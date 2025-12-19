Beran
Vyříkejte s partnerem vše, co máte na srdci. Jakmile se vyčistí vzduch, oběma se uleví. Dávejte si však pozor na ostřejší projevování názorů a neslibujte miláčkovi nesplnitelné. Držte se při zemi a nemějte na sebe vysoké nároky. Spokojte se s tím, co máte.
Býk
Nenechte se ovládnout magickým kouzlem vánočního období a stůjte nohama pevně na zemi. Dbejte na precizně odvedenou práci, nezpomalujte a také se vyhněte naivním rozhodnutím. Mějte dokonalý přehled a promluvte si s partnerem o rodinném rozpočtu.
Blíženci
Špatné stravovací návyky přenášíte také na své děti. Jděte do sebe a mějte pevnou vůli. Zařaďte do jídelníčku rodiny více zeleniny, ovoce, luštěnin a ryb. Vánoční svátky jsou za dveřmi, proto si dávejte pozor na přejídání a popíjení alkoholu.
Rak
Hned ráno pochopíte, že nedostanete nic zadarmo. Nedělejte si z toho těžkou hlavu a jděte do sebe! Naskytne se vám možnost kvalitní spolupráce nebo rozšíříte svou klientelu. Pokud čekáte podporu partnera nebo rodiny, dnes se jí určitě nedočkáte.
Lev
Nepřemýšlejte nad tím, jak si polepšit. Nechte vše plynout vlastním tempem a dočkáte se příjemného překvapení. Vánoční svátky se blíží, proto vypněte a nehoňte se za úspěchem. Užívejte si pečení a zdobení cukroví, úklid a také nakupování dárků.
Panna
Milé Panenky, buďte pečlivé a dotáhněte povinnosti do zdárného konce. I kdybyste měli zůstat v práci přesčas, neváhejte. Dejte do pořádku vše, co vás trápí. Jakmile budete mít splněno, začnete se vánoční období užívat naplno. A tak to má být!
Váhy
Den pečení sušenek si užijete na sto procent. Navodíte příjemnou předvánoční atmosféru a vyzkoušíte zdravé recepty. Upečte si sušenky z ovesných vloček, které jsou bezpracné a obsahují velké množství bílkovin a vlákniny. Vy i děti je budete milovat.
Štír
Začněte se soustředit na to, co je pro vás podstatné. Poslední dobou se pro všechny obětujete a na vlastní potřeby vám nezbývá čas ani energie. Najděte životní rovnováhu a naučte se říkat ne. Jakmile se vám to podaří, najdete vnitřní klid a harmonii.
Střelec
Lačníte po úspěchu a chcete se konečně prosadit, jenomže k tomu není vhodná doma. Zapište své nápady na papír a uložte do šuplíku. Váš čas přijde, ale nyní se soustřeďte pouze na běžné povinnosti a vánoční přípravy. Jinak se dostanete do skluzu.
Kozoroh
Milí Kozorozi, neinvestujte veškerou energii do práce. Peníze jsou sice v životě důležité, ale zdraví si za ně nekoupíte. Poslední dobou se přepínáte a překračujete svoje limity. Pokud to tak půjde dál, neprožijete vánoční svátky v plné síle.
Vodnář
Většinou máte finance pod palcem a držíte se aktuálního stavu rodinného rozpočtu. Bohužel dnes budete naivní a podlehnete nekalým praktikám obchodníků. Vyrážíte-li na nákupy, tak jedině s doprovodem, který vás upozorní na nekvalitní stav zboží.