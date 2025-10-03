Tipy na víkend: Křivoklání na Křivoklátě! Pražská noblesa i Růžencová pouť
-
První říjnový víkend se čekají teploty kolem 15 stupňů. Přes den bude slunečno, ale připravte se na čerstvý vítr a večerní přeháňky. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Pražská noblesa
Veteran a Vintage Club pořádá v sobotu setkání dědečků-automobilů. Dvě soutěžní jízdy budou v Jeremenkově ulici v Praze 4, poté se kolona přesune na shnilou jízdu metropolí, která povede na náměstí Míru. Sjede se na 140 vozidel do roku výroby 1970.
…a kam ještě za automobily?
*Most - Autodrom připravil od pátku do neděle festival The Most Classic, který kombinuje závody, výstavu a setkání historických automobilů. Akce nabízí nejen atmosféru závodní dráhy a polygonu, ale také prostor pro majitele, sběratele a fanoušky historických vozů, letos bude součástí prestižní rakouská závodní série Histo Cup, která oživí dráhu svými historickými vozy a závodními souboji.
- 2.
Výstava hmyzu
Prodejní výstava a burza všeho, co se týká hmyzu, se koná v pátek a v sobotu v hotelu Olympik v Praze. Můžete se těšit na výměnu, prodej a koupě brouků, motýlů, strašilek, pavouků a ostatních bezobratlých živočichů. Akce je oblíbená nejen mezi sběrateli.
- 3.
Křivoklání
Rytířské slavnosti opanují celý víkend hrad Křivoklát. Celý program bude doslova nabitý atmosférou doby keltské, prvního historicky doloženého národa na českém území. Jako novinku jsme do programu zařadili „Flétnu mrtvých“ – Představení z dob bájných keltských bojovníků, jejichž tajemný průvod vstoupí na nádvoří hradu vždy ve 14. hodin. Celý program najdete ZDE
- 4.
Hubertovy slavnosti
*zámek Kačina – Hubertovou jízdou zámeckým parkem vyvrcholí sobotní akce Koně na Kačině. Během dne se můžete těšit na představení různých plemen a ukázky jezdeckých dovedností.
*zámek Ohrada – V sobotu se tu koná Lesnický den, který připomene práci lesníků a dřevařů. Celý den jsou připraveny soutěže, nejrůznější ukázky a další lesnický program.
*Kuks – Ukázky loveckých psů, hra na lesní roh, slavnostní Svatohubertská mše v kostele Nejsvětější Trojice, tematická výstava a stánky s mysliveckými potřebami. To jsou sobotní Svatohubertské slavnosti.
- 5.
Zemědělec na výstavišti
Dvě souběžné výstavy můžete až do neděle navštívit na výstavišti v Lysé nad Labem. Koná se tu Zemědělec a výstava hospodářských zvířat Náš chov. Součástí jsou i podzimní trhy s velkým množstvím potřeb pro zahrádky. Oblíbenou pěstitelskou výstavu, která předvádí úrodu českých a moravských sadařů a pěstitelů, pořádá i výstaviště Flora Olomouc.
- 6.
Josefínské slavnosti
Největší historické slavnosti 18. století v Evropě se konají v sobotu. Jde o oslavy 245. výročí založení pevnosti Terezín. Připravena je velkolepá podívaná pro příznivce historie a staré vojenské techniky. K vidění bude vojenská historická přehlídka, žijete dobývání pevnosti, připravena jsou tržiště i ukázka starý řemesel. To vše pod dozorem císařovny Marie Terezie.
- 7.
Za vínem a dobrotami
*Krásný Dvůr – V areálu zámku se celou sobotu bude vše točit kolem jablek. Koná se tu Jablečný den spojený s koncerty, soutěží o nejlepší zákusek a dalším programem.
*hrad Loket - Vinobraní ve středověkém stylu se celý víkend uskuteční v areálu hradu.
*Mariánské Lázně - Sklizní jablek a koncem sezóny ožije v neděli lázeňské město. Vůně skořice zaplní kolonádu a k ochutnání budou všemožné jablečné speciality.
*Valtice - Nejočekávanější akce roku v srdci Lednicko-valtického areálu e odehraje v pátek a v sobotu. Valtické vinobraní je slavnost vína a burčáku doprovázena folklorem.
*Hustopeče – Od čtvrtka do soboty patří město Burčákovým slavnostem. Tradiční akce připomínající vinařskou historii města, spousta zábavy, soutěže, ochutnávka burčáků v čele s purkmistrem a konšely města či jarmark.
- 8.
Nejkrásnější voříšek
Soutěž kříženců všech barev a velikostí se koná v sobotu na Letní scéně Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Na pejsky čekají nejrůznější soutěže a na diváky doprovodný program. Začátek je ve 14 hodin.
- 9.
Den uniformovaných sborů
Přehlídka práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků i klubů vojenské historie. To je sobotní program na letišti v Kroměříži. Součástí je i řada simulovaných zásahů. Akce patří mezi největší tuzemské přehlídky.
- 10.
Růžencová pouť
Uherský Brod se od pátku do neděle promění v moře nejpestřejších květů na krojích poutníků z Moravského Slovácka. Koná se tu Růžencová pouť. Program začíná průvodem se svícemi od farního do klášterního kostela, následuje mše svatá a noc mládeže. Ve městě navíc probíhá velký jarmark, kde nechybí pouťové atrakce, folklorní soubory a krajové speciality.
- 11.
Výstava hub
Ve vsetínském zámku a zámku Kinských ve Valašském Meziříčí je do neděle výstava čerstvých hub. K vidění jich bude přes 200 druhů. Vystaveny jsou vzácné i běžné druhy, výstava nabídne i komentované prohlídky, mykologické poradny a přednášky. Houby se na výstavě budou obměňovat, aby byly čerstvé.
- 12.
Večerníček slaví
Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Výstavu můžete navštívit jen do 12. října.
- 13.
Lucy a Selam: Světové unikáty
Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE
- 14.
100 pokladů, 100 příběhů
V Národním muzeu v Praze je k vidění i další unikátní výstava. Více než sto vystavených předmětů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Patrně nejunikátnější vystavovaný poklad je řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jednoho kusu jadeitu. Významem se jí přezdívá »asijská Mona Lisa«. Vystavována je vůbec poprvé v Evropě. Unikátní je například i 14 metrů dlouhý svitek a řada dalších exponátů. Výstava je přístupná do konce roku.
- 15.
Vystavují kroniky
V pražském Klementinu můžete pouhý měsíc vidět unikátní výstavu ručních opisů Kosmovy či Dalimilovy kroniky. Jedná se o originály rukopisů, které se uchovaly v různých středoevropských knihovnách, ve Stockholmu a také ve sbírkách šlechtických rodů. Výstava potrvá kvůli požadavkům restaurátorů jen do 23. října. Expozice obsahuje i dalších vzácných 12 rukopisů od 12. do 17. století.
- 16.
Století železnice
Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.
- 17.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
- 18.
Šperky Velké Moravy
Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.
- 19.
Lego na Slavkově
Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.Fotogalerie48 fotografií