Tipy na víkend: Noc v muzeu! Pískoviště v Písku, Open House i Army den

Svátek architektury, tak by se dal nazvat festival Open House, který tento víkend zpřístupní běžně nepřístupně budovy. Dostanete se tak do míst, která jsou architektonicky velmi zajímává, a mnohde jsou připraveny i komentované prohlídky a doprovodný program. Letos se poprvé zapojí i Pražský hrad. Kam zajít v Praze, najdete ZDE a v Brně najdete ZDE Open House otevře jindy nepřístupné budovy. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Zažijte lesy jinak a to pohledem jejich vlastníka. Poznáte les v souvislostech, co se děje v něm i to, jak se o něj starat. Připravena je řada doprovodných aktivit, sokolnické show, ukázky dřevosochařů, uvidíte, jak se sází les a mnoho dalšího. Kde se akce konají, najdete ZDE Den otevřených lesů Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

To nejzajímavější z armádní techniky, výstroje a výzbroje uvidíte na Army dnu v OC Atrium Flora v Praze . Akce se uskuteční v sobotu 18. května od 9 do 18 hodin. Nebude chybět obrněný transportér Pandur, samohybná kanonová houfnice Dana nebo obrněné kolové vozidlo Titus. Jednou ze specialit letošního programu bude mimořádný průlet vrtulníku Mi-17 a mnoho dalšího.

9. Mistrovství ve slalomu minikár

Milovníci automobilového sportu, zbystřete! Už o víkendu se v okolí Mladé Boleslavi rozjede Mistrovství České republiky ve slalomu minikár, tedy malých dvoustopých vozítek bez motoru, která se s šoférem za volantem pouštějí z kopce. Jde o vskutku napínavou podívanou - jezdec má totiž za úkol projet co nejrychleji od startu až k cíli a po cestě se proplést mezi červenými a zelenými bójkami, aniž by je shodil, jinak by totiž schytal pár trestných bodů. Závodit se bude v sobotu od dopoledních hodin, a to mezi obcemi Niměřice a Dolní Cetno. Proběhne také letošní druhý závod Poháru České republiky, ten se pojede v neděli mezi Plužnou a Bělou pod Bezdězem. Na start v obou případech jako již tradičně zamíří desítky jezdců pěti věkových kategorií – těm nejmladším jsou teprve čtyři roky! Jde ostatně hlavně o dětský sport. Na fanoušky čeká skvělá, takřka rodinná atmosféra, občerstvení i pořádná dávka adrenalinu. „Když pominu skutečnost, že vrcholné minikárové závody mívají opravdu vysokou sportovní úroveň, jedná se o jedinečné společenské události. Není výjimkou, že závodů se účastní celé rodiny, od prarodičů po vnoučata. A co může být více než strávit víkend na čerstvém vzduchu s těmi nejbližšími. A ještě si pěkně a férově zazávodit,“ řekl Blesku předseda Komise minikár Michal Hnátek.