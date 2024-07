Tipy na víkend: Na den záchranářem! Dobývání Hukvald i úchvatná autíčka a formule

Víkend 20. a 21. července bude typicky letní. Připravte si opalovací krémy a plavky. Teploty se budou pohybovat kolem 30 stupńů a na nebi by neměl být ani mráček. Není důvod sedět doma, proto jsme ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.

Čtenáři Blesku mají o letošní výletní sezonu postaráno. S novým bedekrem můžete procestovat celé Čechy, Moravu i Slezsko, tentokrát se vydáváme po náměstích. Nejkrásnější městská centra, jejich památky, muzea, kavárny, cukrárny či restaurace , vše je pokupě v informacemi nabitém paperbacku. Včetně turistických tras i výstupů na městské věže. Co je nejdůležitější – přílohou bedekru jsou slevové kupony pro celou rodinu, 48 kuponů ušetří tisíce!

Jen na jednu noc a jeden den bývá každoročně proslulý třeboňský rybníkář Jakub Krčín propuštěn z pekla a o to větší oslava to musí být. Slavnosti Jakuba Krčína se chystají na tento víkend v Třeboni . V historicky laděném programu se již tradičně představují skupiny historického šermu a tance, děti zabaví loutkové pohádky, kejklíř, sokolník, ukázky řemesel nebo historické soutěžení. Slavnosti jsou zakončeny ohňostrojem, odpalovaným nad hladinou Světa.

7. Bitvy Jana Žižky

Rekonstrukce historické bitvy na louce za klokotským klášterem v Táboře návštěvníky přenese do událostí let 1420 a 1421. Uvidíte záchranu kazatele Václava Korandy z rožmberského zajetí na hradě Příběnice, uzavření smlouvy o příměří mezi Janem Žižkou a Oldřichem II. z Rožmberka i boj Jana Žižky s pikarty, na něž v dubnu 1421 Žižka udeřil a nechal je upálit v Klokotech. Bitvy se uskuteční v sobotu ve 14 a 18 hodin. Od 11 do 20 hodin si bude otevřeno historické tržiště a dobové ležení s programem.