Tipy na víkend: Masopusty začínají! Bastlíři se sjedou do Brna a Kostkování bude v Olomouci

*Svinaře – V sobotu v 11 hodin to ve Svinařích na Praze-západ začne vonět zabijačkovými pochoutkami, masopustní průvod masek za zvuků kapely se vydá obcí na obchůzku ve 13 hodin. Konec je v Hostinci U Lípy, kde masopustní veselí bude pokračovat.

Sjezdy na historických saních tzv. rohačkách se obnovily v Malé Úpě . Nedění program se skládá ze stíhacího závodu dvoučlenných týmů, doplněný o speciální disciplíny: svážení sena, řezání polen starou pilou kaprovkou… Soutěžit mohou i děti s rodiči. Dvoučlenné týmy bývají většinou oblečeny do historických kostýmů, protože se zároveň soutěží i o „nejvymazlenější rohačkářský pár“.

Městské koupaliště v Podbořanech se v sobotu od 15 do 17 hodin promění v bitevní pole. Odehraje se tu zimní bitva z husitských dob, kdy se na příkaz krále pán hradu Hassenberka vydal na válečné tažení. Chybět nebude ani dobové tržiště a spousta místních dobrot.

Kutilové a bastlíři se sjedou na festival do Brna.

Letošní výstava na Pustevnách bude na téma Ledové Peklo. Každoročně v lednu zde zkušení sochaři vytvářejí neuvěřitelná díla, pokud je dost sněhu, jsou tu i sněžné sochy. Výstava, která trvá do 2. února, bude umístěna ve dvou stanech, které jsou otevřeny denně od 9 do 16.30 hodin.

V areálu Trojského pivovaru v Praze je otevřena herní stanice Imaginární krajina Divadla bratří Formanů. Čekají tu loutky, herní prvky, interaktivní instalace, hybohledy i vyhřátá jurta s čajovnou. Hraje se tu, čte i tvoří. Připravená je tu i napínavá bojovka. Zavítat sem můžete do 15. dubna.

13. Světelná zoo

Lampiony 110 zvířat více než třiceti druhů a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotokoutky. To je nová atrakce ve spodní části zoologické zahrady v Praze-Troji. Lampiony byly vyrobeny speciálně pro českou metropoli a jsou mezi nimi třeba gorily nebo luskouni. Otevřeno je do půlky únory od 18 hodin do 21 hodin.