Tipy na víkend: Křivoklání na Křivoklátě! Pražská noblesa i Růžencová pouť

/
  • Neseďte doma, vyrazte na výlet!
    3. října 2025 ● 05:00

    První říjnový víkend se čekají teploty kolem 15 stupňů. Přes den bude slunečno, ale připravte se na čerstvý vítr a večerní přeháňky. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Pražská noblesa

    Veteran a Vintage Club pořádá v sobotu setkání dědečků-automobilů. Dvě soutěžní jízdy budou v Jeremenkově ulici v Praze 4, poté se kolona přesune na shnilou jízdu metropolí, která povede na náměstí Míru. Sjede se na 140 vozidel do roku výroby 1970.

    …a kam ještě za automobily?

    *Most - Autodrom připravil od pátku do neděle festival The Most Classic, který kombinuje závody, výstavu a setkání historických automobilů. Akce nabízí nejen atmosféru závodní dráhy a polygonu, ale také prostor pro majitele, sběratele a fanoušky historických vozů, letos bude součástí prestižní rakouská závodní série Histo Cup, která oživí dráhu svými historickými vozy a závodními souboji.

    Pražská noblesa představí veterány v akci.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Výstava hmyzu

    Prodejní výstava a burza všeho, co se týká hmyzu, se koná v pátek a v sobotu v hotelu Olympik v Praze. Můžete se těšit na výměnu, prodej a koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků a ostatních bezobratlých živočichů. Akce je oblíbená nejen mezi sběrateli.

    Prodjení výstava a burza hmyzu v hotelu Olympik v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Křivoklání

    Rytířské slavnosti opanují celý víkend hrad Křivoklát. Celý program bude doslova nabitý atmosférou doby keltské, prvního historicky doloženého národa na českém území. Jako novinku jsme do programu zařadili „Flétnu mrtvých“ – Představení z dob bájných keltských bojovníků, jejichž tajemný průvod vstoupí na nádvoří hradu vždy ve 14. hodin. Celý program najdete ZDE

    Středověk se opět rozhoří na hradě Křivoklátě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Hubertovy slavnosti

    *zámek Kačina – Hubertovou jízdou zámeckým parkem vyvrcholí sobotní akce Koně na Kačině. Během dne se můžete těšit na představení různých plemen a ukázky jezdeckých dovedností.

     

    *zámek Ohrada – V sobotu se tu koná Lesnický den, který připomene práci lesníků a dřevařů. Celý den jsou připraveny soutěže, nejrůznější ukázky a další lesnický program.

     

    *Kuks – Ukázky loveckých psů, hra na lesní roh, slavnostní Svatohubertská mše v kostele Nejsvětější Trojice, tematická výstava a stánky s mysliveckými potřebami. To jsou sobotní Svatohubertské slavnosti.

    Den pro koně na zámku Kačina.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Zemědělec na výstavišti

    Dvě souběžné výstavy můžete až do neděle navštívit na výstavišti v Lysé nad Labem. Koná se tu Zemědělec a výstava hospodářských zvířat Náš chov. Součástí jsou i podzimní trhy s velkým množstvím potřeb pro zahrádky. Oblíbenou pěstitelskou výstavu, která předvádí úrodu českých a moravských sadařů a pěstitelů, pořádá i výstaviště Flora Olomouc.

    Pěstitelský výstava ve Floře Olomouc.
    Autor: Blesk:Pavel Ryšlink

  • 6.

    Josefínské slavnosti

    Největší historické slavnosti 18. století v Evropě se konají v sobotu. Jde o oslavy 245. výročí založení pevnosti Terezín. Připravena je velkolepá podívaná pro příznivce historie a staré vojenské techniky. K vidění bude vojenská historická přehlídka, žijete dobývání pevnosti, připravena jsou tržiště i ukázka starý řemesel. To vše pod dozorem císařovny Marie Terezie.

    Josefínské slavnosti v pevnosti Terezín.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Za vínem a dobrotami

    *Krásný Dvůr – V areálu zámku se celou sobotu bude vše točit kolem jablek. Koná se tu Jablečný den spojený s koncerty, soutěží o nejlepší zákusek a dalším programem.

     

    *hrad Loket - Vinobraní ve středověkém stylu se celý víkend uskuteční v areálu hradu.

     

    *Mariánské Lázně - Sklizní jablek a koncem sezóny ožije v neděli lázeňské město. Vůně skořice zaplní kolonádu a k ochutnání budou všemožné jablečné speciality.

     

    *Valtice - Nejočekávanější akce roku v srdci Lednicko-valtického areálu e odehraje v pátek a v sobotu. Valtické vinobraní je slavnost vína a burčáku doprovázena folklorem.

     

    *Hustopeče – Od čtvrtka do soboty patří město Burčákovým slavnostem. Tradiční akce připomínající vinařskou historii města, spousta zábavy, soutěže, ochutnávka burčáků v čele s purkmistrem a konšely města či jarmark.

    Valtické vinobraní.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Nejkrásnější voříšek

    Soutěž kříženců všech barev a velikostí se koná v sobotu na Letní scéně Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Na pejsky čekají nejrůznější soutěže a na diváky doprovodný program. Začátek je ve 14 hodin.

    Soutěž voříšků v Jablonci nad Nisou.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Den uniformovaných sborů

    Přehlídka práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků i klubů vojenské historie. To je sobotní program na letišti v Kroměříži. Součástí je i řada simulovaných zásahů. Akce patří mezi největší tuzemské přehlídky.

    Den uniformovaných sborů zažijete v Kroměříži.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Růžencová pouť

    Uherský Brod se od pátku do neděle promění v moře nejpestřejších květů na krojích poutníků z Moravského Slovácka. Koná se tu Růžencová pouť. Program začíná průvodem se svícemi od farního do klášterního kostela, následuje mše svatá a noc mládeže. Ve městě navíc probíhá velký jarmark, kde nechybí pouťové atrakce, folklorní soubory a krajové speciality.

    Růžencová pouť v Uherském Brodě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Výstava hub

    Ve vsetínském zámku a zámku Kinských ve Valašském Meziříčí je do neděle výstava čerstvých hub. K vidění jich bude přes 200 druhů. Vystaveny jsou vzácné i běžné druhy, výstava nabídne i komentované prohlídky, mykologické poradny a přednášky. Houby se na výstavě budou obměňovat, aby byly čerstvé.

    Výstava hub se koná Ve vsetínském zámku a zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
    Autor: ČTK - Glück Dalibor

  • 12.

    Večerníček slaví

    Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Výstavu můžete navštívit jen do 12. října.

    Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.
    Autor: ČTK / Šulová Kateřina

  • 13.

    Lucy a Selam: Světové unikáty

    Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE

    Národní muzeum v Praze vystavuje jedny z nejcennějších a nejstarších exponátů našich předků na světě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    100 pokladů, 100 příběhů

    V Národním muzeu v Praze je k vidění i další unikátní výstava. Více než sto vystavených předmětů z  Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Patrně nejunikátnější vystavovaný poklad je řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jednoho kusu jadeitu. Významem se jí přezdívá »asijská Mona Lisa«. Vystavována je vůbec poprvé v Evropě. Unikátní je například i 14 metrů dlouhý svitek a řada dalších exponátů. Výstava je přístupná do konce roku.

    Více než sto vystavených předmětů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů. Vidět je můžete v Národním muzeu v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    Vystavují kroniky

    V pražském Klementinu můžete pouhý měsíc vidět unikátní výstavu ručních opisů Kosmovy či Dalimilovy kroniky. Jedná se o originály rukopisů, které se uchovaly v různých středoevropských knihovnách, ve Stockholmu a také ve sbírkách šlechtických rodů. Výstava potrvá kvůli požadavkům restaurátorů jen do 23. října. Expozice obsahuje i dalších vzácných 12 rukopisů od 12. do 17. století.

    V pražském Klementinu je k vidění Kosmova kronika a další vzácné středověké spisy.
    Autor: ČTK / Říhová Michaela

  • 16.

    Století železnice

    Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.

    Výstava v Národním technickém muzeu v Praze představuje začátky železnice.
    Autor: ČTK / Deml Ondřej

  • 17.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 18.

    Šperky Velké Moravy

    Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

    Šperky Velké Moravy v Archeoskanzenu Modrá.
    Autor: Blesk:Slávka Červená

  • 19.

    Lego na Slavkově

    Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.

    Lego ve Slavkově u Brna.
    Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku
    Fotogalerie
    48 fotografií
    Středověk se opět rozhoří na hradě Křivoklátě.
    Středověk se opět rozhoří na hradě Křivoklátě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

Témata

tipy na víkend tipy na výlety CzechTourism pohádka Praha Božena Němcová výstava Karel Loprais Rallye Dakar Národní technické muzeum v Praze Princ a Večernice Pyšná princezna Česko Tatra 815

Máte k článku podnět nebo připomínku?

Cestování

Chorvatsko

Cesta autem Cesta vlakem Nejlepší pláže Nejlepší kempy Ostrovy Dubrovník Záhřeb Zadar Trogir Hvar Pag

Další destinace

Řecko autem Bulharsko autem Itálie autem

DALŠÍ VIDEA ZDE

Blesk Ordinace bez tabu! Kapavka v krku i konečníku? Lékař vysvětluje, proč není orální sex bezpečnější
Foto
Blesk Ordinace bez tabu! Kapavka v krku i konečníku?…
106 29. září 2025
DALŠÍ DALŠÍ
Články odjinud

Dnešní horoskopy

Beran
Slunce se k vám otočí zády, což vám ve výsledku prospěje. Sice přijdete o svůj pověstný šarm a jiskru v oku, ale na druhou stranu budete rozumnější a začnete vnímat souvislosti. Soustřeďte se na detaily, které jste přehlíželi. Odhalíte skrytý problém.
Býk
Trable s novou známostí zesílí. Milí Býci, přestaňte na milovaného člověka přehnaně žárlit, jinak o něj bleskurychle přijdete. Nesledujte ho na každém kroku a nepište mu každou půlhodinu SMS zprávu. Majetnické chování vztahu neprospěje, naopak mu uškodí.
Blíženci
Druhý říjnový den se ponese v duchu sebevědomých rozhodnutí a reálných plánů. Zkrátka a dobře nenecháte kámen na kameni a budete jednat střízlivě. Vystoupíte ze své komfortní zóny. Budete bystřejší i odolnější a pochopíte, co od života vlastně chcete.
Rak
Slunce vám hraje do karet. Využijte jeho drahocennou energii naplno a urovnejte vztahy s příbuznými nebo kolegy. Dnes se dohodnete i s lidmi, kteří mají na všechno rozdílné názory. Stanete se tolerantnějšími a přestanete vyhledávat zbytečné konflikty.
Lev
Milí Lvi, nebojte se kritiky příbuzných, protože to s vámi myslí dobře. Neurážejte se! Jděte do sebe a vyvarujte se věcí, které nejsou milovaným příjemné. Pokud vás ničí zlozvyk, kvůli němuž jste v životě omezení, zbavte se ho. Náročné rozhodnutí neprodlužujte.
Panna
Venuše vás navede na správnou cestu a začnete se věnovat smysluplným věcem. Zapomenete na vše, co vás tahá ke dnu a brání vám v rozletu. Posílíte rodinné i kolegiální vztahy a uděláte také něco pro své zdraví. Částečný půst vám dnes prospěje.
Váhy
Smysl pro spravedlnost vás dovede do úzkých. Moc dobře si rozmyslete, zda se zastanete člověka v tísni, který se stejně nikdy nepoučí. Raději se snažte vyřešit vlastní problémy. Omluvte se člověku, kterého jste ranili a spadne vám kámen ze srdce.
Štír
Venuše vám hraje do karet, tudíž k sobě přitáhnete lidi, kteří jsou upřímní, vzdělaní a přátelští. Nebojte se vstoupit do komunity jedinců, kteří sdílejí obdobné názory jako vy. V nových kamarádech najdete silnou podporu a možná se i dokonce zamilujete.
Střelec
Dnes se zbavíte starostí, které vás dlouhodobě trápily a dáte životu nový řád. Opustíte společnost rádoby kamarádů a nepřejících kolegů. Vymaníte se ze spárů toxického milostného vztahu. Konečně vám dojde, že nemá smysl pokračovat v nežádoucím.
Kozoroh
Ve čtvrtek si dávejte pozor na nevhodné finanční investice. Na první se bude zdát, že jsou výhodné, bohužel proděláte. Sundejte růžové brýle a vyhnete se větším ztrátám. Pokud se budete cítit bezradně, vyhledejte profesionální pomoc bankovního pracovníka.
Vodnář
Milí Vodnáři, neberte na lehkou váhu potřeby rodiny a zaměřte se zejména na milované potomky. Nemyslete si, že je pro ně snadné uspět. Pomozte jim se školní přípravou a podpořte je v jejich tajných plánech. Díky vašemu zájmu si začnou více věřit.
Ryby
Oddejte se společnost přátel, kteří vás nikdy nenechají ve štychu. Provozujte s nimi oblíbené koníčky a navzájem se inspirujte. Na pracovišti buďte ve střehu, protože se objeví šance, která se nebude opakovat. Věřte, že štěstí přeje připraveným!