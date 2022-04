Sdílej: Víkend bude typicky aprílový. Připravte se na polojasno s deštěm i sluníčkem a teplotami do 10 stupňů. Přesto nemusíte sedět doma a můžete vyrazit na výlet. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů.

1. Motýli ve Fata Morganě Oblíbená tradiční akce ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v pražské Troji opět předvede líhnutí motýlů. Do zahrady postupně dorazí na 5 500 kukel několika desítek druhů. Nebudou chybět tropičtí krasavci s blankytně modrými křídly, průsvitné babočky, monarchové stěhovaví, pestrobarevní otakárci a ani velcí soví motýli nebo motýli jedovatí. Do skleníku můžete zavítat do 22. května. Více čtěte ZDE Motýlí krása v pražské Botanické zahradě v Troji Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Matějská pouť Na pražském Výstavišti v Holešovicích probíhá Matějská pouť. Připravena je asi stovky atrakcí a stánků, což je méně než dřív. Novinkami je několik atrakcí z Nizozemska, mezi nimi třeba nový šedesátimetrový booster Apollo 13. Dokončuje se i obří kolo, kabinky budou nově uzavřené a vyhřívané. Cena za nejdražší atrakce se pohybuje okolo 130 Kč. Kvůli rekonstrukci areálu je netradičně vstup nově vstup z ulice Za Elektrárnou. Pouť potrvá do 18. dubna. Více čtěte ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Velikonoční trhy jsou zpět Po nevydařených vánočních trzích jsou zpátky v mnoha městech republiky alespoň ty velikonoční. V Praze se uskuteční na Staroměstském náměstí až do 24. dubna. Dokonce až do 2. května pak můžete zajít na trhy do areálu Pražského hradu. Na Jiřském náměstí bude připraveno i předvádění tradičních řemesel. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Velikonoční výstavy *Mimoň – v místním muzeu je do 17. dubna připravena výstava kraslic zdobených tradičními technikami, seznámíte s významem Velikonoc i jejich zvyky. *zámek Loučeň – speciální prohlídky slavnostně vyzdobeným zámkem, kde se dozvíte, jak slavila jarní svátky knížecí rodina i lidé v podzámčí potrvají do 24. dubna. *Zubrnice - oslavy jarního slunovratu propojené s velikonočními zvyky zažijete o víkendu ve zdejším skanzenu. Velikonoční lidové zvyky přiblížíme ukázkou zdobení kraslic tradičními technikami. Ve světnicích zavoní mazanec a jarní nádivka. *zámek Ploskovice – na víkend připravil výstavu ručně vyráběných velikonočních dekorací *Častolovice – ve zdejším výstavním areálu připravili n víkend zahrádkářskou výstavu. K vidění budou aranžerie ve stylu staročeských tradic, řemesel a zvyklostí, práce na starém hrnčířském kruhu, paličkování „Vamberecké krajky“, vyšívání a háčkování. Proběhne také ukázka výroby a zdobení patschworku, pletení ozdob, malování, tepání i zdobení kraslic. *Mařatice – ve skanzenu Rochus je na sobotu připraven program, který provede obdobím od masopustu až po Velikonoční svátky. Nebudou chybět tradiční obchůzky, cimbálová muzika, bohaté občerstvení, ukázky řemesel a tvořivé dílničky pro děti. *Strážnice – ve skanzenu je připraven na víkend tradiční velikonoční program, který přiblíží zvyky jižní Moravy jako je vynášení smrtky, nošení létečka, pletení velikonočních pomlázek, malování kraslic, hrkání, šlahačka a další. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Zahrada Čech Do neděle se v Litoměřicích koná tradiční jarní Zahrada Čech. Kromě nepřeberného množství sazenic, květin, hnojiv, zahradní techniky i nábytku nebude chybět ani chovatelský pavilon nebo řemeslná dílna. Více najdete ZDE

6. Pojďte si zaběhat *Pardubice - Oblíbený běh, který získal přídomek vinařský, se poběží v sobotu. Připraveno je několik tras a to i pro vozíčkáře, bruslaře, koloběžkáře nebo rodiče s dětmi. Více najdete ZDE *Dvůr Králové nad Labem – pojďte si v sobotu zaběhat do safari a podpořte záchranu vážně ohrožené zebry bezhřívé v Ugandě. Čeká vás trať na 10 km, 5 km a rodinný běh na 2 km. *Brno – místo motorek budou v sobotu na Masarykově okruhu závodit běžci. I zde je připraveno hned několik tras. Více ZDE *Ostrava - Night Run se poběží v sobotu večer z Masarykova náměstí. Připraven je noční běh na 10 km a běh proti rakovině prsu na pět km. Více najdete ZDE

7. Spanilá jízda veteránů Centrem Brna projede v sobotu jízda historických vozidel ze sbírek Technického muzea. Kolona více než 20 historických kolových vozidel bude vyjíždět ve 14.45 z areálu depozitáře v Brně-Řečkovicích a kolem 15. hodiny dorazí na náměstí Svobody.

8. Zahájení plavební sezóny V sobotu začne na Brněnské přehradě již 76. plavební sezóna. V 10 hodin se v přístavišti Bystrc představí kapitáni lodí. V 10.15 bude následovat krátká vyhlídková plavba. V 10.45 začnou vyplouvat lodě již podle jízdního řádu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Motovíkend na výstavišti Zážitková akce určená nejen pro fanoušky motocyklů. V pavilonu „V“ brněnského výstaviště se od pátku do neděle představí kaskadéři, účastníci Rally Dakar, cestovatelé i mistr světa ve freestyle motocrossu Libor Podmol. Na návštěvníky čeká i spousta soutěží. Program začíná vždy od 9 hodin a trvá až do 18 hodin. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Lego v Ostravě Po dvouleté pauze se vrací výstava Svět fantazie z kostek. Největší akce tohoto druhu v Moravskoslezském kraji nabídne přibližně 170 větších a stovky malých modelů od téměř 50 vystavovatelů. Největším lákadlem výstavy, která se koná o víkendu v Základní škole Dětská, je patrně funkční Kolejový ráj. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Památky opět zvou Brány objektů Národního památkového ústavu jsou po zimě opět otevřené. Nová sezóna s sebou přinese mnoho nových prohlídkových tras, expozic a dalších novinek. Nespočet akcí se bude konat v rámci dvanáctého ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů, jehož letošním tématem je fenomén šlechtických zábav a slavností. Jaké novinky jsou připraveny, se můžete podívat ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Svět animace Slavnou historii i současnost animované tvorby v Česku přibližuje výstava v Pražské tržnici v hale číslo 17 v Holešovicích. Na návštěvníky tu čeká ukázka animačních technik, řada optických iluzí, originální kresby, obrazové scénáře, desítky loutek, rekvizity, dekorace i ukázky z animovaných filmů a počítačových her. Součástí bude také promítání 140 českých animovaných filmů. Výstava je otevřená do 3. července. Více čtěte ZDE Autor: Foto Blesk - Ivan D. Hladík

13. Za dinosaury Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Od 8. století po první válku Minulost českých zemí od 8. století až do první světové války ukazuje poprvé v jednom výstavním celku nová stálá expozice ve staré budově Národního muzea v Praze nazvaná Dějiny. Návštěvníci v ní uvidí na 2000 exponátů od nejmenších středověkých šperků po největší exponát v podobě arcibiskupského kočáru z 18. století. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Zázraky evoluce Stálá výstava v přírodovědecké části Národního muzea v Praze Zázraky evoluce nabízí opravdu unikátní výlet mezi zvířata. K vidění je na 1500 exponátů včetně 400 zcela nových, jimž vévodí legendární kostra plejtváka myšoka. Řada vystavených exponátů je zachycena v přirozené akci – při lovu, páření, péči o mláďata, odpočinku. Více čtete ZDE Autor: Blesk:Alexandr Malachovský

16. Poklady mezi hračkami Více než dva tisíce let staré hračky, jsou naprostým unikátem v nově otevřeném Muzeu hraček ve Starém purkrabství na Pražském hradě. V muzeu ale uvidíte i další poklady z obrovské soukromé sbírky Ivana Steigera - od plyšových medvídků, přes dřevěné hračky, autíčka, luxusní barbíny i figurky třeba z Hvězdných válek. Exponátů je tu několik stovek. Autor: Blesk:Jan Vilimek

17. Muzeum šlapacích autíček V Hergetově cihelně u Karlova mostu v Praze se otevřelo muzeum Pedal Planet. Najdete více než 120 exkluzivních modelů šlapacích autíček. Uvidíte tu mnoho unikátů včetně jednoho z prvních šlapadel z přelomu 19. století, technicky složitá autíčka, výdobytky socialismu i ukázky art deco a mnoho dalšího. Autor: Blesk:Daniel Černovský

18. Jaro na vsi Tradiční výstava Jaro na vsi ukazuje v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů. Chalupy představují některý z lidových zvyků od zabijačky, staré masky, psotní neděle, pašijový týden, vynášen smrtky až po malování a výstavu kraslic a velikonoční obyčeje. Výstavu se stejnou tématikou připravilo i Muzeum lidových staveb v Kouřimi. Obě trvají do 24. dubna. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Cyklohráčkem na výlet Na svou už osmou sezonu opět vyráží speciální Cyklohráček z pražského hlavního nádraží po trase pražského Semmeringu směrem na Okoř a do Slaného. Součástí vlaku nejsou jen speciální hrací vagony, ale i vagon pro cyklisty. Na cestující čeká množství výletních tras ve stanicích, kde vlak staví. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

20. Historie škodovky ve Škodovce Historií vozů vyráběných pod značkou Škoda projdete v muzeu v Mladé Boleslavi. K vidění je tu toho opravdu spoustu, pro děti je připravená hrací zóna. Aktuálně zde probíhá výstava ke 120. výročí vzniku motosportu, který připomíná i neobyčejný příběh závodníka Narcise Podsedníčka a dalších jeho následovníků. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

21. Filmové legendy Svět filmových legend ožívá v muzeích hned na čtyřech místech republiky – v Praze, v Poděbradech, v Kutné Hoře a Kroměříži. V každém jsou k vidění stovky do detailů propracovaných exponátů nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů. Autor: Blesk – Martin Přibyl

22. Pět nových výstav Pět nových expozic je připraveno v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, které se otevře po téměř čtyřleté rekonstrukci. Všechny expozice se vážou k městu. Jde o tematické oblasti textil, zbraně, motocykly ČZ, dudáci a loutky. Poslední expozice se věnuje řádu maltézských rytířů, který v hradním areálu, kde se muzeum nachází, sídlil. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

23. Vzhůru do oblak Interaktivní výstava, na které se dozvíte spoustu zajímavého o zákonitostech létání z hlediska biologie, fyziky nebo inženýrství i z historie a současnosti, je připravená v DEPO2015 v Plzni. Pro menší návštěvníky je připraven i „létající koberec“, který je zanese do světa pohádek mezi létající zvířata. Výstava je otevřená až do konce srpna, vstupenky je třeba zakoupit předem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

24. Stroje Leonarda da Vinci Výstava v Technickém muzeu v Brně nabízí výběr více než padesáti modelů da Vinciho strojů, které vytvořili italští řemeslníci přesně podle jeho plánů a návrhů. Zvedák, kuličkové ložisko, setrvačník a další vynálezy si tu navíc můžete vyzkoušet. Výstava nabízí i reprodukce slavných da Vinciho obrazů, jako je Mona Lisa, Poslední večeře, Dáma s hranostajem a další. To vše doplní informační panely a audiovizuální projekce. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

25. Špilberk ukáže skvosty ze zbrojnice Raný středověk, gotika, třicetiletá válka, nacistický wehrmacht, to vše v řeči zbraní nabízí nová výstava na hradě Špilberku v Brně pod názvem Poklady špilberské zbrojnice. Většina militárií se přitom skrývala léta v depozitářích. Raritou je mj. přední část kyrysu francouzského vojáka z roku 1805, zasaženého v bitvě u Slavkova dělovou koulí. Unikátní výstava potrvá až do konce roku. Autor: Foto Blesk - Zdeněk Matyáš

26. Československá „nej“ Výstava v Letohrádku Mitrovských v Brně představuje to nejlepší, co bylo a je u nás a na Slovensku k vidění, zažití, ale i ochutnání. Celou výstavou vás provedou Igráčci. Setkáte se tu se zhruba 100 prvenství a dalších specifik, která dobyla svět a je potřeba si je připomínat. Ať už se jedná o významné osobnosti, architekturu, módu, sport nebo třeba o objevy, vynálezy či gastronomii. Doplňkem hlavní expozice je legendární stavebnice SEVA. K vidění tu je do 1. května. Více najdete ZDE Autor: Foto Blesk - Jiří Nováček

27. Výstava unikátních tarotů Sál Evropa v Hodoníně vystavuje největší tuzemskou sbírku tarotových karet, kterou dal dohromady sběratel Pavel Langer. Návštěvníci uvidí karty Emy Destinnové, historické exemláře z Francie i poněkud kontroverzní tarot Kryšpína Alexandrijského. Výstava potrvá do 18. září. délka: 00:41.63 Video V Hodoníně je unikátní výstava tarotů. Hynek Zdeněk

28. Slovanská epopej Na zrekonstruovaném zámku v Moravském Krumlově jsou opět k vidění velkoplošná plátna Slovanské epopeje od Alfonse Muchy. Kapacita návštěvníků je omezena na 100 a to jak kvůli protipandemickým opatřením, tak kvůli udržení konstantní teploty a vlhkosti. Více čtěte ZDE Autor: Robert Klejch

29. Výpustek nabízí novou trasu Nový zážitkový okruh v jeskyni Výpustek v Moravském krasu u obce Křtiny nabízí od poloviny února Správa jeskyní České republiky. S výjimkou pondělí jde vždy o tři denní vstupy, nutná je však rezervace. Skupinky návštěvníků jsou omezeny na 10 osob, nezbytnou přilbu s čelovkou lze vypůjčit na místě. Milovníky tajemna čeká 690 metrů dlouhá tzv. Nízká chodba s krápníkovou výzdobou, část z ní absolvují po kolenou. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let a je potřeba se dopředu objednat na čísle 516 439 111. Více ZDE délka: 01:58.10 Video Průvodce Jaroslav Ondráček při výkladu na nové trase v jeskyni Vypustek u Křtin Zdeněk Matyáš