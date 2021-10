*Nová Ves u Leštiny – na statku u Pipků je otevřen dýňový dětský svět. Do konce listopadu tu uvidíte stovky pestrobarevných dýní všech velikostí. V zahradě jsou vyskládány do pyramid a ornamentů.

*Praha – v botanické zahradě v Troji je připravená venkovní expozice dýní všemožných druhů, tvarů i velikostí. Největším lákadlem je určitě vůbec největší dýně vypěstovaná u nás, váží neskutečných 175 kilo. Podívat se sem můžete do konce října. Více čtěte ZDE

*Praha - největší kávový festival v České republice, se koná do soboty v Pražské tržnici v Holešovicích. Dozvíte se tu vše kolem kávy. Od toho jak se káva pěstuje, po degustace káv ze světových pražíren.

*Praha - bramboračka, kulajda, zelňačka, čočková, dýňová, prdelačka, knedlíčková, dršťková či poctivé vývary, tak polévky z celého světa jako ruský boršč, mexické chipotle, malajská laksa, francouzská bouillabaisse, vietnamské pho, marocká harira nebo stále více populární japonský ramen. To je nabídka sobotního Polívkování na Smíchovské náplavce.

Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE

10. Návrat do minulosti

V Nové budově Národního muzea v Praze otevřeli stálou expozici s názvem Dějiny 20. století. Vystaveno je více než 1000 exponátů vztahujících se k novodobým českým dějinám. Pomocí audiovizuálních a interaktivním prvkům vás expozice vtáhne zpět do let minulých. Kromě věrných kopií pokojů z 30. až 90. let minulého století uvidíte třeba první zlatou československou medaili gymnasty Bedřicha Šupčíka z olympiády v Paříži v roce 1924, sportovní stejnokroj T. G. Masaryka nebo tzv. „dvojtank”, z jedné části kopie osvoboditelského tanku z roku 1945 a z druhé části kopie tanku okupantů z roku 1968.