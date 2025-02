Tipy na víkend: Masopusty vrcholí! Králičí hop i zimní bitva

1. Masopusty vrcholí *Únětice – V místní pivovarské stodole se v sobotu koná masopust i zabijačkové hody. Program tu začíná úderem poledne. *Chrudim – V sobotu v čele s národopisným souborem vyrazí průvod masek městem. Sraz je v 9 hodin u Muzea cíl je ne Resslově náměstí na řemeslném jarmarku. *Kryštofovo Údolí - Průvod za doprovodu folklorního souboru Jizera vyráží na obchůzku v sobotu ve 14.30 hodin. *Hrádek nad Nisou - Sraz je v sobotu v 10 hodin před radnicí, kde starosta předá na jeden den vládu nad městem Masopustovi a jeho družině. Z oken budou létat jitrnice a sladkosti, poté se průvod vydá na cestu. Čeká nás několik zastavení s občerstvením pro všechny maškary. V hasičárně potom dojde podle zvyklosti na porážení kobyly. *Chlumec nad Cidlinou – V sobotu v 10 hodin vyráží masopustní průvod z nádvoří muzea Loreta na městské koupaliště. Veselí je spojeného s ukázkou zabijačky a prodejem masných a cukrářských dobrot. Guláš z polní kuchyně pro všechny masky zdarma. *Jaroměř - Součástí celodenního sobotního programu je pestrobarevný průvod městem, požehnání průvodu velitelem pevnosti i slavnostní střelba, řemeslný jarmark s tradičními masopustními pochutinami, soutěž o nejlepší masopustní koláče, sklizeň jitrnic, hry a další. *Hrubá Skála – V sobotu ve 13 hodin vyjde masopustní průvod. Na jeho konci bude popravena kobyla a vypukne to pravé veselí. *Blatno – Masopustní rej, který je na Hlinecku chráněný jako nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO, tu začne v sobotu už v sedm ráno. Obchůzky budou trvat po celý a ukázány budou všechny tradice. *Třebíč – Muzeum Vysočiny zve v sobotu na Šmeralův statek na Masopustní veselí, přehlídku tradičních i soudobých masek, na masopustní rej Herálecké maškary, folklórní soubor Bítešan, filmy o masopustu, výtvarné dílny, smažení a ochutnávka koblih, zabíjačkové dobroty, tanec a veselí. *Olomouc - Olomoucké masopustní veselí je připraveno v sobotu od 10 do 16 hodin na Horním náměstí. Průvod a rej masek, jarmark s regionálními produkty, zabijačkové speciality, lidové písně a také program pro děti. *Zlín – Lešetínský fašank s vystoupením hudebních a folklorních souborů, průvodem masek, zabijačkou, ukázkou lidových řemesel, atrakcemi pro děti je připraven na pátek večer a hlavně celou sobotu obsadí centrum a přilehlé ulice. Únětický masopust. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Valentýnské běhy *Praha - Ve Stromovce se v sobotu poběží oblíbený Valentýnský běh. Závod, který je otevřený pro všechny od začátečníků až po sportovce. Trasa se letos prodloužila z pěti na sedm kilometrů. *Hradec Králové - Zimní běžecký závod nejen pro zamilované se koná v sobotu v městských lesích. Připraveny jsou dvě tratě na 5,7 a 11 km, zazávodit si mohou i dvojice nebo běžec s pejskem. Valentýnský běh ve Stomovce v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Relikviář sv. Valentýna V bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě si v sobotu můžete připomenout patrona všech zamilovaných zhlédnutím relikviáře s jeho ostatky. Barokní relikviář bude pro veřejnost vystaven před oltářem od 10 do 15 hodin. Relikviář s ostatky sv. Valentýna. Autor: archiv

4. Karneval otužilců Na pláži Ostende u Velkého boleveckého rybníka v Plzni se v sobotu od 14 hodin uskuteční třetí ročník Karnevalu otužilců. Návštěvníci se mohou těšit na taneční vystoupení plzeňského klubu Dance Nation, volbu nejkrásnější masky a hlavně otužování. Otužilci se ponoří do Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Králičí hop Ve sportovní hale TJ Lokomotiva Plzeň vypukne v sobotu kvalifikace na Mistrovství ČR v králičím hopu. V disciplíně, které celosvětově Češi a čeští králíci vládnou. Své síly poměří přes 30 závodníků a 180 ušatých sportovců. Ve čtyřech disciplínách. Králičí hop můžte sledovat v Plzni. Autor: profimedia.cz

6. Lyžníci ve Smržovce Klání ve sjezdu, paraslalomu a hup-skok-letu na dobových ski a v dobovém oblečení – taková je připravena sobotu zábava ve Ski areálu Kedr ve Smržovce. Lyžníci a lyžnice ukáží své umění na dobových ski a diváci budou moci obdivovat jejich výstroj a výzbroj z let mezi dvěma světovými válkami. Ve Smržovce se předvedou lyžníci. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Zimní bitva Čtvrtý ročník zimní bitvy se odehraje v sobotu v Polné. Tentokrát jsou motivem souboje dobra se zlem Letopisy Narnie. Areál hradu bude otevřen od 14 hodin, bitva se odehraje o hodinu později, nachystáno je i kočovné divadélko či ohňová show. Letopisy Narnie jsou předlohou zimní bitvy v Polné. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. ModelFest Ostrava Dvě funkční železniční kolejiště o celkové délce více než 100 m se simulací reálného provozu, terénní auta, tanky a další vojenská technika, modelová železnice, Lego-železnice, herní zóna a další program je připravena na víkend v rámci ModelFestu v ZŠ Jugoslávská v Ostravě. Mašinky uvidíte v Ostravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Hrady a zámky v zimě Řada hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu zůstává otevřena i v zimě. Některé památky nabízejí celoroční možnost návštěvy vybraných prohlídkových okruhů. Těšit se můžete i na nejrůznější kulturní akce. Kam zajít, najdete ZDE Zimní Bouzov Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Czech Press Photo Výstava vítězných a dalších vybraných fotografií 30. ročníku soutěže Czech Press Photo uvidíte v prostorách Nové budovy Národního muzea v Praze. Na výstavě budou prezentovány oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od osmdesáti autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Hlavní cenu Fotografie roku 2024 získal fotoreportér Petr David Josek. Autor: ČTK / Šimánek Vít

11. Imaginární krajina V areálu Trojského pivovaru v Praze je otevřena herní stanice Imaginární krajina Divadla bratří Formanů. Čekají tu loutky, herní prvky, interaktivní instalace, hybohledy i vyhřátá jurta s čajovnou. Hraje se tu, čte i tvoří. Připravená je tu i napínavá bojovka. Zavítat sem můžete do 15. dubna. Imaginární krajina Divadla bratří Formanů v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Světelná zoo Lampiony 110 zvířat více než třiceti druhů a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotokoutky. To je nová atrakce ve spodní části zoologické zahrady v Praze-Troji. Lampiony byly vyrobeny speciálně pro českou metropoli a jsou mezi nimi třeba gorily nebo luskouni. Otevřeno je do 16. února od 18 hodin do 21 hodin. Světelná zoo v Praze Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Ledový park Když se sejde 28 řezbářů a vrhnou se na 240 tun ledu, vznikne z toho nadpozemská krása! K vidění je u Riegrových sadů v Praze 2 v parku Ice Magic. Kromě ledových soch jsou tu skluzavky i ledový bar. Zažít můžete atmosféru Antarktidy, posedět v legendárním kabrioletu, či se vyfotit s největší sochou v Česku – 20tunovým ledovým dinosaurem. Vrcholem je skluzavka na snowtubing, kde lze sáňkovat bez ohledu na sníh až do půlky března. Ledový park v Praze Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

14. Winter Wonderland Světelný zábavní park Winter Wonderland v pražských Letňanech přináší přes 200 světelných instalací inspirovaných pohádkovými příběhy, k dispozici je i několik adrenalinových atrakcí. Světelné instalace z říše fantazie a pohádek nabídnou krásné princezny, veselé lemury a další zvířata z Madagaskaru, mamuty Doby ledové, odvážnou Vaianu a hrdiny bájného Avataru nebo Shrekovy bažiny. Zavítat sem můžete už jen do 16. února. Winter Wonderland v pražských Letňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. PRIMky slaví 70 Na konci roku 1952 začali zruční odborníci národního podniku Chronotechna v Novém Městě nad Metují podle francouzského strojku vyvíjet výrobu československých náramkových hodinek. Své nástroje odložili v létě 1954, kdy slavnostně mohli říct: „Prototyp hodinek Spartak je hotov!“ Tři roky poté rozjeli i jejich sériovou výrobu pod značkou Prim. Právě 70 let od jejich vzniku připomíná výstava v Národním technickém muzeu v Praze, která trvá do konce března. Více se dočtete ZDE I dnes jsou trendy a šik, mění design, ale pořád znamenají moderní i praktický doplněk, ne-li téměř šperk. Mechanické náramkové hodinky. Jejich tuzemské 70. výročí připomíná výstava. Autor: Blesk – idh

17. Werichovy kostýmy Unikátní výstava u příležitosti 120. výročí narození Jana Wericha připravil Dům kultury v Ostrově na Karlovarsku. Na Staré radnici je k vidění originálních 18 kostýmů z barrandovského studia z filmů, ve kterých Werich účinkoval. Uvidíte tak jeho oděv z pohádky Byl jednou jeden král, Císařův pekař, Baron Prášil, Pan Tau a Až přijde kocour. Výstava je tu k vidění do konce března. Císařův pekař - pekařův císař Autor: ČSFD: Československý státní film

18. Dinosauři na jihu Unikátní výstava robotických a statických modelů dinosaurů v životních velikostech se vrací na výstaviště do Českých Budějovic. K vidění bude několik obřích modelů druhohorních kolosů, například barosaura, stegosaura, tyranosaura rexe a mnohé další. Výstava potrvá do 2. března. Dinosauři se vrátili do Českých Budějovic. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Pivovary na výstavě Pivovary a pivovárky jsou neodmyslitelnou součástí regionu severního Plzeňska. Nacházely se v sousedství velkých klášterů, poutních míst i zámeckých areálů, spoluvytvářely důležitá společenská centra obcí. Některé zanikly bez náhrady, jiné mají druhý život. Na objevnou cestu po stopách jejich historie zve výstava Dej Bůh štěstí!, kterou je možné navštívit v Pivovarském muzeu v Plzni až do října. Pivovarská výstava v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

20. Největší ilustrátoři Do světa pohádkového Krtečka, dobrodružného Maxipsa Fíka, školáků Mach a Šebestové poetické Zahrady Jiřího Trnky a dalších známých ilustrátorů se ponoříte v Galerii Desítka ve Zlíně. Ta představuje tvorbu deseti významných českých ilustrátorů – od ikonických klasiků až po současné talenty. Otevřeno je do 23. března. Výstava ilustrátorů je k vidění ve Zlíně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

21. Festival IQ Play V hernu Festivalu IQ Play se proměnil sál Kolektivního domu ve Zlíně. Návštěvníci všech věkových kategorií si tu celý den mohou hrát a objevovat nové deskové a logické hry, originální hlavolamy. Prostor dostanou i designové stavebnice, různé kuličkodráhy nebo skleněné mozaiky. Zavítat sem můžete do 19. února. V hernu Festivalu IQ Play se proměnil sál Kolektivního domu ve Zlíně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

22. Historická Jawa Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti představuje motocykly Jawa a ČZ ze soukromé sbírky Jakuba a Josefa Mikulcových. Tvoří ji téměř dvě desítky strojů z poválečného období, například Pérák, Pařez, Pionýr, Prase, Kozí dech, Kývačka, Babetta a další. Cenné na nich je, že všechny jsou v původním kompletním stavu nebo zrenovované do originálního stavu. Motocykly doplňují další exponáty – motor, nářadí, helmy, kožené bundy. Výstava nabídne také pohled do dílny sběratelů, zavítat sem můžete do 23. února. Výstava motocyklů značek Jawa a ČZ ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Autor: ČTK / Glück Dalibor

23. Královské klenoty se vrací Do brněnského Letohrádku Mitrovských se po 10 letech vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt – české korunovační klenoty. Nová verze výstavy ukazuje mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – Českých korunovačních klenotů. Představí i nejdůležitější panovníky od 14. do 19. století s typickými exponáty jejich doby. Součástí výstavy jsou také interaktivní a multimediální prvky nejen pro dětské návštěvníky. Výstava trvá do 8. května. Korunovační klenoty se vrací do Letohrádku Mitrovských v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

24. Naše Zetky V brněnské Zbrojovce se mezi světovými válkami vyráběly také automobily. Technické muzeum Brno v nové výstavě Naše Zetky vystavilo 14 těchto vozů. Připomíná tak 100. výročí uvedení automobilu s názvem Disk na mezinárodní výstavě v Brně. Muzeum se může pyšnit téměř kompletní typovou řadou, kterou má ve svých sbírkách, včetně jednoho ze dvou existujících vozů Disk z roku 1924. Výstava potrvá do konce března. Výstava s názvem "Naše Zetky - 100 let prvního automobilu Československé Zbrojovky Brno v Technickém muzeu Brno. Autor: ČTK / Šálek Václav