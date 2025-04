Tipy na víkend: Potkejte superhrdinu! Nejkrásnější pes v Brně i líhnutí motýlů

1. Otevřený Pražský hrad Projít si běžně nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu navíc vyzdobené jarními květinami, stálé expozice, katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, Starý královský palác a další místa můžete v sobotu od 9 do 18 hodin, kdy bude naše nejvýznamnější památka otevřená veřejnosti. Prohlídka začne u slavnostní Matyášovy brány. Přístupný Pražský hrad. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Motýli ve Fata Morganě Na pět tisíc pestrobarevných motýlů několika desítek druhů, které se dováží z britské farmy ve Stratfordu nad Avonou, se postupně bude opět líhnout ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Praze Troji. Letos se výstava zaměřuje na téma vábení – jak rostliny lákají tyto jemné opylovače. Oblíbená výstava potrvá do 25. května. Motýli ve Fata Morganě v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Kampa - střed světa Tradiční malostranský happening Kampa Střed světa se koná v sobotu. Od 12.15 hodin proběhne ve Vojanových sadech komentovaná vycházka historií, faunou a flórou této starobylé zahrady, ve 14 hodin slavnostním otevřením Brány do parku Kampa na Malé Straně v Praze 1 odstartuje odpoledne plné hudby, přátelských setkání a jarního sousedského veselí. Kampa - střed světa. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Comic-Con Na festivalu Comic-Con, který se uskuteční od pátku do neděle v pražském O2 universu, bude hvězda střídat hvězdu. Dorazí například italská star Franco Nero, Danny John-Jules alias Kocour ze seriálu Červený trpaslík či Martin Ozzák Dejdar. Program je nabitý, festival nabídne aktivity pro návštěvníky všech věkových kategorie, besedy, projekce, hernu… Pro rodiny s dětmi je určena zejména neděle. Comic-Con v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Velikonoční trhy Města se po roce opět „oblékla“ do velikonoční výzdoby a otevírají jarmarky a velikonoční trhy. V Praze se konají ty nejznámější na Staroměstském i Václavském náměstí a potrvají až do 27. dubna. Tradičně je zde připraven i bohatý doprovodný program. Velikonoční trhy se konají napříč republikou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Matějská pouť je tu! Na pražském Výstavišti v Holešovicích se opět točí tradiční Matějská pouť. Letos nabídne stovku domácích i zahraničních atrakcí, cena za nejdražší bude 250 korun, podobně jako loni. Těšit se můžete například na horskou dráhu cyklon, která se na pouť vrátila po rekonstrukci po sedmi letech, dvě obří kola (28 m a 50 m), autodrom, centrifugu a další adrenalinové atrakce. Pouť potrvá do 21. dubna. Více čtěte ZDE Matějská pouť v Praze Autor: profimedia.cz

7. Putování tvrdovaječníků Více než 400 poutníků opět přinese, stejně jako ve 14. století, velvarská vejce natvrdo. Tato tradice vychází z legendy staré 662 let, podle níž obce v okolí Prahy měli na stavbu Karlova mostu dodat vajíčka, Velvarští to tehdy pochopili po svém a přivezli do Prahy vejce vařená natvrdo. Happening se koná v neděli, kdy skupina poutníků dorazí zhruba kolem 13. hodiny k Malostranské věži v Praze 1 a vejce slavnostně předá. Pochod tvrdovaječníků z Velvar do Prahy. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Jaguáři na Jemništi Zámek Jemniště slaví 300 let a první oslavy startují už v sobotu. Nádvoří zaplní historické i moderní vozy Jaguár. Na zámku je možné si od rána dát občerstvení v zámecké kavárně, navštívit expozice, projít se parkem plným výběhů se zvířaty. Zámek Jemniště. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Česká Route 66 Silnice „Route“ 66 z Příbrami do Milína je nejkratší silnicí tohoto typu na světě a v sobotu se koná její každoroční přejezd s velkou slávou. Začátek akce je plánovaný na 10 na náměstí TGM v Příbrami opět zaplní kromě motorek a vozidel také stánky s doprovodným program, občerstvením a nově také podium, kde vystoupí kapely. Průjezd Route 66. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Den bezpečnosti Co umí Armáda České republiky, můžete vidět v sobotu na akci Den bezpečnosti, která se koná v areálu hradu Bečov. Připraveny jsou dynamické ukázky boje z blízka, exhibice čestné stráže, ukázky sebeobrany, práce instruktorů, vzpomínky na legionáře, besedy a mnoho dalšího. Den bezpečnosti na Bečově. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Odemykání řek *Český Krumlov - Vodník Pivoňka s paní vodníkovou budou odemykat Vltavu v kempu U Trojice mezi 9 až 12 hodinou. Připraven je program včetně opékání špekáčků. Po slavnostním odemčení bude následovat 12 km dlouhá plavba do Zlaté Koruny. *Malá Skála - Na Žluté plovárně v sobotu zahájí sezonu na Jizeře. Akce je plná vodáckých aktivit, hlavním bodem dne bude tradiční závod Tamzpátky a součástí je i celodenní doprovodný program. Otevírání řek. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Den s Rychlými šípy Park u sportovní haly na Dlouhé louce v Českých Budějovicích se v sobotu promění v otevřený skautský tábor, který od 10 do 16 hodin nabídne den plný zábavy, hudby, tvoření a zavede návštěvníky do dobrodružného světa Rychlých šípů. K vidění tu budou ukázky skautských dovedností, šifrování, lukostřelba, uzlování, tradiční řemesla, sportovní aktivity včetně závodů na lodích a lanových překážek nebo kulturní program s koncerty a divadelním představením. Skauti v Českých Budějovicích. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Výstava myslivosti Výstaviště v Kroměříži bude o víkendu patřit desátému ročníku výstavy Myslivost a příroda. K dostání budou věci potřebné pro pobyt v přírodě. Návštěvníci si také prohlédnou expozici africké zvěře a výstavu stovek trofejí. V sobotu je například připraven přehlídka plemen psů a v neděli soutěž o nejlepší zvěřinový guláš. Výstava o myslivosti v Kroměříži. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. O nejkrásnějšího psa Na výstavišti v Brně se do neděle představí přes 17 tisíc psů, kteří budou soutěžit o tituly na Evropské výstavě psů. Vystavovatele se sjedou ze 72 zemí včetně například Nového Zélandu, Kolumbie či Filipín. Každý den se na výstavišti představí v soutěži různá plemena, celkem jich bude 313 v několika skupinách. Nejpočetnější budou jezevčíci, kterých se má v Brně sejít 600. Výstava psů v Brně. Autor: Foto ČTK - Igor Zehl

15. Od fašanku do Velikonoc S lidovými tradicemi od fašanku do Velikonoc se seznámíte v muzea v přírodě Rochus v Uherském Hradišti v sobotu. Bude se vynášet smrtka, připraveny jsou ukázky fašankové obchůzky i kreativní velikonoční dílničky s barvením vajíček či pletením pomlázek. K vidění bude i práce mistrů košikářů, maléreček a mnoho dalšího. Tradice a zvyky ve skanzenu Rochus. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Mocný Čingischán Víc než 260 exponátů přibližuje osobnost slavného dobyvatele a zakladatele Velké Mongolské říše Čingischána, ale také jeho předchůdce a následovníky, umění i každodenní život dávných Mongolů. Výstava v Národním muzeu v Praze zahrnuje předměty světového kulturního dědictví, které jsou v zahraničí k vidění jen výjimečně. Ve třech sálech uvidíte tak třeba zlaté šperky, zbraně, oděvy, rituální masky, malby, keramiku či jezdecké vybavení včetně nejvzácnějšího exponátu z doby Velké Mongolské říše, unikátního dřevěného koňské sedla. Zavítat sem můžete do 22. června. Více čtěte ZDE Video Video se připravuje ... Zahájení výstavy Čingischán v Národním muzeu, 11. března 2025 Blesk.cz - Ivan Hladík

17. Zpátky v čase Pomocí nejmodernějších technologií vtělených do „stroje času“ můžete v nejnovější expozici obchodního domu Máj v Praze uspořádat cestu do minulosti. Je tu připraven interaktivní expozice Back in Time, která zachycuje historii Prahy od 9. století. Program Back in Time začíná legendou o Libuši, vede na dvůr Karla IV. ke vzniku Staroměstského orloje a Golemovi. Jeden ze sálů se věnuje událostem let 1945, 1968. Prohlídka končí v síni slávy s výběrem několika historických osobností. Nová zážitková expozice Back in Time v OD Máj. Autor: pořadatelé

18. Werich na zámku Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

19. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

20. Jaro na vsi V celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem jsou až do konce dubna k vidění připomínky starých zvyků a obyčejů, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí. Jedna z chalup tak výzdobou připomene zabijačku, další masopust, pašijový týden, zdobení kraslic, velikonoční svátky, svátky sv. Jana Křtitele a další známé i méně známé tradice. Jaro na vsi ve skanzenu v Přerově nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

21. Kdo si hraje, nezlobí Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října. Výstava dobových hraček v Týnci nad Sázavou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

22. Imaginárium a knedlíkový fotbálek Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna. Imaginárium ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Autor: ČTK / Josef Vostárek

23. Leonardo v Jablonci Zážitková výstava hravou formou přibližuje umění, vědeckou práci a vynálezy Leonarda da Vinciho. Exponáty si můžete „osahat“, mnohé vyzkoušet a poznat tak genialitu středověkého umělce. Do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou, kde se interaktivní výstava koná, můžete přijít do 26. dubna. Výstava o geniálním Leonardu da Vinci v Jablonci nad Nisou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

24. Ledový pravěk Výstava s názvem od Dinosaurů k automobilům aneb Ledové sochy je k vidění do Velikonoc v Depo moto art v Plzni. V „ledáriu“ zažijí návštěvníci pravý pravěk. Z prvohor se přenesou až do čtvrtohor. K vidění jsou dinosauři a mamuti v životní velikosti. Po prohlídce ledových soch budou moci pokračovat do muzea, kde pro změnu můžete obdivovat jedinečné staré automobily a motocykly. Více čtěte ZDE Ledové sochy v Depo moto art v Plzni. Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

25. Pivovary na výstavě Pivovary a pivovárky jsou neodmyslitelnou součástí regionu severního Plzeňska. Nacházely se v sousedství velkých klášterů, poutních míst i zámeckých areálů, spoluvytvářely důležitá společenská centra obcí. Některé zanikly bez náhrady, jiné mají druhý život. Na objevnou cestu po stopách jejich historie zve výstava Dej Bůh štěstí!, kterou je možné navštívit v Pivovarském muzeu v Plzni až do října. Pivovarská výstava v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

26. Svět kostiček Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti. Modely ze stavebnice Lego - tovární sety i autorskou tvorbu sběratele Petra Šimra – uvidíte také na zámku v Holešově na Kroměřížsku. Lego ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

27. Královské klenoty Do brněnského Letohrádku Mitrovských se po 10 letech vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt – české korunovační klenoty. Nová verze výstavy ukazuje mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – Českých korunovačních klenotů. Představí i nejdůležitější panovníky od 14. do 19. století s typickými exponáty jejich doby. Součástí výstavy jsou také interaktivní a multimediální prvky nejen pro dětské návštěvníky. Výstava trvá do 8. května. Korunovační klenoty se vrací do Letohrádku Mitrovských v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku