek večer budou do Staré Boleslavi přivezeny relikvie sv. Václava před areál baziliky ve Staré Boleslavi. V sobotu v 10 hodin začne poutní mše svatá, ve 14 hodin bude sloužena modlitba za národ u Palladia země české v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Více najdete ZDE

8. Výstava automobilů

*Praha - V zahradě Strakovy akademie bude na státní svátek k vidění přehlídka historických vozů s názvem Auta v zahradě. Úřad vlády veřejnosti ukázat další retro automobily nebo motocykl Hradní stráže BMW R69S. Expozice bude zdarma přístupná veřejnosti od 10 do 18 hodin.

*Most - Autodrom v Mostě si od pátku do neděle připravil The Most Classic, který kombinuje závody, výstavu a setkání historických automobilů. Loni tu bylo k obdivu na pět stovek historických vozidel všech kategorií.

*Brno - Veteran Automoto Club Brno pořádá ve spolupráci s městskými částmi Brno – Sever a Brno – Královo Pole tradiční jízdu do vrchu. Závod se jede za jakéhokoli počasí. Závodníci se začnou sjíždět před devátou, start závodu je naplánován na 11.30 hodin.