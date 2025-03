Tipy na víkend: Noc divadel! K Sudoměři přitáhne Žižka a v Olomouci uvidíte kouzelné hady

1. Noc divadel Noc divadel se uskuteční v sobotu a letoším motem je sousedství. Na desítkách scén v celém Česku se odehrají představení různých žánrů za snížené vstupné nebo zdarma. Připraven je navíc i nejrůznější doprovodný program. Přihlášeno je zrhuba třicet měst a 80 scén napříč republikou, program najdete ZDE Noc divadel se koná napříč republikou. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

2. Matějská pouť je tu! Na pražském Výstavišti v Holešovicích se opět točí tradiční Matějská pouť. Letos nabídne stovku domácích i zahraničních atrakcí, cena za nejdražší bude 250 korun, podobně jako loni. Těšit se můžete například na horskou dráhu cyklon, která se na pouť vrátila po rekonstrukci po sedmi letech, dvě obří kola (28 m a 50 m), autodrom, centrifugu a další adrenalinové atrakce. Pouť potrvá do 21. dubna. Více čtěte ZDE Matějská pouť v Praze Autor: profimedia.cz

3. Bitva u Sudoměře Letos 25. března uplynulo 605 let od slavné bitvy u Sudoměře, jedné z nejslavnějších bitev našich dějin. V sobotu mezi rybníky Markovec a Škaredý nedaleko Sudoměře znovu piřtáhne Jan žižka s vojskem a slavně zvítězí nad jízdou křížovníků a katolických pánů. Rekonstrukce začínají od 14 a 16 hodin. V bitvě se můžete těšit krom husitských vozů také na více než 200 bojujících a obrněné jezdce. Po celý den bude k vidění dobový tábor,, šermířské souboje, rytířie na koních, krásné tanečnice, sokolníci a mnoho dalšího. Bitva u Sudoměře. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

4. Maloúpský Woodstock Již několikátá sezóna bláznivého zakončení lyžování se chystá v Malé Úpě. Jedná se o soutěž v přejíždění vodního jezírka v "hippie" kostýmech na lyžích a snowbordu. Součástí akce jsou soutěže a hudba a hlavně legrace. Akce se koná v sobotu od 10 hodin. Zakončení lyžování se chystá v Malé Úpě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Selské bouře Třídenní akce k připomenutí událostí z března roku 1775 v Chlumci nad Cidlinou, od kterých uběhne již 250 let, a které se nechvalně zapsaly do povědomí příslovím „dopadnout jak sedláci u Chlumce“ jsou naplánované od pátku do neděle. Hlavní program se uskuteční v sobotu od 14 hodin, kdy se na Fučíkově nábřeží uskuteční rekonstrukce událostí. Rekonstrukce selských událostí v Chlumci nad Cidlinou. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

6. Králičí hop Mistrovství České republiky v králičím hopu proběhne v sobotu v Novém Městě na Moravě ve sportovní hale. Jedná o nejprestižnější událost celé hopácké sezony v České republice. Své síly poměří 40 závodníků a téměř 100 ušatých sportovců. Po celou dobu Mistrovství bude připraven i doprovodný program. Králičí hop v Novém Městě na Moravě. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

7. Odpudiví nebo kouzelní? Poslední březnový víkend se do Pevnosti poznání v Olomouci vrací oblíbená akce Odpudiví nebo kouzelní. Expozice se zaplní více než pěti desítkami hady, ještěry, sklípkany a dalšími tvory, které doprovodí odborníci z oblasti chovatelství, herpetologie, teraristiky a entomologie. V Olomouci můžete poznat hady, štíry a další živočichy. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

8. Velké mytí letadel Dobrovolníci mohou v sobotu opět umývat letadla vystavená v Leteckém muzeu v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Akce U, jak jí muzejníci říkají, se tam uskuteční podeváté.V plánu je očistit 25 letadel, ale též další exponáty. Jako odměnu za vykonanou práci získají všichni dobrovolníci permanentky ke vstupu do muzea na celý rok zdarma. Umývání letadel v Kunovicích. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

9. 100 let od objevení nejslavnější ženy O víkendu se otevřou brány archeoparku Pavlov. Letošní sezóna se ponese v duchu 100. výročí nalezení Věstonické venuše, která původně ležela jen o několik set metrů dál v zemi. O víkendu návštěvníci mohou spatřit i Pavlovskou venuši a návštěvníci spatří i o osídlení území před 30 tisíc lety a kostru mamuta. Věstonická Venuši. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

10. Mocný Čingischán Víc než 260 exponátů přibližuje osobnost slavného dobyvatele a zakladatele Velké Mongolské říše Čingischána, ale také jeho předchůdce a následovníky, umění i každodenní život dávných Mongolů. Výstava v Národním muzeu v Praze zahrnuje předměty světového kulturního dědictví, které jsou v zahraničí k vidění jen výjimečně. Ve třech sálech uvidíte tak třeba zlaté šperky, zbraně, oděvy, rituální masky, malby, keramiku či jezdecké vybavení včetně nejvzácnějšího exponátu z doby Velké Mongolské říše, unikátního dřevěného koňské sedla. Zavítat sem můžete do 22. června. Více čtěte ZDE Video Video se připravuje ... Zahájení výstavy Čingischán v Národním muzeu, 11. března 2025 Blesk.cz - Ivan Hladík

11. Zpátky v čase Pomocí nejmodernějších technologií vtělených do „stroje času“ můžete v nejnovější expozici obchodního domu Máj v Praze uspořádat cestu do minulosti. Je tu připraven interaktivní expozice Back in Time, která zachycuje historii Prahy od 9. století. Program Back in Time začíná legendou o Libuši, vede na dvůr Karla IV. ke vzniku Staroměstského orloje a Golemovi. Jeden ze sálů se věnuje událostem let 1945, 1968. Prohlídka končí v síni slávy s výběrem několika historických osobností. Nová zážitková expozice Back in Time v OD Máj. Autor: pořadatelé

12. Werich na zámku Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

13. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Jaro na vsi V celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem jsou až do konce dubna k vidění připomínky starých zvyků a obyčejů, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí. Jedna z chalup tak výzdobou připomene zabijačku, další masopust, pašijový týden, zdobení kraslic, velikonoční svátky, svátky sv. Jana Křtitele a další známé i méně známé tradice. Jaro na vsi ve skanzenu v Přerově nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Imaginárium a knedlíkový fotbálek Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna. Imaginárium ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Autor: ČTK / Josef Vostárek

16. Leonardo v Jablonci Zážitková výstava hravou formou přibližuje umění, vědeckou práci a vynálezy Leonarda da Vinciho. Exponáty si můžete „osahat“, mnohé vyzkoušet a poznat tak genialitu středověkého umělce. Do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou, kde se interaktivní výstava koná, můžete přijít do 26. dubna. Výstava o geniálním Leonardu da Vinci v Jablonci nad Nisou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Ledový pravěk Nová výstava s názvem od Dinosaurů k automobilům aneb Ledové sochy je k vidění v Depo moto art v Plzni. V „ledáriu“ zažijí návštěvníci pravý pravěk. Z prvohor se přenesou až do čtvrtohor. K vidění jsou dinosauři a mamuti v životní velikosti. Po prohlídce ledových soch budou moci pokračovat do muzea, kde pro změnu můžete obdivovat jedinečné staré automobily a motocykly. Více čtěte ZDE Ledové sochy v Depo moto art v Plzni. Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

18. Pivovary na výstavě Pivovary a pivovárky jsou neodmyslitelnou součástí regionu severního Plzeňska. Nacházely se v sousedství velkých klášterů, poutních míst i zámeckých areálů, spoluvytvářely důležitá společenská centra obcí. Některé zanikly bez náhrady, jiné mají druhý život. Na objevnou cestu po stopách jejich historie zve výstava Dej Bůh štěstí!, kterou je možné navštívit v Pivovarském muzeu v Plzni až do října. Pivovarská výstava v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Svět kostiček Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti. Modely ze stavebnice Lego - tovární sety i autorskou tvorbu sběratele Petra Šimra – uvidíte také na zámku v Holešově na Kroměřížsku. Lego ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

20. Královské klenoty Do brněnského Letohrádku Mitrovských se po 10 letech vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt – české korunovační klenoty. Nová verze výstavy ukazuje mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – Českých korunovačních klenotů. Představí i nejdůležitější panovníky od 14. do 19. století s typickými exponáty jejich doby. Součástí výstavy jsou také interaktivní a multimediální prvky nejen pro dětské návštěvníky. Výstava trvá do 8. května. Korunovační klenoty se vrací do Letohrádku Mitrovských v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

21. Naše Zetky V brněnské Zbrojovce se mezi světovými válkami vyráběly také automobily. Technické muzeum Brno v nové výstavě Naše Zetky vystavilo 14 těchto vozů. Připomíná tak 100. výročí uvedení automobilu s názvem Disk na mezinárodní výstavě v Brně. Muzeum se může pyšnit téměř kompletní typovou řadou, kterou má ve svých sbírkách, včetně jednoho ze dvou existujících vozů Disk z roku 1924. Výstava potrvá do konce března. Výstava s názvem "Naše Zetky - 100 let prvního automobilu Československé Zbrojovky Brno v Technickém muzeu Brno. Autor: ČTK / Šálek Václav