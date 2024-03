Tipy na víkend: Motosalon v Brně, přehlídka koní i strašidla v jeskyni

Sdílej: První březnový víkend přinese typicky jarní počasí: polojasno, déšť a teploty kolem 14 stupňů. Není důvod sedět doma. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

1. Matějská začíná Nejznámější a nejnavštěvovanější pouť u nás, Matějská, se od soboty opět roztočila v areálu pražského Výstaviště v Holešovicích. Můžete tu vyzkoušet kolem stovky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Zadovádět si tu můžete až do 14. dubna. Matějská pouť po setmění rozehrává neuvěřitelnou světelnou show. Autor: Blesk:David Malík

2. Bitva u Jankova Na návrší na Habrovce u Ratměřic budou opět řinčet zbraně. V sobotu od 13 hodin si tu připomenou nejkrvavější bitvu 30leté války na našem území – bitvu u Jankova v roce 1645. Bitva u Jankova. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Od parní lokomotivy k pendolinu Velká výstava železničních modelů a kolejišť je o víkendu připravena v Pečkách. Modeláři na ploše 1500 m2 představí přes 50 provozních kolejišť všech modelových měřítek od nejmenšího po zahradní velikost. Vše je vypiplané do nejmenších detailů – nechybí model parního vláčku ale ani pendolina. Výstava vláčků v Pečkách. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Přehlídka hřebců Zemský hřebčinec Písek, unikátní historická památka a centrum chovu koní, ožije v sobotu zahájením nové chovatelské sezóny. Připravena je od 11 hodin první jarní přehlídka tří desítek plemenných hřebců. Zastoupena budou plemena teplokrevná, chladnokrevná i vzácná. Doprovodný program začne od 13 hodin, připravena jsou různá drezurní vystoupení, jezdeckou čtverylku zaměstnanců hřebčince, zápřež koní v kočáře, předvedení fríského koně, horse show Míly Simandla, ukázky jízdy v dámském sedle. Přehlídka hřebců v Písku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Kapří den Jihlava si v sobotu od 13 hodin připomene další důležitou událost ze své bohaté historie. Kapří den je znovuobnovená oslava slavné obrany města před loupeživými rytíři z roku 1402. Akce je doplněná hudebním programem, divadlem, vystoupením šermířů a malým jarmarkem s předváděním řemesel. Kapří den v Jihlavě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Motosalon v Brně Jarní výstava motocyklů na Výstavišti v Brně ukáže o víkendu ve čtyřech naplněných halách nejen všechny hlavní značky na českém trhu, ale uskuteční se zde i řada premiér. Chybět nebudou kuriózní motocykly, skútry nebo čtyřkolky. Přijede 150 firem, představí se na 300 značek motocyklů a motopříslušenství.

7. Punkevní jeskyně v kostýmech Na pohádkově laděnou návštěvu Moravského krasu se mohou chystat hlavně rodiny s dětmi do Punkevní jeskyně. V sobotu budou od 9.30 do 15.15 průvodci oblečeni v kostýmech vodníka, netopýra či pralidí. Neopakovatelným zážitkem určitě bude i plavba na lodičce Titanic. Prohlídky budou vycházet každých 15 minut maximálně po 30 účastnících. Vstupenky je vhodné si zarezervovat ZDE Kostýmované prohlídky v Punkevních jeskyních. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Zima na hradech a zámcích Mnohé hrady a zámky v soukromých i státních rukách nezavřely a nezazimovaly, ale jsou přístupné i v zimě.někde je připraven i speciální program a doznívají vánočně laděné prohlídky. Kam zajít na státní památky, se můžete podívat ZDE Zimní Opočno Autor: NPÚ

9. Bouráky Jamese Bonda Na Výstavišti v Praze Holešovicích je k vidění přes 75 originálních exponátů z bondovek. Kochat se tu můžete legendárními bouráky, ale i letadly, vrtulníky, mořskými i vesmírnými plavidly, kterými se proháněli agenti Jejího Veličenstva od Seana Conneryho až po Daniela Craiga. Zavítat sem můžete do konce března. Více se dočtete ZDE Na Výstavišti v pražských Holešovicích je k vidění výstava aut, letadel a dalších strojů, které měl ve "výbavě" agent 007 James Bond. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Czech Press Photo Výstava Czech Press Photo je mimořádnou výstavou, která vznikala v mimořádné době. V letošním ročníku soutěžilo 236 fotografek a fotografů, kteří přihlásili přes čtyři tisíce fotografií v osmi kategoriích. V prostorách Národního muzea můžete do konce srpna vidět oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění více než 470 tištěných fotografií a více než 240 snímků v obrazovkách a projekcích. Snímky z loňské výstavy Czech Press Photo. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Baroko v Čechách Období baroka nebylo pouze dobou temna, válek a morových ran. Byla to i éra, kdy vznikala úchvatná umělecká díla a přenádherné zámky, kostely, paláce nebo klášterní areály. V historické budově Národního muzea v Praze právě probíhá největší výstava letošního roku: Baroko v Bavorsku a v Čechách! Návštěvníci tak mají šanci si prohlédnout vzácné exponáty nejen z českých sbírek, ale i z Německa, Rakouska a Holandska. Výstava je rozdělena do šesti okruhů a potrvá do 8. května. Více čtěte ZDE Výstava Baroko v Bavorsku a v Čechách, 8. 12. 2023 – 8. 5. 2024 Autor: Národní muzeum

12. Ice Magic V Riegrových sadech v Praze si můžete v speciálním stanu, kde teplota nesmí být vyšší než minus 9 stupňů, prohlédnout výstavu ledových soch s názvem Ice Magic. K vidění na 70 soch, které návštěvníky provedou hned 9 pohádkovými tématy. Na ledových sochách pracovali umělečtí řezbáři z Čech i zahraničí. K vidění tu bude do půlky dubna. Více čtěte ZDE V Riegrových sadech je k vidění výstava ledových soch na motivy oblíbených animovaných pohádek Autor: Blesk:Martin Hykl

13. Tajemná Indonésie Výstava odhaluje taje ostrova Nová Guinea i největší ostrovní říše Indonésie, Pacifiku a Šalomounových ostrovů. Jde o největší sbírku svého druhu ve střední Evropě. K vidění jsou rituální totemy, lodě, štíty, iniciační masky, čelenky, mumie, sekáčky na prsty i dechberoucí fotografie. Dominantou výstavy je autentická chýše a sběry kmene Kombai a specifickými ozdobami mužského těla. V OC Palladium na náměstí Republiky v Praze bude k vidění do konce dubna. Tajemná Indonésie na výstavě v OC Palladium Praha. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Prohlídka hřebčínů Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech nabízí nový Zimní prohlídkový okruh. V Kladrubech nad Labem se můžete těšit na přibližně hodinovou prohlídku, v rámci které vás průvodce zavede do částí stájí a podíváte se i do císařského zámku. Ve Slatiňanech zavítáte do stáje plemenných hřebců, historické kočárovny a historické sedlovny rodu Auerspergů. zimní prohlídky hřebčínů v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Úkoly od Analfabety Interaktivní výstava je inspirovaná stejnojmennou knihou Analfabeta Negramtoná. V Městském muzeu v Mimoni je připravena interaktivní výstava, která nejen děti provede různými literárními žánry, při kterých budou plnit nejrůznější úkoly. Do 21. dubna se potkáte se třeba s Pinocchiem nebo Pipi Dlouhou punčochou. V městském muzeu v Mimoni je připravena interaktivní výstava namotivy knížky Analfabeta Negramotná. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Záhady světa Letohrádek Mitrovských v Brně pořádá pozoruhodnou výstavu největších záhad světa. K vidění bude například slavná lebka z jednoho kusu křišťálu, repliky Longinova kopí, Turínského plátna, válečná Tutanchamonova trubka a mnoho dalších záhadných artefaktů. Ke každému se váže pozoruhodná historie plná záhad. Na výstavu můžete zavítat do 28. dubna. Slavná Mitchell-Hedgesova křišťálová lebka. Autor: Blesk:Ondřej Mikulášek

17. Unikátní »Arielky« Do 31. března každý den mimo pondělí a úterý najdou návštěvníci v brněnském Technickém muzeu výstavu 44 historických motocyklů světově známé anglické firmy Ariel. Co do počtu exponátů jde v Česku o unikátní akci. Návštěvníky upoutá mimo jiné jeden z nejstarších dochovaných motocyklů Ariel v Česku z roku 1916. Stroje vesměs zapůjčili členové Českého Ariel klubu. Výstava moterk zn. Areil v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

18. Ve službě - z historie četnictva V Celnici na zahradě brněnské Löw-Beerovy vily ožily příběhy skutečných prvorepublikových četníků. Na výstavě Ve službě – z historie četnictva a jihomoravské policie můžete porovnat jejich reálné osudy, radosti a patálie s příběhy proslulé Arazímovy pátračky z televizních Četnických humoresek a odhalit řadu zajímavostí. Více čtěte ZDE Poutací řetízky prvních strážníků. Autor: Blesk:Jiří Nováček

19. Megabrouci v Brně Včela medonosná, komár pisklavý, mravenec lesní a další hmyz zvětšený do až pětimetrové délky a třeba i tunové váhy jsou k vidění na výstavě Megabrouci v pavilonu H brněnského výstaviště. Výstavu, která je pro velký zájem prodloužena do konce března, doplňuje audiobox s realistickými zvuky brouků, vitríny s reálnými exponáty a zvětšené fotografie dvaceti bezobratlých, kteří žijí na Pálavě. Více čtěte ZDE Autor výstavy, sochař a malíř Michal Olšiak (45) u „drahokamové“ mouchy bzučivky zlaté. Autor: Zdeněk Matyáš

20. Pohádky z kostiček V Muzeu pod vodárnou v Břeclavi je připravena herní výstava modelů vyrobených z kostiček SEVA. Námětem jsou české i zahraniční pohádky. Prohlédnout si tu můžete na 200 hotových postaviček různých velikostí a součástí i herna s dostatečným množstvím „stavebního materiálu“, kde si děti mohou hned zkusit také nějaké postavičky vytvořit. Zavítat sem můžete až do 5. května. Výstava SEVA kostiček v Břeclavi. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

21. Mucha ve Zlíně Unikátní dílo slavného českého malíře, grafika a designéra období secese - Alfonse Muchy se vůbec poprvé přestavuje ve Zlíně. Více než 100 děl lze zhlédnout v Galerii Desítka v Obchodním domě. K unikátům expozice patří Muchův malířský stojan i šperky pro francouzskou herečkou Sarah Bernhardtovou. Nebudou chybět ani noční komentované prohlídky, zavítat sem můžete do 28. března. Ve Zlíně je výstava děl Alfonze Muchy. Autor: Blesk:Slávka Červená

22. Klenoty na hradě Na Slezskoostravský hrad dorazila putovní výstava České korunovační klenoty na dosah. Vystaveny jsou mistrovské repliky českých korunovačních klenotů, které jsou národní kulturní památkou a pravděpodobně nejcennějším a nejznámějším českým pokladem. Autorem replik je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků – Jiří Urban. Realizoval například šperky pro anglickou královnu Alžbětu II. K vidění tu budou do 29. května. Korunovační klenoty Na Slezskoostravském hradě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku