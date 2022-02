Sdílej: Víkend bude polojasný a teploty se v nížinách budou pohybovat kolem pěti stupňů, čeká se i sněžení. I tak můžete vyrazit na výlet. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů.

1. Masopustní veselí a zabijačkové hody *Praha – masky Malostranského masopustu se sejdou v sobotu ve 13 hodin v Loretánské ulici u Pražského hradu a čeká je průvod Nerudovou ulicí až na Kampu, kde se budou podávat zabijačkové dobroty. *Praha – Karlínský masopust začne ve 13 hodin v Kaizlových sadech. Odkud se poté vydá průvod na Karlínské náměstí, kde bude od 14 h až do večera následovat další program. *Praha - průvod Letenského masopustu zavítá do muzea po 13. hodině a přinese s sebou muziku, divadelní představení, taneční vystoupení, ale především tradiční masopustní masky. *Praha - Jihoměstský masopust vychází v sobotu od metra Opatov ve 14 hodin v doprovodu kapely a tradičních masek českého masopustu. *Milevsko – Milevské maškary, počtem masek největší masopustní průvod u nás, můžete zažít v sobotu. Koná se už 160. ročník masopustního reje! Program je připraven od 9 hodin, průvod vyjde ve 14 hodin. *Zadní Třebáň – Poberounský masopust, který patří mezi největší akce svého druhu ve Středočeském kraji, začne na návsi v 8 hodin staročeským jarmarkem. Poté se vydá na obchůzku obcí průvod v čele s kapelou, koňským spřežením a kvartetem »hlavních« postav: medvědem, medvědářem, policajtem i Masopustem-Bakchem. *Mělník - tradiční masopustní průvod vyráží v neděli ve 14 h z náměstí Míru s doprovodným programem a trhem se zabijačkou. *Olešnice – masopustní veselice odstartuje v sobotu v 8.30 hodin. Během celého dne bude od domu k domu chodit masopustní průvod, po celý den budou vyhrávat kapely a večer se chystá veselice. *Kouřim- pestrobarevný průvod tradičních masek z Hlinecka doprovázený hudbou a tancem projde v neděli skanzenem třikrát za den. Mezi obchůzkami si dáte zabijačku a koblihy, děti si vyrobí laufrovský klobouk. *Plzeň - z Kopeckého sadů města projde v sobotu od 16 hodin masopustní průvod až do areálu Plzeňského Prazdroje, kde bude následovat veselí. *Plzeň - obnovená tradice na Bolevci přinese nejen průvod masek, ale také tradiční jarmark, zabijačkové občerstvení, dětské dílny nebo folklorní vystoupení. Začátek je v sobotu od 9.30 hodin. *Ústí nad Labem - v čele s medvědem a za účasti chůdařů vyrazí průvod v sobotu v 11:15 Masarykovou ulicí k Lidickému náměstí. O hudební doprovod se opět postará kapela Ústečanka. *Vortová a Studnice - masopustní průvod na Hlinecku je zapsán na seznam UNESCO. Průvody masek, ve které má každá své místo a důvod, můžete zažít v sobotu od 8 hodin. *Kroměříž - masopustním veselím ožije v sobotu Hanácké náměstí. Příchod maškar se očekává v 10.10 hodin a poté jarmark slavnostně zahájí starosta, který absolvuje tradiční tanec s medvědem. *Strání – obcí projdou v sobotu folklorní soubory při tradiční fašankové obchůzce. Půjde o jeden z vrcholů Festivalu masopustních tradic. Obchůzky začnou ve 13.30 hodin. *Mikulov - tradiční fašank s obchůzkou, mečovým tancem Pod šable nebo domácí zabijačkou se koná v sobotu. *Novosedly - Průvod masek vychází v sobotu ve 12:30 od radnice v doprovodu harmonikáře Pavla Vintrlíka a mužáckého sboru Pozdní sběr. *Kunovice - fašankový průvod odstartuje výstřel z děla v sobotu ve 13 hodin. *Ostrava – na Slezskoostravském hradě se v neděli sejdou masopustní masky. Program tu bude probíhat celý den. *Staré Město u Bruntálu – masopustní průvod projde obcí v sobotu od 14 hodin. Kromě masek se můžete těšit i na spoustu místních masopustních dobrot.

2. Kolejiště jako opravdové Prohlédnout si největší modelové kolejiště u nás můžete v sobotu do 14 do 18 hodin. V budově Pragoclubu na Jablonecké ulici v Praze najdete funkční historické modely, malosériové modely i současné modelové výrobky. Pokochat se tu můžete i pražským hlavním nádraží nebo úzkorozchodnou tratí JHMD, která vede z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.

3. JeLyMan Jesenického lyžařského maratonu se můžete zúčastnit o víkendu v krásném prostředí na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Pro běžky jsou připraveny trasy 40 km, 20 km, či 10 km. Trasa tě povede z Velkého Vrbna a zpět v okolí horské chaty Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem. Na trati tě čekají prudká i táhlá stoupání, stejně tak jako dlouhé roviny.

4. Pozorování jelenů V jelením výběhu u Kvildy můžete až do konce března pozorovat jeleny. Zde jsou zvířata na lidi přivyklá a jejich pozorování není závislé na počasí. Návštěvnické středisko je v zimě otevřeno od 8.30 do 16 hodin. V oboře na Kvildě momentálně žije osm jelenů. Ve vedlejším výběhu pak nalezli domov dva rysové. Průchod jelením výběhem je možný pouze s průvodcem, a to v časech 10,12 a ve 14 hodin.

5. Prázdniny se Čtyřlístkem Muzeum Čtyřlístek v Doksech bude otevřeno hned dva únorové víkendy, a to od pátku 18. do neděle 20. února a od 25. do 27. února, vždy od 13 do 17 hodin. V muzeu budou připraveny především tvořivé dílničky, ale samozřejmě si také můžete prohlédnout muzeum, které skrývá spoustu zajímavostí, vyluštit zábavnou křížovku nebo se dívat na filmovou pohádku se Čtyřlístkem.

6. Hrady a zámky nespí Mnohé památky zůstávají otevřené i v zimě a navíc mívají často připravený nejrůznější tematický program. Navštívit můžete například Český Štenberk, Loučeň, Mělník, Hluboká, Zbiroh Lednice, Valtice, Chebský hrad, hrad Karlštejn, Křivoklát a mnoho dalších. Více najdete ZDE

7. Svět animace Slavnou historii i současnost animované tvorby v Česku přibližuje výstava v Pražské tržnici v hale číslo 17 v Holešovicích. Na návštěvníky tu čeká ukázka animačních technik, řada optických iluzí, originální kresby, obrazové scénáře, desítky loutek, rekvizity, dekorace i ukázky z animovaných filmů a počítačových her. Součástí bude také promítání 140 českých animovaných filmů. Výstava je otevřená do 3. července.

8. Do světa dinosaurů Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE

9. Zázraky evoluce Stálá výstava v přírodovědecké části Národního muzea v Praze Zázraky evoluce nabízí opravdu unikátní výlet mezi zvířata. K vidění je na 1500 exponátů včetně 400 zcela nových, jimž vévodí legendární kostra plejtváka myšoka. Řada vystavených exponátů je zachycena v přirozené akci – při lovu, páření, péči o mláďata, odpočinku. Více čtete ZDE

10. Poklady mezi hračkami Více než dva tisíce let staré hračky, jsou naprostým unikátem v nově otevřeném Muzeu hraček ve Starém purkrabství na Pražském hradě. V muzeu ale uvidíte i další poklady z obrovské soukromé sbírky Ivana Steigera - od plyšových medvídků, přes dřevěné hračky, autíčka, luxusní barbíny i figurky třeba z Hvězdných válek. Exponátů je tu několik stovek.

11. Muzeum šlapacích autíček V Hergetově cihelně u Karlova mostu v Praze se otevřelo muzeum Pedal Planet. Najdete více než 120 exkluzivních modelů šlapacích autíček. Uvidíte tu mnoho unikátů včetně jednoho z prvních šlapadel z přelomu 19. století, technicky složitá autíčka, výdobytky socialismu i ukázky art deco a mnoho dalšího.

12. Historie škodovky ve Škodovce Historií vozů vyráběných pod značkou Škoda projdete v muzeu v Mladé Boleslavi. K vidění je tu toho opravdu spoustu, pro děti je připravená hrací zóna. Aktuálně zde probíhá výstava ke 120. výročí vzniku motosportu, který připomíná i neobyčejný příběh závodníka Narcise Podsedníčka a dalších jeho následovníků.

13. Filmové legendy Svět filmových legend ožívá v muzeích hned na čtyřech místech republiky – v Praze, v Poděbradech, v Kutné Hoře a Kroměříži. V každém jsou k vidění stovky do detailů propracovaných exponátů nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů.

14. Korunovační klenoty Na zámek Loket se po letech vrátila výstava Korunovačních klenotů. Repliky jsou k vidění v nově zrekonstruovaných prostorách Severního paláce hradu Loket, které byly doposud nepřístupné veřejnosti. K vidění tu budou až do konce března.

15. Československá „nej" Výstava v Letohrádku Mitrovských v Brně představuje to nejlepší, co bylo a je u nás a na Slovensku k vidění, zažití, ale i ochutnání. Celou výstavou vás provedou Igráčci. Setkáte se tu se zhruba 100 prvenství a dalších specifik, která dobyla svět a je potřeba si je připomínat. Ať už se jedná o významné osobnosti, architekturu, módu, sport nebo třeba o objevy, vynálezy či gastronomii. Doplňkem hlavní expozice je legendární stavebnice SEVA. K vidění tu je do 1. května.

16. Slovanská epopej Na zrekonstruovaném zámku v Moravském Krumlově jsou opět k vidění velkoplošná plátna Slovanské epopeje od Alfonse Muchy. Kapacita návštěvníků je omezena na 100 a to jak kvůli protipandemickým opatřením, tak kvůli udržení konstantní teploty a vlhkosti. Více čtěte ZDE

17. Výpustek nabízí novou trasu Nový zážitkový okruh v jeskyni Výpustek v Moravském krasu u obce Křtiny nabízí od poloviny února Správa jeskyní České republiky. S výjimkou pondělí jde vždy o tři denní vstupy, nutná je však rezervace. Skupinky návštěvníků jsou omezeny na 10 osob, nezbytnou přilbu s čelovkou lze vypůjčit na místě. Milovníky tajemna čeká 690 metrů dlouhá tzv. Nízká chodba s krápníkovou

18. Retrosbírky Na výstavě Retrosbírky jsou k vidění sběratelské předměty z éry socialismu. Uvidíte tu tak například obrázky ze žvýkaček, obaly od čokolád, ubrousky, pexesa, svatební oznámení, nálepky od sýrů, plechovky, krabičky od sirek, odznaky, známky, časopisy, pivní tácky, autíčka a další zajímavé předměty. Kromě bohatého souboru trojrozměrných dobových exponátů nabízí výstava i dvě desítky informačních panelů mapujících jednotlivé sběratelské okruhy. K vidění v Ostravském muzeu bude do 8. května. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku